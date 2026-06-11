Uno de cada tres jóvenes abandona la secundaria en República Dominicana

La República Dominicana enfrenta una deserción escolar en secundaria del 32.5 %, con unos 53,000 adolescentes que abandonan antes de graduarse. (Cortesía: Ministerio de Educación de la República Dominicana)

El sistema educativo de la República Dominicana enfrenta un desafío persistente: casi uno de cada tres estudiantes abandona la secundaria antes de graduarse, lo que impacta en la meta nacional de alcanzar 900,000 matrículas en este nivel para 2028. Aunque la cobertura y la infraestructura han mejorado, la permanencia escolar y los bajos niveles de aprendizaje siguen sin resolverse.

La Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC) presentó su Informe Anual 2025, donde se advierte sobre la magnitud del abandono escolar. Según el reporte, 32.5 % de los alumnos deja la escuela antes de terminar la secundaria, lo que equivale a unos 53,000 adolescentes. Solo poco más de la mitad logran completar sus estudios en el tiempo previsto.

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El documento destaca que la asistencia escolar disminuye a medida que los jóvenes crecen. Mientras que el 93.2 % de los adolescentes entre 12 y 14 años asiste a clase, la cifra cae al 66.5 % a los 17 años. Entre quienes ingresan a secundaria con rezago, la deserción se dispara al 71.4 %. Así, el país cuenta con 165,057 jóvenes de 12 a 17 años fuera del sistema educativo, una señal de alerta para las autoridades, según informó Diario Libre.

Factores y consecuencias de la deserción escolar

La principal causa de abandono, según la IDEC, es la sobreedad: los estudiantes que llegan a secundaria con años de atraso escolar tienen el doble de probabilidades de abandonar que quienes cursan el grado correspondiente a su edad.

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Además, los varones resultan más afectados: el 40 % de los estudiantes hombres abandona la secundaria, frente al 24.9 % de las mujeres. Entre las alumnas, el 62.3 % logra graduarse en seis años, mientras que en los varones la proporción es del 43.6 %.

La asistencia escolar en República Dominicana cae del 93.2 % entre los 12 y 14 años al 66.5 % a los 17 años, según el informe de la IDEC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La deserción escolar no solo implica un problema educativo, sino también social. Las consecuencias se extienden fuera del aula: jóvenes que abandonan la escuela quedan expuestos a situaciones de vulnerabilidad y exclusión.

Entre 2019 y 2025, el segundo ciclo de secundaria perdió 44,783 alumnos, una caída del 11.5 % en la matrícula. La reducción se acentúa especialmente en los grados superiores y en el sector público, lo que pone en duda el cumplimiento de los objetivos fijados para la próxima década.

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Aprendizaje: avances, límites y evaluación de resultados

En las evaluaciones aplicadas en 2025 se detectan mejoras modestas en los aprendizajes. En Matemática, el porcentaje de estudiantes en nivel bajo cayó de 22.6 % a 12.3 % en seis años, y en Lengua Española el desempeño bajo descendió de 7.1 % a 1.9 %. Sin embargo, la proporción de estudiantes en niveles satisfactorios no ha experimentado un salto considerable.

El exministro Paredes cuestionó el alcance de estos avances. “Lo que se plantea como mejora es insignificante porque no se ha avanzado en lo satisfactorio, que es cuando los niños y niñas ya dominan la lectoescritura, dominan la matemática, elementos básicos”.

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De acuerdo con el informe, la mejora registrada se concentra en la reducción de los peores resultados, pero no en una mayor proporción de estudiantes que alcancen los niveles más altos de desempeño.

Medidas institucionales, logros y propuestas para el futuro

A pesar de los problemas, la IDEC resalta logros en cobertura y equipamiento. La escolarización de niños de tres a cinco años llega al 62.4 %, y en 2025 se construyeron 1,675 nuevas aulas. El promedio de estudiantes por aula pasó de 39.7 a 30.3 en seis años, lo que permite mejorar las condiciones de aprendizaje.

La sobredad eleva la deserción escolar en secundaria y lleva el abandono al 71.4 % entre quienes ingresan con rezago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Programa de Alimentación Escolar alcanza a más de dos millones de beneficiarios, y el transporte estudiantil cubre al 95 % de los alumnos del sector público. Además, este año el Ministerio de Educación planea equipar más de 300 centros de secundaria y politécnicos, según anunció el ministro Luis Miguel De Camps.

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El titular de la cartera educativa reconoció que la deserción sigue siendo uno de los principales retos. “Ese tema tenemos que atenderlo con mayor ímpetu”, admitió De Camps a Diario Libre. Entre las medidas, mencionó la expansión de la secundaria en artes y el fortalecimiento de la educación técnico-profesional para acercar la formación académica al mercado laboral.

La IDEC recomienda renovar la oferta educativa para hacerla más atractiva y relevante para los adolescentes. El informe sugiere implementar metodologías activas, mejorar las instalaciones, dotar de laboratorios y talleres para actividades artísticas y deportivas, y actualizar el equipamiento escolar.

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En resumen, el sistema educativo dominicano logra avances en cobertura y servicios, pero la deserción en secundaria y los niveles de aprendizaje continúan siendo desafíos que requieren intervenciones urgentes y sostenidas. La meta de alcanzar 900,000 estudiantes en secundaria para 2028 dependerá de la capacidad de frenar el abandono escolar y de mejorar la calidad de la educación ofrecida.