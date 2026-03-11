Honduras

El presidente de Honduras se reúne con el rey Felipe VI en Chile

La cita oficial, efectuada en la capital chilena, abordó temas económicos, sociales y proyectos conjuntos para el desarrollo regional, en el marco de la investidura del mandatario electo de Chile y el fortalecimiento de los vínculos bilaterales

Guardar
El presidente Nasry Asfura y
El presidente Nasry Asfura y el rey Felipe VI se reunieron en Santiago de Chile para reforzar la cooperación entre Honduras y España. (Cortesía: Presidencia de Honduras)

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo el martes una reunión con Su Majestad el Rey de España, Felipe VI, en Santiago, Chile, en el marco de las actividades previas a la toma de posesión del presidente electo chileno, José Antonio Kast. En el encuentro, ambos líderes destacaron el objetivo común de fortalecer los lazos de cooperación y amistad entre sus países, según informó la Presidencia de Honduras.

De acuerdo con la información oficial, el mandatario hondureño estuvo acompañado por la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, y por Eduardo Kawas, delegado comercial de negocios del gobierno de Honduras en Chile. La cita abordó asuntos de interés para ambas naciones y para la región, incluyendo temas económicos, sociales y proyectos conjuntos orientados al desarrollo, detalló la Presidencia de Honduras.

Nasry Asfura expresó que para su país representa un honor mantener este tipo de encuentros con el jefe del Estado español. “España es un socio histórico y estratégico para nuestro país, y seguiremos trabajando para fortalecer la cooperación, el desarrollo y las oportunidades para nuestros pueblos”, afirmó el presidente hondureño, según la declaración distribuida por la Presidencia de Honduras. El mandatario subrayó la relevancia de mantener relaciones sólidas con España y reafirmó el compromiso de su administración con el fortalecimiento de la cooperación internacional.

Durante la reunión, se puso de manifiesto el interés compartido en consolidar los lazos históricos y la cooperación bilateral entre Honduras y España. “Tuvimos una reunión muy cordial, conversamos sobre temas económicos, sociales, proyectos entre ambos países que generen desarrollo para nuestros países”, añadió Asfura, según el reporte oficial.

Nasry Asfura enfatizó la importancia
Nasry Asfura enfatizó la importancia de España como socio histórico y estratégico durante su encuentro con el monarca español, Felipe VI. (Cortesía: Presidencia de Honduras)

Por parte española, el Rey Felipe VI resaltó los vínculos históricos, culturales y de cooperación que unen a España con Honduras. “Honduras es una nación con la que España mantiene una relación de gran cercanía y respeto”, manifestó el monarca. También reiteró el interés de su país en continuar impulsando iniciativas de cooperación y desarrollo orientadas al bienestar de ambas sociedades y al fortalecimiento de la relación bilateral. “He felicitado personalmente al presidente Asfura por el inicio de su gestión, le deseo muchos éxitos en su administración”, agregó el jefe del Estado español.

La Presidencia de Honduras informó que la reunión se realizó en un ambiente de cordialidad, previo a los actos oficiales de la investidura presidencial en Chile, evento que congregó a diversos líderes y representantes internacionales. La delegación hondureña estuvo compuesta por altos funcionarios del gobierno, entre ellos la canciller Mireya Agüero y el delegado comercial Eduardo Kawas, quienes participaron activamente en las conversaciones.

Ambas delegaciones coincidieron en la importancia de continuar promoviendo el diálogo, la cooperación y el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Honduras y España, en un contexto que reúne a mandatarios y autoridades de la región con motivo de la toma de posesión del nuevo gobierno chileno.

El diálogo abordó temas económicos,
El diálogo abordó temas económicos, sociales y proyectos conjuntos para el desarrollo entre Honduras y España. (Cortesía: Presidencia de Honduras)

La relación entre Honduras y la Casa Real de España

Se caracteriza por la cercanía diplomática y la cooperación en desarrollo, democracia y derechos humanos. El rey Felipe VI ha realizado varias visitas al país, incluyendo su presencia en la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro en 2022. España, a través de la AECID, impulsa proyectos clave en agua, saneamiento y desarrollo local, con un marco de asociación vigente para 2025-2029.

