Honduras: Ministro de Seguridad señala que la violencia aumenta por la mutación de estructuras criminales

La captura reciente del cabecilla de 'La Kleivona' desencadenó una reconfiguración de bandas criminales y la formación de nuevas células independientes en Honduras. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

La Secretaría de Seguridad de Honduras intensifica operativos contra grupos criminales en zonas críticas, en respuesta a la capacidad de recomposición de las bandas delictivas y a décadas de violencia alimentada por el narcotráfico. El titular de la dependencia, Gerson Velásquez, explicó este lunes que la estrategia actual se enfoca en debilitar las estructuras que más contribuyen a la violencia. El modus operandi del crimen organizado complica su erradicación.

En sus declaraciones, el secretario de Seguridad recalcó que la violencia que afecta al país resulta de un proceso que se intensificó con la consolidación del narcotráfico en la región.

“La violencia en el país no es de ahorita ni de estos dos meses”, enfatizó. El crecimiento del crimen organizado durante décadas, principalmente ligado al tráfico de drogas, ha generado el problema estructural identificado por la autoridad.

Un síntoma visible del fenómeno es el “constante reacomodo” de las bandas delictivas tras las intervenciones policiales. Velásquez detalló que la captura de líderes, como el caso reciente del cabecilla de “La Kleivona”, generalmente origina la fragmentación interna de los grupos. Cuando los responsables principales son neutralizados, las organizaciones criminales no desaparecen. Estas se dividen, emergen nuevos liderazgos internos y se generan células independientes, lo que dificulta a las autoridades determinar cuántas estructuras delictivas permanecen activas.

El secretario de Seguridad, Gerson Velásquez, reconoció la dificultad para erradicar el crimen organizado debido a su naturaleza fragmentaria y mutante. (Foto: Cortesía)

Velásquez puntualizó: “Hay una gran cantidad de estructuras criminales y no se puede dar un número porque se están reconfigurando constantemente. Cuando son muy numerosas crean estructuras más pequeñas y están mutando; las autoridades estamos neutralizando unas y surgen otras”.

El ministerio deSeguridad ha concentrado sus intervenciones en municipios con altos niveles de criminalidad, especialmente en el departamento de Cortés, como Choloma y los sectores bajos de La Lima, así como en Sulaco, en Yoro. De acuerdo con Velásquez, estas regiones presentan una intensa actividad de grupos dedicados al narcotráfico, el sicariato y otros delitos.

Los operativos incluyen capturas de sospechosos, decomiso de armas y drogas, y patrullajes especiales. Gran parte de la violencia identificada en estas zonas está ligada a disputas entre diferentes estructuras criminales. Los conflictos territoriales y la competencia por el control de actividades ilícitas generan enfrentamientos letales. Velásquez señaló que la población civil puede verse involucrada de manera incidental: “Aunque la población puede ser víctima por estar en el lugar y en el momento equivocado”.

El gobierno, por medio de la Secretaría de Seguridad y bajo la dirección de Gerson Velásquez, implementa una estrategia focalizada que une operativos policiales con acciones de inteligencia en los municipios más afectados. La meta es atacar tanto las estructuras como los liderazgos responsables del mayor impacto, reducir los índices delictivos y restablecer el control estatal sobre las áreas más vulnerables.

El gobierno hondureño incorpora vehículos blindados Black Mamba para fortalecer la seguridad de las fuerzas policiales en zonas de alto riesgo. (Foto: EFE/Gustavo Amador)

Velásquez informó sobre el uso de vehículos blindados Black Mamba por las fuerzas de seguridad. Indicó que estos equipos se emplean en operaciones especiales dentro de territorios de alto riesgo, dado que la presencia de grupos armados representa un peligro grave para los policías.

Esta medida forma parte de las acciones destinadas a fortalecer la protección de los agentes que llevan a cabo intervenciones directas contra grupos armados. El despliegue puntual de los Black Mamba refleja la adaptación de las capacidades policiales a la mutación constante de las organizaciones criminales, lo cual obliga a las autoridades a ajustar sus estrategias de manera continua.

Según la información difundida por Velásquez, el reto enfrentado por el país es estructural y sostenido en el tiempo. Las medidas del gobierno apuntan a debilitar las redes criminales más peligrosas, aunque la fragmentación y los conflictos internos de las bandas mantienen desafíos en la consolidación de la seguridad públical.