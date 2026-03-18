En alerta verde cinco departamentos de Honduras por ingreso de frente frío acompañado de lluvias

El pronóstico prevé precipitaciones superiores a 80 milímetros en zonas urbanas y más de 120 milímetros en sectores montañosos. (Foto: Archivo)

La entrada de un frente frío al norte de Honduras ha llevado a la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) a declarar Alerta Verde para cinco departamentos del litoral Caribe, debido a las previsiones de lluvias intensas, descenso de temperaturas y riesgos marítimos que podrían afectar seriamente a la zona costera durante al menos dos días.

La alerta fue emitida para Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, Colón y Yoro, departamentos donde, de acuerdo con los pronósticos técnicos de COPECO, se esperan precipitaciones diarias superiores a los 80 milímetros en sectores urbanos de la costa norte, y más de 120 milímetros al día en zonas montañosas como Sierra de Omoa, Sierra de El Merendón y Sierra Nombre de Dios.

El fenómeno, que comenzará a incidir en la región noroccidental desde la mañana del miércoles 18 de marzo, plantea riesgos inmediatos para la vida y la infraestructura. La combinación de lluvias persistentes, vientos de origen norte y temperaturas a la baja anticipa un escenario propicio para inundaciones urbanas debido a sistemas de drenaje insuficientes y al incremento en los caudales de ríos y quebradas de corto recorrido que desembocan en el Caribe. COPECO advirtió que esta situación podría derivar en desbordamientos repentinos en Cortés, Atlántida y Colón.

El litoral Caribe enfrentará también condiciones marítimas adversas. El reporte de COPECO destaca que el oleaje elevará su altura de 2 a 4 pies el día miércoles y de 3 a 5 pies el jueves, dificultando la navegación y poniendo en riesgo a embarcaciones menores y actividades pesqueras. Señala la instrucción a la Marina Mercante para reforzar los protocolos de seguridad ante la alteración del mar.

El oleaje en el litoral Caribe alcanzará alturas de hasta 5 pies, complicando la navegación y las actividades pesqueras locales. (AP Foto/Moisés Castillo)

Las proyecciones para otras regiones muestran impactos diferenciados. En el centro, oriente y el resto del occidente de Honduras se anticipan cielos de medio nublados a nublados, lluvias débiles dispersas y un descenso moderado en las temperaturas. En cambio, las planicies del sur y suroccidente experimentarán rachas de viento de 20 a 40 kilómetros por hora, que podrían ocasionar caídas de ramas y daños en estructuras ligeras, según la información divulgada por COPECO.

La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) dirigió un llamado urgente a las alcaldías de los departamentos bajo alerta para reactivar los Comités de Emergencia Municipal (Codem) y fortalecer la articulación con los Comités de Emergencia Local (Codeles). Estas instancias, señala la organización, resultan fundamentales para asegurar una respuesta rápida y eficiente en caso de eventualidades derivadas del evento climático.

Entre las recomendaciones operativas destacan el monitoreo permanente de zonas vulnerables, con énfasis en áreas cercanas a ríos, quebradas y taludes susceptibles a deslizamientos. AMHON también promueve acciones preventivas concretas, como la limpieza de drenajes y la habilitación de espacios seguros que puedan ser usados como albergues temporales si se torna necesaria la evacuación

AMHON remarcó la importancia de que las comunicaciones a la ciudadanía se mantengan a través de vías oficiales, evitando la difusión de rumores que puedan desinformar o generar alarma.

Las autoridades recomiendan limpieza de drenajes, preparación de albergues y monitoreo constante en áreas vulnerables a deslizamientos e inundaciones. (Foto: AP foto/Moises Castillo)

En lo relativo a la población, COPECO pidió adoptar medidas de autoprotección: asegurar techos y estructuras susceptibles antes de la llegada de los vientos, limpiar canaletas y desagües para facilitar el drenaje pluvial y evitar cruzar cuerpos de agua crecidos o zonas inundadas. Cada año, recordó la entidad, las imprudencias en estos escenarios se traducen en emergencias evitables y ponen vidas en peligr

Quienes habitan en zonas de alto riesgo, ya sea en laderas o cercanías de ríos y quebradas, deben permanecer atentos ante cualquier variación del entorno y evacuar cuando las autoridades lo indiquen. COPECO advirtió sobre la necesidad de proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ya que la caída de la temperatura puede agravar cuadros respiratorios

La Alerta Verde implica que el sistema nacional de gestión de riesgos entra en fase de vigilancia reforzada y preparación anticipada. Esto activa la movilización de recursos, el despliegue de protocolos de emergencia y la coordinación institucional necesaria para responder con rapidez si la situación se agrava y amerita subir el nivel de alerta.