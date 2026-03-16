“Todo es mentira”: supuesto implicado en crimen de hijo de expresidente hondureño rechaza acusaciones

El caso de Said Lobo Bonilla involucra la atención de autoridades de Honduras y Estados Unidos por la nacionalidad estadounidense de la víctima. (Foto: Cortesía)

Gerson Cuadra Soto, conocido como “El Fantasma”, negó haber confesado ante autoridades de Estados Unidos su participación en el asesinato de Said Lobo Bonilla, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, y rechazó haber implicado en el crimen al también exmandatario Juan Orlando Hernández.

En su mensaje, Cuadra Soto afirmó que las versiones sobre una supuesta confesión carecen de fundamento. Ante las cámaras, sostuvo que nunca proporcionó a fuerzas federales estadounidenses declaraciones incriminatorias ni señaló a Hernández o a cualquier otra persona como responsable intelectual del asesinato.

El caso permanece bajo la observación de autoridades hondureñas y de agencias de Estados Unidos, dado que la víctima, Said Lobo Bonilla, tenía nacionalidad estadounidense, hecho que condiciona la atención internacional y explica la participación federal en la investigación, como relató el propio Lobo Sosa.

En el video difundido, Cuadra Soto se identifica: “Mi nombre es Gerson Cuadra, estoy haciendo este video desde una cárcel en los Estados Unidos. Hago este video tomando en cuenta que ya me hicieron famoso, pero no de la forma que me hubiera gustado”.

El video difundido por Gerson Cuadra Soto desde prisión es clave en la controversia política entre Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández. (Foto: REUTERS)

La grabación responde a afirmaciones públicas y mediáticas, especialmente después de la declaración de Porfirio Lobo Sosa, quien asegura que agentes federales estadounidenses le informaron sobre la supuesta confesión del detenido.

Cuadra Soto sostiene que no ofreció ninguna declaración a las autoridades estadounidenses donde admitiera el crimen o implicara a terceros. Dijo de manera tajante: “Nunca confesé el asesinato de Said Lobo ni mencioné al expresidente Juan Orlando Hernández como responsable”.

La implicación de Hernández como autor intelectual también fue rechazada directamente en su mensaje grabado: “En ningún momento he declarado ni he mencionado al expresidente Juan Orlando diciendo que me ha pagado por hacer tal hecho. Todo eso es mentira”.

El hombre, señalado por las autoridades de Estados Unidos como presunto integrante de MS-13, negó haber colaborado con el Federal Bureau of Investigation (FBI). Sobre esto, replicó: “Con seguridad digo que eso es una gran y total mentira”, negando la colaboración señalada por ex mandatario.

De acuerdo con su testimonio, Soto indica que solo mantuvo contacto con agentes del FBI al momento de su captura, cuando le comunicaron los cargos y le leyeron sus derechos. Explicó en el video: “La única vez que agentes del FBI vinieron a mí fue cuando me detuvieron y lo hicieron para decirme las razones por las cuales me detienen”. Posteriormente, fue entregado al United States Marshals Service y, más tarde, a la prisión federal donde permanece recluido.

La Fiscalía de Honduras y agencias federales estadounidenses mantienen abiertas las investigaciones sobre el asesinato de Said Lobo Bonilla desde 2022. (Foto: Archivo)

Sobre la hipótesis de que funcionarios estadounidenses viajen a Honduras para dar información inexacta, Cuadra Soto expresó su escepticismo: “No creo que agentes del FBI, de una agencia tan importante, viajen a Honduras a decir mentiras de esa magnitud”. Explicó que decidió grabar el video porque: “Lo que me queda es Dios y mi familia, y eso me basta porque es lo más importante al final”. Esta declaración busca distanciarlo de las acusaciones difundidas tanto en medios hondureños como en las declaraciones públicas de los exmandatarios.

Cuadra Soto se mostró sorprendido por haber terminado involucrado en el enfrentamiento entre Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández. En cámara, manifestó: “No sé en qué momento terminé en medio de la guerra de estos dos grandes personajes. ¿Quién soy yo para que me mencionen?”. Su intervención se suma al clima de tensión política y mediática, alimentado por el asesinato que sacudió a Honduras en 2022 y que sigue generando debate nacional.

El exmandatario Lobo Sosa señaló que recibió la visita de agentes federales estadounidenses, quienes, según su versión, le comunicaron la captura de Cuadra Soto y una supuesta confesión en la que se atribuía la autoría intelectual del crimen a Juan Orlando Hernández. Agregó: “Me dijeron que el señor Gerson Cuadra Soto declaró que era una orden de Juan Orlando Hernández”.

En palabras de Porfirio Lobo Sosa: “Mi hijo era un ciudadano americano y lógicamente es de interés de ellos”, aludiendo así al papel de las agencias estadounidenses en el esclarecimiento del asesinato. Mientras tanto, la Fiscalía hondureña, encabezada por Johel Zelaya, mantiene abierta la investigación con colaboración de autoridades de Estados Unidos.