En 2023, la expresidenta Xiomara Castro fue recibida por Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, donde abordaron temas de salud, infraestructura y migración circular. La agenda bilateral incluye acuerdos económicos y educativos, así como proyectos sanitarios y apoyo a la gestión pública, consolidando a España como un socio clave para Honduras.

Temas Relacionados

Presidencia de HondurasEspañaCooperación InternacionalRelaciones DiplomáticasHonduras

Últimas Noticias

El Ministerio de Medio Ambiente impulsa el primer estudio de almejas de agua dulce en El Salvador

La iniciativa se desarrolla en la laguna El Jocotal e incluye la identificación de dos especies endémicas en riesgo, así como el inicio de un programa nacional enfocado en la protección de moluscos de agua dulce en la región centroamericana

El Ministerio de Medio Ambiente

David y Jonathan: la histórica incursión de El Salvador en los Juegos Paralímpicos de Invierno

En la edición celebrada en Italia, dos deportistas de la nación centroamericana lograron posicionarse en una competencia que reúne a los mejores exponentes mundiales de deportes adaptados sobre nieve

David y Jonathan: la histórica

Periodistas en Guatemala enfrentan presiones judiciales y legislativas, según la SIP

El documento señala que la criminalización y las nuevas medidas legislativas han contribuido a un clima de autocensura, mientras asesinatos y desapariciones recientes evidencian la inseguridad que enfrentan los reporteros locales

Periodistas en Guatemala enfrentan presiones

Presidente Nasry Asfura sostiene reunión con el mandatario José Antonio Kast sobre oportunidades de cooperación

El encuentro, realizado en el Palacio Cousiño, se inscribe en un contexto donde ambos países priorizan el fortalecimiento de las relaciones económicas, diplomáticas y técnicas tras más de un siglo y medio de historia compartida, según informó Casa de Gobierno

Presidente Nasry Asfura sostiene reunión

Vicepresidente de El Salvador asiste a la toma de posesión de José Kast en Chile

La representación diplomática que encabeza el funcionario salvadoreño permitió establecer bases para reforzar la colaboración entre ambos Estados y explorar proyectos conjuntos en economía, tecnología y políticas sociales en los próximos años

Vicepresidente de El Salvador asiste

TECNO

Sony podría lanzar la PS6

Sony podría lanzar la PS6 antes de 2029 con soporte para juegos en 4K y 120 FPS

Parece humano: Figure 03, el robot humanoide que ya limpia y ordena la sala por ti

Cinco funciones de Gemini que transforman la experiencia en tu móvil

Siete años después de su último lanzamiento, el iPod está ganando popularidad entre los jóvenes: por qué

Estas son las nuevas mejoras de Gemini en Docs, Hojas de cálculo y otras apps de Google

ENTRETENIMIENTO

‘Heated Rivalry’: Hudson Williams y

‘Heated Rivalry’: Hudson Williams y Francois Arnaud denuncian ataques racistas y homófobos de fans

Valerie Bertinelli reveló las últimas palabras que le dijo a Eddie Van Halen antes de su muerte

Keanu Reeves regresa a la música con Dogstar y una gira que copará los escenarios más emblemáticos de Estados Unidos

“El récord de escenas de acción es solo el comienzo”, promete Alan Ritchson sobre la temporada 4 de Reacher

Dr. Dre cruza el umbral de los mil millones tras la venta de Beats a Apple

MUNDO

Dinamarca ordenó cerrar su embajada

Dinamarca ordenó cerrar su embajada en Irán y evacuó a su personal por la escalada militar en Medio Oriente

El nuevo líder de Irán, quien aún guarda silencio, fue impuesto por la Guardia Revolucionaria

Estados Unidos refuerza su despliegue militar con bombarderos B-52 y B-1 en una base militar del Reino Unido

El G7 convocó una cumbre de emergencia para frenar el impacto económico de la guerra en Irán

Zelensky advirtió que levantar las sanciones al petróleo ruso sería un “golpe serio” para Ucrania y el mundo