Honduras

El gobierno de Honduras oficializa su adhesión al Convenio del CIADI en Washington

El ingreso de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones fortalece la capacidad del país para ofrecer mecanismos globalmente reconocidos de resolución de disputas entre inversionistas y el Estado

La administración de Nasry Juan
La administración de Nasry Juan Asfura impulsa la reincorporación de Honduras al CIADI tras la salida oficial en agosto de 2024 bajo el mandato anterior.

El Presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura, firmó hoy el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, también conocido como el Convenio del CIADI.

La adhesión de Honduras al Convenio del CIADI marca un cambio en la relación del país con la inversión extranjera y el marco legal internacional.

Con la firma del tratado, realizada este viernes en Washington, EE.UU. el gobierno hondureño y los inversionistas extranjeros podrán recurrir a mecanismos de arbitraje, conciliación y mediación especializados para resolver disputas relacionadas con inversiones, con un respaldo legal globalmente reconocido.

Este paso convierte a Honduras en el Estado número 166 en firmar el Convenio del CIADI. La ratificación oficial permitirá al país participar directamente en la gobernanza de este organismo, que depende del Grupo Banco Mundial, y acceder a sus servicios para prevenir y gestionar controversias con inversores internacionales.

Acceso a mecanismos de resolución de disputas

Con la incorporación al CIADI, Honduras se suma a una red internacional dedicada a facilitar el diálogo y la resolución pacífica de diferencias entre Estados y nacionales de otros países en materia de inversiones.

De acuerdo con lo informado por el propio Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, en un comunicado, la membresía no genera costos para el Estado al momento de adherirse ni para mantenerla.

El Presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, afirmó: “La inversión sigue a la confianza. Cuando los inversionistas saben que las reglas son claras y que los contratos serán respetados, están mucho más dispuestos a poner el capital a trabajar”.

También subrayó que la firma del convenio “envía una señal clara de que Honduras está abierta a los negocios y comprometida con la creación de las condiciones para que crezcan la inversión privada y, en última instancia, el empleo”.

En términos prácticos, la adhesión implica que tanto el Gobierno de Honduras como los inversores extranjeros podrán acudir al CIADI para arbitrar, conciliar o mediar en disputas derivadas de contratos, leyes nacionales o tratados internacionales que señalen a este foro como instancia competente.

Implicancias para el clima de inversión y la economía

La membresía en el CIADI representa un paso que fortalece la previsibilidad jurídica y la confianza de los mercados internacionales. Como explicó el presidente Nasry Asfura : “Al reincorporarnos al CIADI, Honduras adopta estándares internacionales reconocidos globalmente para la solución de controversias en materia de inversión. Esto no debilita al país; lo fortalece. Nos coloca en el marco de previsibilidad que los mercados internacionales valoran y que los inversionistas requieren,” en su discurso durante la ceremonia de firma del Convenio del CIADI.

La estructura del CIADI facilita
La estructura del CIADI facilita que los tribunales que resuelven arbitrajes estén integrados por profesionales designados por las partes en conflicto, lo que incrementa la percepción de imparcialidad.. Foto: difusión

La entrada de Honduras al CIADI permite que el país utilice, en igualdad de condiciones, los servicios de mediación del organismo, ya sea como alternativa al arbitraje o en combinación con él.

La estructura del CIADI facilita que los tribunales que resuelven arbitrajes estén integrados por profesionales designados por las partes en conflicto, lo que incrementa la percepción de imparcialidad.

Sumarse al CIADI obedece a una estrategia más amplia del Grupo Banco Mundial para estimular la creación masiva de empleo y promover un entorno favorable para la actividad empresarial, con especial énfasis en el desarrollo de infraestructura esencial y el fortalecimiento del capital humano.

En la actualidad, 158
En la actualidad, 158 Estados han ratificado el convenio y participan regularmente en los procesos que el centro administra.

Rol y funcionamiento del CIADI

El CIADI, como parte activa del Grupo Banco Mundial, administra procedimientos de solución de controversias que pueden derivar de contratos de inversión o de acuerdos entre Estados y particulares. En la actualidad, 158 Estados han ratificado el convenio y participan regularmente en los procesos que el centro administra.

El acceso a mecanismos de resolución de disputas eficaces e imparciales es considerado por el CIADI como un pilar para consolidar la confianza de los inversionistas y mejorar la previsibilidad en los negocios internacionales.

La Secretaría General, Martina Polasek, valoró: “Honduras está dando un paso fundamental hacia la membresía del CIADI y los beneficios que conlleva para la inversión y el crecimiento económico”.

Polasek también ofreció el apoyo institucional del CIADI a Honduras, incluyendo programas de capacitación y asistencia técnica para fortalecer la capacidad del país en materia de prevención y gestión de disputas relacionadas con inversiones.

Siguiente etapa y beneficios esperados

La firma del convenio es solo el primer paso. Una vez ratificado por las autoridades hondureñas, el país se convertirá en miembro pleno y contará con representación en el Consejo Administrativo del CIADI, lo que le permitirá incidir en la gobernanza y evolución del organismo.

El ingreso al CIADI no solo abre la puerta a la solución de controversias en un foro internacionalmente aceptado, sino que también refuerza las políticas orientadas a atraer y retener inversión extranjera directa. Los Estados miembros demuestran así su apertura a mecanismos de arbitraje y mediación en condiciones de transparencia y equidad jurídica.

El gobierno de Honduras y sus socios extranjeros contarán con un respaldo adicional para la gestión de controversias que puedan surgir en futuros proyectos de inversión, lo que podría traducirse en una mayor llegada de capital y en la expansión de oportunidades laborales en el país.

