Un incendio en una escuela de Honduras paraliza las elecciones municipales en tensa jornada electoral

Una disputa partidaria escaló hasta paralizar los comicios en la isla. La decisión del Tribunal provocó resistencias, dejando a la comunidad sin respuestas claras en medio de la violencia (Captura de video de Roatán Momento Informativo)

Un incendio provocado en la escuela pública Cristóbal Colón de Guanaja, Islas de la Bahía, generó graves disturbios este domingo, el mismo día en que estaba programada la repetición de las elecciones municipales. La infraestructura, ubicada en la comunidad de Savanah Bigth, resultó dañada tras el fuego en medio de enfrentamientos entre seguidores del Partido Nacional y del Partido Liberal.

El incendio, registrado en un contexto de alta tensión electoral, provocó el colapso temporal del proceso, mientras las fuerzas de seguridad intentaban contener la violencia. Los habitantes del área reclamaron la actuación urgente de las autoridades y exigieron un mensaje claro para restablecer el orden, informó el medio HCH Televisión Digital.

De acuerdo con La Prensa, el fuego destruyó el centro educativo donde se instalaron las Juntas Receptoras de Votos (JRV) 13.425 a 13.430. Testigos relataron que los ocupantes de la escuela prendieron fuego a las instalaciones antes de permitir la entrega del inmueble para el proceso electoral.

Este incidente se vinculó directamente a la resistencia de un grupo de simpatizantes que rechazó la realización de nuevas elecciones tras la resolución del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Ambas entidades ordenaron repetir los comicios luego del empate técnico entre los candidatos Rollin Dion Kelly Hurlston (Partido Nacional) y Kristen Sheray Borden Bush (Partido Liberal).

Información de Roatán Edición Noticia detalló que el incendio estructural causó alarma en Savanah Bigth, obligando la intervención del Cuerpo de Bomberos para evitar la propagación de las llamas a viviendas cercanas.

El bloqueo a los centros de votación y la parálisis electoral

Rashid Mejía, diputado del Partido Liberal de Honduras, evidenció el ambiente electoral en la zona de Guanaja este domingo 15 de marzo.

Desde temprano, militantes de ambos partidos ocuparon centros de votación e impidieron el acceso de votantes y autoridades. Simpatizantes nacionalistas defendieron la victoria de su candidato en el proceso previo; los liberales, por su parte, exigieron el respeto a la decisión del CNE y la realización de la nueva votación. Esta disputa desató choques directos y un ambiente de enfrentamiento generalizado en diferentes puntos del municipio.

Según La Prensa, el acceso de las maletas electorales al centro educativo fue bloqueado, lo que intensificó el conflicto. Los bloqueos, junto con la quema de la escuela, mantuvieron el proceso electoral prácticamente paralizado, en medio de fuertes tensiones.

Intervención de fuerzas de seguridad y clima de incertidumbre

Las fuerzas policiales y militares se desplegaron en Guanaja para intentar frenar la violencia, reportó HCH Televisión Digital. La comunidad local, afectada por el incendio y los disturbios, solicitó a las autoridades un pronunciamiento urgente para detener el caos y salvaguardar la integridad de los votantes y la infraestructura electoral.

Un incendio destruyó un centro de votación crucial en pleno conflicto electoral. Las tensiones crecientes entre partidos, la intervención del cuerpo de bomberos y el silencio de las autoridades abrieron un escenario incierto (Captura de pantalla de transmisión de HCH)

En la escuela Cristóbal Colón, establecida como sede electoral después del empate técnico verificado por el CNE, simpatizantes de ambos partidos ejecutaron ocupaciones, incendiaron instalaciones y bloquearon accesos. El proceso quedó suspendido en un ambiente de hostilidad e incertidumbre, sin una solución a la vista, de acuerdo con los reportes coordinados de HCH Televisión Digital, La Prensa y Roatán Edición Noticia.

Además, el medio Hondudario informó al mediodía que las elecciones municipales en el municipio de Guanaja “se han celebrado bajo la zozobra” señalando que que pobladores se enfrentaron a golpes, para evitar que se realizaran o se repitieran los comicios generales para elegir al alcalde.