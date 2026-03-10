Honduras

Autoridades de migración en Honduras inician revisión de permisos migratorios otorgados a ciudadanos chinos

La coordinación entre instituciones y la revisión de documentos muestran el esfuerzo por garantizar que toda presencia extranjera en proyectos de salud cumpla con la ley nacional

El Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras inició una revisión administrativa tras detectar que a varios ciudadanos de la República Popular China, vinculados con la construcción del Hospital del Sur, se les permitió permanecer en el país durante más de ocho meses, sobrepasando el límite legal de 120 días para este tipo de permisos. El organismo comunicó que informará sobre las medidas y posibles responsabilidades una vez finalizada la investigación, mientras mantiene activo el proceso de verificación y coordinación interinstitucional, según el comunicado oficial difundido.

La investigación del INM responde a cuestionamientos sobre la regularidad en el otorgamiento de los permisos especiales de permanencia a extranjeros que forman parte del consorcio encargado de la obra hospitalaria más destacada del sur hondureño. El análisis preliminar revisó registros en el Sistema de Control Biométrico Migratorio de Honduras (BMS), que registra los datos de ingreso y salida en puestos fronterizos.

El comunicado del INM detalla que el grupo de ciudadanos chinos ingresó al país registrando pasaportes oficiales y/o facilitaciones migratorias especiales, sin utilizar la visa consular ordinaria normalmente exigida para extranjeros. Una revisión documental comprobó que, aunque el sistema marcaba pasaportes oficiales, los viajeros presentaron pasaportes ordinarios.

El pago de la tasa correspondiente a la visa está registrado para todos los ciudadanos involucrados, pero el documento consignado en la base de datos no coincidía con los papeles entregados en el punto de ingreso. Esta discrepancia motivó la apertura formal de una nueva investigación administrativa enfocada en estos registros.

El Instituto Nacional de Migración indicó que las facilidades migratorias otorgadas a los ciudadanos mencionados fueron emitidas durante la administración anterior, bajo el artículo 5 del Acuerdo Ejecutivo No. 77-2023, publicado el 3 de julio de 2023 en el Diario Oficial La Gaceta. Dicha norma permite conceder facilidades migratorias a extranjeros bajo ciertas circunstancias, pero establece límites claros: el plazo máximo es de 90 días, con una sola prórroga adicional de hasta 30 días, sumando un total de 120 días.

El análisis interno del INM estableció que los permisos otorgados a los ciudadanos chinos vinculados con el Hospital del Sur autorizaron una permanencia que superó ampliamente los plazos legales, con estancias superiores a ocho meses. El organismo advirtió que estos permisos “se extendieron de forma discrecional”, en contravención del acuerdo citado.

En el marco del proceso de verificación, el INM mantiene comunicación continua con funcionarios de la Secretaría de Salud de Honduras. El propósito es esclarecer el estatus legal actual de los extranjeros implicados en el proyecto hospitalario y determinar si los permisos emitidos cumplen con la legislación vigente.

El INM afirma que el proceso “se desarrolla con base en criterios técnicos y legales”. Asimismo, señaló que ante cualquier irregularidad detectada, se procederá conforme a los procedimientos administrativos para establecer las posibles responsabilidades.

El Hospital del Sur es identificado como un proyecto estratégico para incrementar las capacidades sanitarias en la región y actualmente está sujeto a la revisión de los protocolos migratorios aplicados para el ingreso de trabajadores internacionales. Las autoridades destacan su “compromiso con la legalidad, la transparencia y el cumplimiento de la normativa migratoria vigente”.

El INM comunicó que dará a conocer los resultados al concluir la revisión exhaustiva de los expedientes y permisos, mientras continúa la coordinación interinstitucional hasta esclarecer la totalidad de los hechos de este caso.

