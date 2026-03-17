Honduras: Violencia y protestas obligan al CNE a suspender repetición electoral en Guanaja

Diversos líderes políticos hondureños condenaron la suspensión electoral en Guanaja como una grave afectación a la democracia y al derecho al voto. (Foto: Cortesía)

El Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE) resolvió este lunes suspender y reprogramar las elecciones municipales de Guanaja en el departamento de Islas de la Bahía, ante disturbios, ocupación de centros de votación y episodios de violencia que pusieron en riesgo la seguridad de la jornada prevista el 15 de marzo.

La decisión se precipitó tras un incendio en el centro de votación Cristóbal Colón, poniendo en peligro la integridad del personal electoral.

El informe del CNE, reproducido por medios hondureños, reportó que dos centros de votación estaban ocupados por manifestantes. Esto provocó tensiones inmediatas entre militantes de los principales partidos. Al persistir la ocupación, la inspección confirmó la imposibilidad de iniciar la votación según la ley.

El Tribunal de Justicia Electoral de Honduras (TJE) había ordenado repetir la elección en Guanaja debido a un empate técnico en las generales de 2025 entre candidatos del Partido Liberal de Honduras y del Partido Nacional de Honduras, según el CNE. El Tribunal determinó que solamente una repetición total de los comicios garantizaría un resultado legítimo.

El artículo 115 de la Ley Electoral obliga a repetir la jornada en todas las Juntas Receptoras de Votos (JRV) del municipio, lo que prohíbe votar parcialmente. Esta disposición forzó al CNE a suspender la elección y a dejar pendiente la nueva fecha, conforme al comunicado oficial.

El artículo 115 de la Ley Electoral de Honduras obliga a repetir las elecciones en todas las Juntas Receptoras de Votos del municipio. (Foto: Cortesía)

Durante la mañana del domingo, personal del CNE reportó que no pudo instalarse en al menos dos centros de votación. Representantes de todos los partidos buscaron una salida dialogada, pero la toma de sedes electorales dejó el proceso estancado. Medios locales difundieron que manifestantes ocuparon la alcaldía de Guanaja y que se utilizaron bombas molotov durante los disturbios.

El jefe de bancada del Partido Liberal de Honduras en el Congreso Nacional, Jorge Cálix, calificó la obstrucción como una violación del orden democrático y privación del derecho al voto. En palabras recogidas por el CNE: “Impedir que se celebren las elecciones en Guanaja no solo constituye desobediencia a una sentencia, también es un atentado a la democracia”. Cálix también criticó a sectores que, según él, antes denunciaban sabotaje y ahora respaldan acciones para bloquear la repetición electoral.

Desde la bancada liberal, el diputado exigió la intervención de la Policía Nacional de Honduras para prevenir delitos electorales y solicitó medidas al Ministerio Público y a las Fuerzas Armadas de Honduras para resguardar el material electoral y la seguridad: “No rompan la paz que hay hoy en el país”, instó Cálix.

Un incendio en el centro de votación Cristóbal Colón y la ocupación de sedes electorales pusieron en riesgo la integridad del personal electoral en Guanaja. (Foto: Cortesía)

La jornada estuvo marcada por choques verbales entre líderes de los principales partidos. El diputado del Partido Nacional de Honduras, Stephen Garett García Arch, denunció el porte de explosivos artesanales por simpatizantes liberales. El ambiente en el Congreso y en Guanaja reflejó la tensión, cada bloque señalando al adversario por la interrupción del proceso

El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) denunció actos antidemocráticos atribuidos a nacionalistas. Según el partido, el 14 de marzo simpatizantes del Partido Nacional tomaron el aeropuerto de Guanaja, impidiendo la llegada del material electoral y forzando su traslado por vía marítima.

Estos episodios en Guanaja no ocurrieron de manera aislada. El propio CNE reportó impugnaciones e incidentes posteriores a los comicios de 2025 en municipios como Nueva Frontera y Petoa (Santa Bárbara), La Lima (Cortés), Oropolí (El Paraíso) y Camasca (Intibucá). En Oropolí, tras la proclamación del representante del Partido Libertad y Refundación (Libre), Juan Francisco Gonzales Mayorquín, el tribunal realizó un recuento a raíz de la impugnación de Diana Michell Osorio López, del Partido Nacional

La toma de centros y choques políticos dejaron en pausa una votación clave mientras crece la incertidumbre en la zona. (Foto: Cortesía)

La crisis en Guanaja expuso fisuras entre las entidades responsables del proceso. El CNE requirió al presidente del TJE, Mario Urrutia, que se abstenga de emitir declaraciones contradictorias a la sentencia del tribunal, luego de que Urrutia negara en televisión que su entidad ordenara repetir los comicios.

El CNE subrayó que esta confusión afecta la credibilidad institucional y reiteró que la resolución vigente exige convocar nuevamente a los electores tras el empate anterior.

En este escenario, la autoridad electoral espera condiciones mínimas de seguridad para definir la fecha y reiteró su compromiso de “garantizar que la próxima jornada electoral pueda realizarse sin incidentes que afecten el derecho al voto de los ciudadanos”, según el comunicado oficial.