El Índice de Confianza de la Actividad Económica de Honduras sube a 63.2 puntos en febrero, según el Banco Central

Analistas prevén un crecimiento del PIB hondureño del 3,7% en 2026 y del 3,8% en 2027, dentro de los parámetros del Programa Monetario vigente. (Foto: Cortesía)

El índice de Confianza de la Actividad Económica (ICAE) de Honduras experimentó una mejora significativa en febrero de 2026, alcanzando los 63.2 puntos según la más reciente Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM), publicada por el Banco Central de Honduras (BCH). Este resultado representa un salto notable respecto al mes anterior, cuando el índice se situó en 53,8 puntos, y evidencia una percepción marcadamente optimista sobre el desempeño presente y futuro de la economía hondureña.

De acuerdo con el informe, “el índice de Confianza de la Actividad Económica alcanzó 63.2 puntos, ubicándose en zona de expansión (mayor a 50.0 puntos) por segundo mes consecutivo, explicado en 47.1% por el resultado de la actividad económica actual y en 52.9% por la actividad económica futura”. Esto implica que la confianza no solo está sustentada por la coyuntura actual, sino también por una expectativa positiva hacia los próximos meses.

La encuesta fue compilada por el BCH entre el 9 y 17 de febrero de 2026 y, aunque reúne opiniones de analistas independientes y no constituye una proyección oficial del banco emisor, es una herramienta clave para medir el pulso macroeconómico del país. Según los analistas consultados, el dinamismo económico de este año se fundamenta en varios factores: “la dinámica del consumo privado -apoyada en parte por la captación de remesas familiares-, mayor inversión pública y privada, inflación baja y estable, reservas internacionales en niveles sólidos y la reducción en la medición del riesgo país son elementos que brindan certidumbre sobre el desempeño esperado de la economía nacional”.

En este sentido, los consultados prevén que el Producto Interno Bruto (PIB) hondureño podría crecer alrededor del 3,7% en 2026, lo que se mantendría dentro del rango de estimación de la Revisión del Programa Monetario 2025-2026. Para 2027, las expectativas también son positivas, con una proyección de crecimiento del 3,8%. Estas cifras se sustentan en la valoración de los analistas respecto a las políticas macroeconómicas implementadas, que han favorecido la captación de inversión y la recuperación de la actividad económica.

Las expectativas de inflación para 2026 en Honduras se mantienen en 4,37%, dentro del rango de tolerancia fijado por el Banco Central de Honduras. (Cortesía: Banco Central de Honduras)

Respecto a la estabilidad de precios, la encuesta indica que las expectativas de inflación para cierre de año se ubican en torno al 4,37%, es decir, dentro del rango de tolerancia de 4.0% ± 1.0 pp establecido por el BCH. Los consultados consideran que “la tendencia decreciente de la inflación para los horizontes analizados se explicaría por la aplicación oportuna de medidas de política monetaria y menores presiones inflacionarias externas”. Sin embargo, advierten que factores como “el incremento de precios de los alimentos, de los combustibles y su impacto en las tarifas de la energía eléctrica, y de ciertos bienes importados” aún podrían incidir en la evolución de los precios durante el año.

En cuanto a riesgos y posibles desafíos, los analistas señalan que la reducción en los precios internacionales del café, los efectos adversos del cambio climático y los actuales conflictos internacionales podrían afectar las perspectivas económicas. Sin embargo, se mantiene la expectativa de que las autoridades continúen priorizando la calidad del gasto y la inversión pública, lo cual podría amortiguar parte de estos impactos.

Finalmente, es de destacar que la mayor confianza también está ligada a “los acercamientos con el gobierno de los Estados Unidos de América”, pues los analistas esperan que ello “logre beneficios para Honduras en términos de política arancelaria y migratoria”. Así, el repunte del ICAE en febrero de 2026 representa no solo un reflejo del entorno actual, sino también de las apuestas a futuro en política económica e integración internacional del país.

Cabe recordar que la opinión de los analistas consultados por la EEAM refleja exclusivamente el consenso de expertos del sector privado, financiero y académico del país. Sin embargo, la solidez de la mejora registrada en el índice constituye una señal relevante para inversionistas, empresarios y tomadores de decisiones sobre la ruta hacia la consolidación económica de Honduras para los próximos años.