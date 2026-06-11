Panamá

Cancillería pide a panameños que viajarán al Mundial completar registro consular

Los viajeros podrán acceder a información sobre seguridad, trámites y asistencia en los tres países anfitriones del campeonato.

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Vista sobre el hombro de una persona escribiendo en una laptop que muestra la pantalla de 'Registro Consular' con la bandera de Panamá.
La Cancillería busca contar con información actualizada de los viajeros para facilitar la asistencia en caso de emergencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el Mundial de fútbol ya en marcha en Canadá, Estados Unidos y México, el Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó un llamado a los panameños que viajarán para apoyar a la Selección Nacional a completar el Registro Voluntario Consular antes de salir del país.

La Cancillería explicó que el registro permitirá a las representaciones diplomáticas y consulados de Panamá contar con información actualizada de los viajeros para brindar asistencia y protección consular de forma más rápida en caso de emergencias, pérdida de documentos, accidentes o cualquier situación imprevista durante su permanencia en el exterior.

La recomendación cobra especial relevancia debido a que Panamá disputará apenas su segunda Copa Mundial de la FIFA. La primera participación de la selección absoluta ocurrió en Rusia 2018, cuando los dirigidos por Hernán Darío Gómez lograron la histórica clasificación que marcó un antes y un después para el fútbol panameño.

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Ocho años después, la selección regresa a la máxima cita del fútbol mundial y miles de aficionados se preparan para viajar a Norteamérica para acompañar al equipo nacional en la fase de grupos.

La Selección de Panamá volverá a disputar una Copa Mundial ocho años después de su histórica participación en Rusia 2018. (Foto AP/Alex Brandon)
La Selección de Panamá volverá a disputar una Copa Mundial ocho años después de su histórica participación en Rusia 2018. (Foto AP/Alex Brandon)

Panamá integra el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana. Su debut está programado para el próximo 17 de junio frente a Ghana en Toronto, Canadá. El segundo encuentro será el 23 de junio ante Croacia, también en Toronto, mientras que el tercer partido de la fase de grupos se disputará el 27 de junio frente a Inglaterra en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

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Según la Cancillería, una vez completado el Registro Voluntario Consular, cada ciudadano recibirá en el correo electrónico utilizado para el trámite una guía consular específica para el país de destino. El documento incluye información sobre requisitos migratorios, documentación necesaria para ingresar al territorio, recomendaciones de seguridad, información sanitaria, contactos de emergencia y orientación para facilitar la estadía durante el torneo

Miles de panameños se preparan para acompañar a la selección en su segunda participación en una Copa Mundial. Reuters
Miles de panameños se preparan para acompañar a la selección en su segunda participación en una Copa Mundial. Reuters

La entidad destacó que toda la información suministrada será manejada bajo estrictos criterios de confidencialidad y utilizada exclusivamente por consulados y representaciones diplomáticas para fines de asistencia.

Además, recomendó a los viajeros verificar con suficiente anticipación los requisitos migratorios exigidos por cada país sede, especialmente tomando en cuenta que Canadá, Estados Unidos y México mantienen procedimientos diferenciados de ingreso para visitantes extranjeros.

Entre las principales recomendaciones figuran viajar con un pasaporte con al menos seis meses de vigencia, portar copias físicas y digitales de los documentos personales y mantener disponibles las reservas de vuelos, hospedaje y demás servicios contratados.

Las autoridades recomiendan viajar con pasaporte vigente, copias de documentos y reservas de hospedaje disponibles. Tomada de la Autoridad de Pasaporte
Las autoridades recomiendan viajar con pasaporte vigente, copias de documentos y reservas de hospedaje disponibles. Tomada de la Autoridad de Pasaporte

Para quienes no hayan realizado el registro antes de llegar al aeropuerto, la Cancillería informó que se habilitará un código QR en el Aeropuerto Internacional de Tocumen para facilitar el acceso al formulario antes del viaje.

Llamado a reforzar la vacunación

Paralelamente, el Ministerio de Salud también ha emitido recomendaciones dirigidas a los panameños que viajarán al Mundial, especialmente en materia de prevención sanitaria.

Las autoridades sanitarias han insistido en la importancia de mantener actualizado el esquema nacional de vacunación y verificar la protección contra enfermedades transmisibles antes de emprender el viaje.

La principal preocupación está relacionada con el incremento de casos de sarampión reportados en varios países de Norteamérica durante los últimos meses, situación que ha llevado a reforzar las recomendaciones para viajeros internacionales

Primer plano del torso y los brazos de una persona con una erupción cutánea roja y punteada visible en el cuello, pecho y brazos expuestos.
El Ministerio de Salud ha pedido a los viajeros verificar que tengan completo su esquema de vacunación antes de asistir al torneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud ha reiterado que las personas que no tengan completo su esquema de vacunación deben acudir a los centros de salud para recibir las dosis correspondientes antes de viajar. La entidad recordó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede propagarse rápidamente en eventos masivos donde confluyen miles de personas de distintos países.

La celebración del Mundial movilizará a millones de aficionados entre Canadá, Estados Unidos y México durante las próximas semanas, por lo que las autoridades panameñas consideran fundamental que los viajeros adopten medidas preventivas tanto en materia migratoria como sanitaria.

Con estas acciones, el Gobierno busca que los aficionados panameños puedan disfrutar de la cita mundialista con mayor seguridad y cuenten con apoyo institucional en caso de enfrentar cualquier inconveniente durante su estancia en el extranjero.

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