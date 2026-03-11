El presidente de Honduras se reúne con el rey Felipe VI en Chile

El presidente Nasry Asfura y el rey Felipe VI se reunieron en Santiago de Chile para reforzar la cooperación entre Honduras y España. (Cortesía: Presidencia de Honduras)

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo el martes una reunión con Su Majestad el Rey de España, Felipe VI, en Santiago, Chile, en el marco de las actividades previas a la toma de posesión del presidente electo chileno, José Antonio Kast. En el encuentro, ambos líderes destacaron el objetivo común de fortalecer los lazos de cooperación y amistad entre sus países, según informó la Presidencia de Honduras.

De acuerdo con la información oficial, el mandatario hondureño estuvo acompañado por la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, y por Eduardo Kawas, delegado comercial de negocios del gobierno de Honduras en Chile. La cita abordó asuntos de interés para ambas naciones y para la región, incluyendo temas económicos, sociales y proyectos conjuntos orientados al desarrollo, detalló la Presidencia de Honduras.

Nasry Asfura expresó que para su país representa un honor mantener este tipo de encuentros con el jefe del Estado español. “España es un socio histórico y estratégico para nuestro país, y seguiremos trabajando para fortalecer la cooperación, el desarrollo y las oportunidades para nuestros pueblos”, afirmó el presidente hondureño, según la declaración distribuida por la Presidencia de Honduras. El mandatario subrayó la relevancia de mantener relaciones sólidas con España y reafirmó el compromiso de su administración con el fortalecimiento de la cooperación internacional.

Durante la reunión, se puso de manifiesto el interés compartido en consolidar los lazos históricos y la cooperación bilateral entre Honduras y España. “Tuvimos una reunión muy cordial, conversamos sobre temas económicos, sociales, proyectos entre ambos países que generen desarrollo para nuestros países”, añadió Asfura, según el reporte oficial.

Nasry Asfura enfatizó la importancia de España como socio histórico y estratégico durante su encuentro con el monarca español, Felipe VI. (Cortesía: Presidencia de Honduras)

Por parte española, el Rey Felipe VI resaltó los vínculos históricos, culturales y de cooperación que unen a España con Honduras. “Honduras es una nación con la que España mantiene una relación de gran cercanía y respeto”, manifestó el monarca. También reiteró el interés de su país en continuar impulsando iniciativas de cooperación y desarrollo orientadas al bienestar de ambas sociedades y al fortalecimiento de la relación bilateral. “He felicitado personalmente al presidente Asfura por el inicio de su gestión, le deseo muchos éxitos en su administración”, agregó el jefe del Estado español.

La Presidencia de Honduras informó que la reunión se realizó en un ambiente de cordialidad, previo a los actos oficiales de la investidura presidencial en Chile, evento que congregó a diversos líderes y representantes internacionales. La delegación hondureña estuvo compuesta por altos funcionarios del gobierno, entre ellos la canciller Mireya Agüero y el delegado comercial Eduardo Kawas, quienes participaron activamente en las conversaciones.

Ambas delegaciones coincidieron en la importancia de continuar promoviendo el diálogo, la cooperación y el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Honduras y España, en un contexto que reúne a mandatarios y autoridades de la región con motivo de la toma de posesión del nuevo gobierno chileno.

El diálogo abordó temas económicos, sociales y proyectos conjuntos para el desarrollo entre Honduras y España. (Cortesía: Presidencia de Honduras)

La relación entre Honduras y la Casa Real de España

Se caracteriza por la cercanía diplomática y la cooperación en desarrollo, democracia y derechos humanos. El rey Felipe VI ha realizado varias visitas al país, incluyendo su presencia en la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro en 2022. España, a través de la AECID, impulsa proyectos clave en agua, saneamiento y desarrollo local, con un marco de asociación vigente para 2025-2029.

En 2023, la expresidenta Xiomara Castro fue recibida por Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, donde abordaron temas de salud, infraestructura y migración circular. La agenda bilateral incluye acuerdos económicos y educativos, así como proyectos sanitarios y apoyo a la gestión pública, consolidando a España como un socio clave para Honduras.