Migración irregular en tránsito por Honduras cae 81% en 2026

El número de personas extranjeras que atraviesan por el territorio hondureño registra una disminución significativa en comparación con el año anterior, según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Migración y fuentes oficiales

La reducción del 81% en migrantes extranjeros irregulares por Honduras marca un cambio drástico en el panorama migratorio en 2026. (OIM HONDURAS / ERICK ESCOTO)

Una reducción del 81% en el flujo de migrantes extranjeros que cruzan de forma irregular por Honduras caracteriza el panorama migratorio en 2026, según cifras del Instituto Nacional de Migración. Hasta la fecha, solo 2,154 personas han transitado por el país en lo que va del año, frente a las 11,381 registradas en el mismo periodo de 2025. Este descenso drástico contrasta con los promedios anteriores, cuando diariamente cruzaban unas 200 personas, mientras que ahora la cifra ronda los 38 migrantes cada día.

El año pasado concluyó con un total de 39,384 migrantes extranjeros que utilizaron las rutas hondureñas para avanzar hacia Estados Unidos u otros destinos. A pesar de la caída en los números, el país sigue siendo un punto estratégico en el flujo migratorio regional. Los registros oficiales revelan que los jóvenes entre 21 y 30 años constituyen cerca del 30% del total de personas en tránsito, seguidos por quienes tienen entre 31 y 40 años, que representan el 26.5%. Un dato relevante es la presencia de menores: alrededor del 6% de quienes ingresaron por Honduras tienen entre cero y 11 años, de acuerdo a datos publicados por El Heraldo.

El Instituto Nacional de Migración de Honduras registra solo 2.154 migrantes en tránsito este año, frente a los 11.381 del mismo periodo en 2025. (EFE/Gustavo Amador)

El perfil de nacionalidades detectadas en situación migratoria irregular evidencia una diversidad de orígenes. En los primeros meses del año, los cubanos encabezan la lista, con 1,499 casos, equivalentes al 70% del total de extranjeros en situación irregular. Les siguen los migrantes provenientes de Ecuador, con 274 registros, y ciudadanos de la República Popular China, con 79 ingresos documentados.

El descenso en el flujo migratorio se atribuye en parte a las políticas migratorias implementadas por Estados Unidos durante la administración de Donald Trump. A pesar de las leyes más estrictas y los controles reforzados, muchos migrantes se embarcan en el viaje con la esperanza de alcanzar su destino, incluso viajando en compañía de sus hijos y enfrentando retos significativos a lo largo del trayecto.

En ese contexto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó que 2025 fue “un año de logros sin precedentes”, con la salida de 605,000 personas deportadas y 1.9 millones de indocumentados que salieron voluntariamente del país desde el 20 de enero de ese año. Estas cifras reflejan la implementación de medidas más estrictas en la política migratoria estadounidense y su impacto en las rutas migratorias de la región, según información de EFE.

A pesar de la fuerte baja, Honduras mantiene su papel estratégico como punto de paso clave para migrantes hacia Estados Unidos. (Foto: cortesía)

Las autoridades hondureñas destacan que, aunque las cifras han bajado de manera considerable, el país continúa siendo paso obligado para quienes buscan nuevas oportunidades fuera de sus lugares de origen. El monitoreo de las rutas y los controles fronterizos se mantiene, mientras la migración irregular persiste como fenómeno social que afecta a familias completas y diversas nacionalidades.

La disminución de migrantes en tránsito por Honduras refleja el impacto de políticas migratorias más estrictas y la búsqueda de alternativas por parte de quienes intentan llegar a Estados Unidos. Sin embargo, la presencia constante de personas de diferentes edades y países confirma que la migración continúa siendo un desafío para la región y para las autoridades locales.

