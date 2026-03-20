Congreso aprueba compra directa de placas vehiculares para enfrentar desabastecimiento en Honduras

Cerca de 1,2 millones de vehículos hondureños están pendientes de recibir placas metálicas debido a la escasez prolongada, según datos citados en el Congreso. (Foto: Cortesía)

El Congreso Nacional de Honduras aprobó en tercer debate un decreto que autoriza la compra directa de placas vehiculares mediante el Instituto de la Propiedad, con el objetivo de resolver el prolongado desabastecimiento de placas metálicas que ha obligado a miles de conductores a utilizar permisos provisionales en papel durante años.

Mientras las autoridades hondureñas calculan que cerca de 833 mil vehículos circulan actualmente sin placas metálicas debido a la escasez sostenida en el suministro, durante la discusión legislativa se presentó una estimación alternativa que eleva la cifra a más de 1,2 millones de placas pendientes.

El decreto, impulsado por la diputada Gerlen Bonilla, fue presentado como respuesta a una emergencia administrativa que acarrea consecuencias económicas y legales para la ciudadanía. Bonilla destacó que “introdujimos la moción porque la emergencia lo ameritaba. Hace años la población estaba siendo afectada pagando multas por portar una placa de papel o andar el permiso vencido, pese a que es responsabilidad del Estado”.

Afirmó que los usuarios han cumplido con el pago de la matrícula vehicular y que el Estado debe, en consecuencia, garantizar la entrega de placas físicas. Bonilla recalcó que la nueva normativa también exige un compromiso de transparencia absoluta al Instituto de la Propiedad.

La circulación con permisos en papel ha causado multas, retenciones y problemas legales para los propietarios de vehículos en Honduras. (Foto: Cortesía)

En términos prácticos, la aprobación legislativa habilita al Instituto de la Propiedad a tramitar adquisiciones bajo mecanismos excepcionales y directos, con vistas a acelerar la llegada de placas metálicas y cubrir el atraso acumulado por años. Se prevé que la distribución se realizará progresivamente, priorizando a los propietarios con mayor tiempo de espera.

La falta de placas metálicas oficiales ha obligado a una cantidad masiva de conductores a circular con permisos impresos en papel, documentos temporales cuya validez no siempre es reconocida de manera uniforme por las autoridades.

Esta situación ha derivado en multas, retenciones de vehículos y problemas legales recurrentes, además de generar costos adicionales para los propietarios y obstaculizar trámites vinculados a la compra-venta y transferencias de propiedad.

El impacto del desabastecimiento se ha sentido tanto en gestiones personales como en la economía familiar de los hondureños. Al momento de su entrada en vigor, la reforma aliviará estas cargas facilitando operaciones legales y trámites cotidianos asociados al parque vehicular del país.

La modernización y seguridad pública destacan entre los beneficios del nuevo sistema de placas vehiculares implementado por el Congreso Nacional. (Foto: Congreso Nacional de Honduras)

La diputada Merary Díaz hizo hincapié en la dimensión de seguridad pública que implica la modernización del sistema de placas.

“Es una pieza clave en el combate a la criminalidad y el control de unidades motorizadas en el país”, aseveró durante la sesión. Díaz manifestó que la implementación de placas metálicas robustecerá la capacidad de identificación vehicular, esencial para el rastreo y monitoreo de vehículos por parte de las fuerzas de seguridad.

Añadió que la integración de estas placas con sistemas tecnológicos como el de emergencias 911 mejorará la capacidad de respuesta ante incidentes.

Diversos sectores de la sociedad han planteado la importancia de supervisar el uso de recursos públicos durante el proceso de adquisición, cuestión que podría determinar la confianza social en la iniciativa.

La aprobación en tercer debate por el Congreso Nacional de Honduras refuerza el consenso político sobre la urgencia de solucionar un problema que condiciona la vida cotidiana de cientos de miles de ciudadanos. La inminente reglamentación de la compra directa de placas anuncia el fin de los permisos provisionales y la entrada de Honduras en una etapa de sistema vehicular más moderno y seguro.