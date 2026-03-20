La funcionaria estadounidense Kristi Noem visitará Honduras como parte de la gira regional del programa Escudo de las Américas

Honduras fortalece sus alianzas multilaterales dentro del programa Escudo de las Américas ante amenazas como narcotráfico y crimen organizado. (Foto: Rebecca Blackwell/Pool via REUTERS)

La próxima visita de la funcionaria estadounidense Kristi Noem a Honduras, anunciada recientemente por el presidente Nasry Asfura, colocará al país en un lugar central dentro de la estrategia hemisférica para el combate de amenazas transnacionales.

La participación hondureña en Escudo de las Américas puede suponer un acceso relevante a recursos y experiencia internacional, pero también implica el reto de resguardar soberanía y derechos humanos, dimensiones bajo observación nacional e internacional, según informó el propio Asfura durante su comparecencia ante medios.

El anuncio cobra especial relevancia con la salida inminente de Noem de la secretaría del Departamento de Seguridad Nacional, cargo que dejará el 31 de marzo de 2026, antes de asumir como enviada especial de la coalición hemisférica.

Esta transición marca un giro en la política regional. La gira de la funcionaria contempla visitas a los diecisiete países que integran actualmente la alianza, impulsada por el presidente Donald Trump como uno de los ejes de su política exterior.

Esta presencia internacional busca, además, enviar un mensaje de unidad frente a amenazas compartidas y afianzar el liderazgo de Estados Unidos en la definición de las agendas de seguridad del hemisferio.

La presencia de Noem representa un punto de inflexión en el rol que Honduras ocupa dentro de la coalición regional. Este bloque, que agrupa a naciones latinoamericanas y caribeñas, articula una estrategia que prioriza la acción conjunta, el intercambio de inteligencia y la capacitación coordinada de fuerzas de seguridad para enfrentar redes ilícitas transfronterizas.

El bloque Escudo de las Américas prioriza la cooperación en inteligencia y la capacitación conjunta para combatir redes ilícitas transfronterizas. (Foto: REUTERS)

La importancia estratégica de la visita se evidencia en el antecedente de su primer viaje al país, en junio de 2025, cuando, bajo la administración de Xiomara Castro, Noem mantuvo encuentros con la mandataria sobre temas como la migración irregular y la seguridad fronteriza, lo que marcó un precedente en la relación bilateral.

La gira de Noem en su nuevo rol de enviada especial permitirá dar seguimiento a compromisos debatidos previamente, varios de los cuales fueron planteados en la cumbre de Escudo de las Américas celebrada en Miami el pasado 7 de marzo.

El programa Escudo de las Américas, impulsado por la administración Trump, se distingue de los acuerdos bilaterales tradicionales al enfocarse en una estructura multilateral, donde la coordinación se materializa mediante mecanismos de intercambio de inteligencia, formación conjunta y fortalecimiento operativo.

Honduras, que integra esta coalición junto a otros dieciséis países, cuenta con la oportunidad de modernizar sus capacidades de respuesta ante la criminalidad organizada.

Sin embargo, analistas son del criterio que, el impacto dependerá de la capacidad del gobierno hondureño para implementar políticas sin comprometer derechos fundamentales ni erosionar el estado de derecho.

Expertos destacan que la efectividad del programa Escudo de las Américas dependerá de la capacidad de Honduras para respetar derechos humanos y el estado de derecho. (Foto: REUTERS/Kevin Lamarque)

La coordinación regional impulsada por Noem incluye el compromiso de enfrentar retos como el narcotráfico, el crimen organizado y las redes ilícitas transfronterizas que utilizan Centroamérica como una de las principales rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. La expectativa, en las horas previas a la visita, crece respecto de los avances concretos que pueda generar esta cooperación, tanto en fortalecimiento institucional como en eficacia contra el crimen transnacional.

Estados Unidos impulsa su agenda de seguridad hemisférica con una gira que persigue fortalecer la cooperación con aliados en América Latina, en particular con Honduras. El objetivo central de esta iniciativa se orienta a reforzar la coordinación regional para responder a desafíos compartidos, según declararon voceros oficiales.

Esta acción se enmarca en una política sostenida del país norteamericano dirigida a estrechar los lazos en materia de defensa y seguridad en el continente.