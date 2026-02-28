Honduras

Partido de Gobierno en Honduras conmemora 124 años de fundación con llamados a la unidad, autocrítica y renovación

El Partido Nacional de Honduras celebró su aniversario número 124 con un acto cargado de simbolismo, centrado en la necesidad de renovación interna y el desafío de recuperar la confianza ciudadana.

El acto en Tegucigalpa reunió
El acto en Tegucigalpa reunió a dirigentes, diputados y militantes frente a la estatua de Manuel Bonilla, símbolo del nacionalismo hondureño. (Foto: Partido Nacional de Honduras)

La ceremonia, realizada el viernes 27 de febrero frente a la estatua del expresidente Manuel Bonilla en el parque La Leona de Tegucigalpa, congregó a dirigentes, diputados, representantes de la juventud, miembros de la vieja guardia y simpatizantes portando la bandera azul con la estrella solitaria. Durante el evento, los oradores llamaron a la unidad y a la autocrítica, conscientes del complejo escenario que atraviesa la organización tras salir del poder luego de doce años consecutivos al frente del Ejecutivo.

En la jornada, el presidente del Congreso Nacional y secretario general del partido, Tomás Zambrano, se dirigió enfáticamente a la militancia. Expresó: "Este partido, de la mano de Papi a la Orden, no le va a fallar al pueblo hondureño". Zambrano abordó también el reciente periodo en la oposición, describiéndolo como un tiempo de aprendizaje y madurez política. Esos años difíciles, señaló, no solamente afectaron al partido, sino que derivaron en una de las peores crisis políticas del país y pusieron en riesgo tanto la democracia como el futuro de Honduras.

Subrayó que, a pesar de esos desafíos, el Partido Nacional supo reponerse, lo que consideró un proceso de maduración política.

Zambrano destacó que la conmemoración de los 124 años representa la suma de una trayectoria histórica y el esfuerzo acumulado de generaciones de militantes. Detalló que la efeméride no solo refiere al paso del tiempo, sino que expresa “124 años de historia, de lucha, de esfuerzo y sacrificio de hombres y mujeres que han dado lo mejor por Honduras”. Resaltó también la consigna de que “ser nacionalista es amar a Honduras, es amar al prójimo, es servirle a nuestra nación”.

La designada presidencial, María Antonieta
La designada presidencial, María Antonieta Mejía, subrayó la importancia de la autocrítica y la responsabilidad política para reconectar con la sociedad hondureña. (Partido Nacional de Honduras)

Durante el acto, la designada presidencial María Antonieta Mejía convocó a una autocrítica sincera y a corregir los errores cometidos durante la gestión reciente. Reconoció la dificultad de reconectar con la sociedad hondureña y enfatizó: “Hoy no somos los mismos de hace cuatro años. Somos más conscientes del daño que provoca la desconexión, más responsables con nuestra palabra y más exigentes con nosotros mismos y con nuestras bases”. Insistió en que la nueva etapa debe centrarse en la responsabilidad política y en la vocación de servicio, y recalcó: “La política no es un lugar de revancha, es un espacio de construcción. No volvimos para ajustar cuentas, volvimos para hacer las cosas diferentes”.

En la misma línea, el alcalde del Distrito Central y vicepresidente del partido, Juan Diego Zelaya, subrayó el compromiso de recuperar la credibilidad entre los ciudadanos. Manifestó: “Es momento de hacer las cosas bien. Es la última oportunidad que tenemos como clase política de recuperar la confianza y la credibilidad de la ciudadanía”. Sus palabras aludieron a la crisis de legitimidad que atraviesan los partidos políticos tradicionales en Honduras.

La conmemoración también sirvió para revisar la etapa en la que el Partido Nacional gobernó Honduras por doce años continuos. Ese ciclo comenzó con Porfirio Lobo Sosa como presidente en 2010, seguido de los dos mandatos de Juan Orlando Hernández tras acceder a la reelección en un entorno de intenso debate político y jurídico. La candidatura de Nasry ‘Tito’ Asfura marcó el cierre de ese periodo en el Ejecutivo.

El evento incorporó la entrega
El evento incorporó la entrega de reconocimientos a miembros del Comité Central y la colocación de una ofrenda floral como tributo a la historia del partido. (Foto: Partido Nacional de Honduras)

Los dirigentes presentes admitieron que esa prolongada gestión dejó “lecciones importantes y desafíos” que siguen influyendo sobre la percepción pública de la organización. Por ello, insistieron en la urgencia de renovación y cambio a lo interno del partido, en un contexto de competencia partidaria y creciente exigencia de transparencia y resultados por parte de la sociedad.

El evento incluyó la colocación de una ofrenda floral ante la estatua de Manuel Bonilla, figura clave en los orígenes del nacionalismo hondureño. Se entregaron reconocimientos a miembros del Comité Central del Partido Nacional (CCPN) por su trayectoria y dedicación.

La clausura del acto se presentó como una "fiesta azul", con consignas partidarias, muestras de camaradería y un llamado reiterado a la unidad.

