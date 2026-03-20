Honduras

Condenan a 20 años a hondureño que asesinó a su esposa y ocultó su cuerpo por cuatro años en el patio de su casa

El fallo establece que Hernández Valladares debe cumplir la totalidad de la condena en el centro penal de Danlí, conforme a la normativa vigente y sin acceso a beneficios extraordinarios que reduzcan el tiempo de cárcel.

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Las ciencias forenses permitieron identificar
Las ciencias forenses permitieron identificar plenamente a Lexi Dubón y resolvieron un caso que estuvo oculto por casi cuatro años. (Foto: Redes sociales)

Santos Roberto Hernández Valladares fue condenado a 20 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en el asesinato de su esposa, Lexi Marisol Dubón, cuyo cuerpo permaneció enterrado alrededor de cuatro años en el patio de la vivienda familiar en Jacaleapa, El Paraíso, Honduras.

El fallo establece que Hernández Valladares debe cumplir la totalidad de la condena en el centro penal de Danlí, conforme a la normativa vigente y sin acceso a beneficios extraordinarios que reduzcan el tiempo de cárcel. El tribunal optó por la pena mínima prevista en el artículo 194 del Código Penal hondureño para el delito de parricidio, cuya escala es de 20 a 25 años, según el Ministerio Público.

El avance en el caso fue posible cuando, el 15 de febrero de 2024, las autoridades hallaron la osamenta de una persona en el solar de la propiedad que compartía la pareja en Las Toreras. Las pruebas de ADN efectuadas en el Centro de Ciencias Forenses de Tegucigalpa mostraron una coincidencia genética del 99% con familiares de Dubón, confirmando la identidad y permitiendo la presentación formal del requerimiento fiscal.

Cerca de cuatro años antes del descubrimiento de los restos, la familia de Dubón había reportado su desaparición, un lapso en el que el crimen permaneció invisible para la comunidad y las autoridades. Tras el hallazgo casual en la vivienda, el Ministerio Público y la Dirección General de Medicina Forense de Honduras coordinaron la exhumación y el análisis científico.

La condena fue dictada por
La condena fue dictada por el delito de parricidio, imponiendo la pena mínima de 20 años según el Código Penal hondureño. (Foto: Redes sociales)

Los estudios genéticos, al ser analizados con muestras biológicas de familiares, resultaron concluyentes. El dictamen de Patología Forense estableció una correspondencia genética casi total con la víctima, lo cual permitió a la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida formular la acusación contra Hernández Valladares como autor del delito.

El acusado optó por el juicio por estricta conformidad, acelerando la resolución del proceso judicial y agilizando la emisión de la sentencia. El Ministerio Público puntualizó que esta modalidad procesal no conlleva una reducción relevante de la pena en delitos graves como el parricidio.

Esto subraya la importancia del fortalecimiento de redes de prevención y sistemas de alerta temprana ante la violencia intrafamiliar. Vecinos de Las Toreras manifestaron que nunca sospecharon un crimen de esta magnitud en su localidad.

Autoridades hondureñas afirmaron en un comunicado oficial: “Incluso cuando se intenta ocultar la evidencia, la tecnología y la investigación científica permiten que la justicia prevalezca.” Esta experiencia reafirma, según los equipos judiciales, el valor de los recursos técnicos en la resolución de crímenes complejos y la urgencia de ampliar la formación y recursos para la investigación.

La falta de denuncias y
La falta de denuncias y el entorno rural dificultaron la detección temprana del crimen, según el Ministerio Público de Honduras. (Foto: Ministerio Público)

La Fiscalía anunció que seguirá impulsando el fortalecimiento de su capacidad investigativa y solicitó mayor colaboración ciudadana para denunciar hechos de violencia y desaparición como herramienta clave para prevenir y esclarecer delitos en el país.

El caso Dubón expone el problema de la violencia contra mujeres en Honduras y la urgencia de reforzar la atención y prevención institucional.

La desaparición de Dubón dejó a una familia en incertidumbre durante casi cuatro años y conmocionó a la comunidad. El uso de la ciencia forense permitió cerrar judicialmente el caso, aunque el impacto persiste en quienes la conocieron.

La resolución constituye un hito en la aplicación de técnicas forenses en crímenes domésticos y destaca el mensaje institucional: la denuncia oportuna y el respeto a la vida son fundamentales.

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