Banqueros en Honduras ven estabilidad económica y oportunidades de inversión pese a crisis del petróleo

La banca hondureña impulsa políticas para reducir tasas de interés y reactivar la economía mediante la creación de empleo y atracción de inversiones. (Foto: Cortesía)

Las perspectivas económicas de Honduras presentan señales de optimismo, aunque el país enfrenta desafíos externos como la guerra en el Medio Oriente y los elevados precios del petróleo. Así lo afirmó Camilo Atala, presidente del Grupo Ficohsa (Financiera Comercial Hondureña S.A.), durante el Foro de Integración Energética del Triángulo Norte, donde subrayó que la banca nacional promueve activamente políticas para reducir tasas de interés y estimular la reactivación económica, con un enfoque en la creación de empleo y el fortalecimiento de la inversión nacional y extranjera, según declaraciones a medios.

Atala resaltó la importancia de la asociación con Estados Unidos para potenciar la inversión en el país. Según el banquero, la proximidad geográfica y los acuerdos del Triángulo Norte constituyen una oportunidad para captar capitales destinados a infraestructuras energéticas y productivas, especialmente en sectores donde la competitividad es estratégica para Honduras.

En línea con este análisis, Atala recordó que el café hondureño alcanza un precio de USD 300 y anticipó que la producción del grano se incrementaría durante la cosecha 2025, un dato que refleja la resiliencia de algunos rubros exportadores pese al contexto internacional adverso.

El empresario consideró que la mejora de la infraestructura energética es una condición indispensable para atraer a empresas internacionales. Advirtió que Honduras enfrenta una situación de ineficiencia tanto en generación como en distribución, lo cual encarece el costo de la energía e impacta sobre la capacidad de competir por inversiones industriales.

El café hondureño alcanza precios internacionales de USD 300 por quintal y se proyecta un aumento en la producción para la cosecha 2025. (Cortesía: Mercados y Finanzas)

Atala insistió en la necesidad de diversificar la matriz energética, proceso que, a su juicio, avanza, aunque no con la velocidad que requieren las circunstancias, y planteó que la administración de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) representa uno de los grandes retos nacionales.

La crisis derivada de los altos precios de los combustibles fue identificada como un obstáculo coyuntural que depende de factores externos, en particular la prolongación del conflicto en el Medio Oriente.

Esperamos que se solucione la problemática del Medio Oriente para que el petróleo baje a niveles de USD 60 por barril. Nos queda esperar y aguantar, que no se prolongue mucho el pleito, externo”, declaró Atala.

Propuso que, de controlarse el flujo petrolero a través del estrecho de Ormuz tras Semana Santa, los precios podrían volver a estabilizarse y facilitar así la recuperación de las condiciones de inversión-

El propio Atala señaló que la inflación en Honduras es elevada y pidió una revisión de la Tasa de Política Monetaria y los encajes bancarios, junto con los demás instrumentos disponibles del Banco Central de Honduras, con el objetivo de propiciar una reducción en las tasas de interés y facilitar el acceso al crédito.

La diversificación de la matriz energética avanza en Honduras, aunque no a la velocidad que exigen las necesidades de desarrollo. (Foto: EFE/ Gustavo Amador)

El banquero aseguró que: “Necesitamos que las tasas de intereses bajen, revisión de la Tasa de Política Monetaria, de los encajes, hay muchos mecanismos que tiene el Banco Central para promover la baja de las tasas de interés”.

El sistema financiero hondureño, remarcó Atala, está preparado para financiar proyectos energéticos, un mensaje que busca estimular tanto la inversión privada nacional como la llegada de capital extranjero.

El empresario subrayó que la generación de empleo debe ser masificada en todo el país y no limitarse solo a la zona norte o al sector textil, ya que existen oportunidades en diversas áreas de la economía, ligadas especialmente a la modernización y expansión de la infraestructura.

A pesar de los desafíos actuales, Atala reiteró su evaluación optimista sobre el horizonte económico: “El panorama es positivo, aquí lo que necesitamos es más inversión del sector privado hondureño y, como bien comentaba, también inversión extranjera”.

Esta postura reafirma una visión alineada con el sector empresarial, según la cual la reactivación del empleo y el crecimiento de la economía dependen de decisiones inmediatas en materia de energía, infraestructura y políticas monetarias, en un entorno internacional marcado por la volatilidad de los precios y la dinámica geopolítica del petróleo.