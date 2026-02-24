Honduras

Médicos cubanos saldrán de Honduras y serán reemplazados por profesionales locales

La administración hondureña ha implementado un ajuste en su política de salud al cancelar el acuerdo que permitía la presencia de profesionales extranjeros y ha anunciado el reemplazo gradual por personal nacional, desde marzo

Guardar
El retiro de 128 médicos
El retiro de 128 médicos cubanos de Honduras señala un cambio estratégico en la política sanitaria y la cooperación internacional del país. (Destacada)

El retiro de más de 100 médicos cubanos de Honduras representa un cambio en la política sanitaria del país y marca una tendencia regional, pues el gobierno de Honduras deja sin efecto el acuerdo de cooperación firmado por la administración anterior.

El contrato que sostenía la presencia de estas brigadas vence la próxima semana, y los especialistas tienen previsto regresar a la isla a principios de marzo.

Según informaron medios locales, la administración de Nasry Asfura decidió reemplazar a los cubanos por profesionales nacionales de forma gradual para mantener los servicios.

La brigada médica cubana en Honduras está compuesta por 128 especialistas, de acuerdo con Gonzalo Valerio, representante de la Asociación de Amistad Honduras-Cuba. Valerio señaló a los medios internacionales que los profesionales están a la espera de un vuelo hacia La Habana durante el mes de marzo.

El fin del convenio fue confirmado por José Augusto Argueta, secretario de Comunicaciones, quien declaró a AFP que se trata de “una decisión de política exterior” alineada con la nueva dirección diplomática del país. Eduardo Midence, viceministro de Salud, explicó que el reemplazo será progresivo y que la Secretaría adoptará medidas para contratar médicos hondureños o extranjeros debidamente acreditados.

La brigada médica cubana, conformada
La brigada médica cubana, conformada por 128 especialistas en Honduras, concluirá su labor tras el vencimiento del contrato en marzo próximo. (Foto archivo)

Reemplazo de brigadas y continuidad de servicios sanitarios

El gobierno aseguró que las clínicas y programas que contaban con médicos cubanos no detendrán sus actividades. Uno de los pilares de este esquema ha sido la consulta oftalmológica proporcionada a través de la Misión Milagro. Hasta octubre de 2025, se habían registrado 44,000 consultas y cerca de 7,000 cirugías bajo este programa.

Pese a la salida del personal cubano, Midence afirmó que las clínicas seguirán abiertas y los servicios serán mantenidos con recurso médico nacional.

La no renovación del acuerdo en Honduras sigue los pasos de otros países de la región. Guatemala y Barbuda también decidieron recientemente prescindir de las brigadas de médicos cubanos que trabajaban, en su mayoría, en zonas apartadas.

Guyana, en cambio, plantea modificar el esquema de cooperación para remunerar directamente a los especialistas cubanos en su territorio.

Guatemala inicia la retirada: impacto en la cobertura médica

El Ministerio de Salud Pública de Guatemala confirmó que, desde enero de 2026, se iniciará el retiro progresivo de la Brigada Médica Cubana tras el vencimiento del actual acuerdo de cooperación.

El proceso implicará la salida paulatina de los profesionales cubanos al finalizar su misión, priorizando la contratación de médicos guatemaltecos, incentivos para cubrir vacantes en zonas remotas, redistribución de recursos y la garantía de apoyo técnico especializado.

Fotografías: Facebook Embajada de Cuba
Fotografías: Facebook Embajada de Cuba en Guatemala

Actualmente, la brigada cubana en Guatemala está compuesta por 412 colaboradores, entre ellos 333 médicos que prestan servicios en 11 tipos de establecimientos públicos en todo el país: 62 médicos trabajan en hospitales, 49 en áreas clínicas y quirúrgicas consideradas prioritarias, 20 se desempeñan en Centros de Atención Integral Materno Infantill, 224 integran el primer nivel de atención en Centros de Atención Permanente, Centros de Salud y Puestos de Salud.

Frente a consultas mediáticas, la embajada de Cuba en Guatemala señaló desconocer oficialmente los detalles sobre el retiro paulatino, anticipando que se pronunciará cuando corresponda. Por su parte, el Ministerio de Salud guatemalteco ratificó su compromiso de mantener la prestación médica con calidad y continuidad a través de una administración responsable del talento humano.

La decisión genera debate en el Congreso guatemalteco. Sonia Gutiérrez, diputada del Congreso Guatemalteco, expuso al medio AFP que Guatemala cuenta con 30 mil médicos graduados, pero únicamente alrededor de 10,000 ejercen actualmente en el sector público. Según Gutiérrez, este número sería insuficiente para cubrir la ausencia de especialistas cubanos, planteando un reto importante para el sistema de salud nacional.

Guatemala iniciará el retiro progresivo
Guatemala iniciará el retiro progresivo de la Brigada Médica Cubana en 2026, priorizando la contratación de médicos locales para mantener los servicios de salud. Fotografías: Facebook Embajada de Cuba en Guatemala

Exportación de servicios médicos cubanos: una rentabilidad estratégica amenazada

El retiro de brigadas médicas afecta la fuente principal de ingresos en divisas para Cuba. El reporte de AFP subraya que la exportación de servicios sanitarios se mantiene como pilar central de la economía cubana, en especial por el despliegue de profesionales en América Latina y el Caribe.

La alineación política de gobiernos como el hondureño o el guatemalteco con la posición de Estados Unidos transforma el mapa de la cooperación médica regional y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de los sistemas públicos de salud en países que han dependido históricamente de estas misiones.

Temas Relacionados

Médicos CubanosHondurasMinisterio de SaludBrigada Médica CubanaCooperación Sanitaria InternacionalExportación de Servicios Médicos

Últimas Noticias

Sector industrial panameño entra a 2026 con optimismo y retos de competitividad

La diversificación exportadora y la atracción de inversión productiva aparecen como tareas pendientes.

Sector industrial panameño entra a

El presidente Abinader inaugura la línea 2-C del Metro y amplía la red de transporte en Santo Domingo

El nuevo tramo del Metro de Santo Domingo, inaugurado por el presidente Abinader, ofrecerá servicio gratuito durante las primeras semanas y se espera que transporte a más de 120,000 pasajeros diarios en su etapa inicial

El presidente Abinader inaugura la

Diputado guatemalteco solicita crear Comisión de la Verdad para investigación adopciones ilegales vinculadas a la Fiscal Consuelo Porras

La solicitud dirigida a las autoridades incluye la conformación de un equipo respaldado internacionalmente para indagar hechos ocurridos entre los años setenta y noventa en la institución infantil, así como recopilar documentación relevante y garantizar transparencia

Diputado guatemalteco solicita crear Comisión

Asamblea Legislativa aprueba nueva prórroga del Régimen de Excepción en El Salvador

La ampliación de la suspensión temporal se justifica en la persistencia de amenazas de reorganización de grupos criminales y el deber estatal de proteger la vida y la integridad de los ciudadanos.

Asamblea Legislativa aprueba nueva prórroga

Contraloría avala contratos por $41.9 millones para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal en Panamá

La contratación transitoria pretende preservar la estabilidad del hub marítimo y la confianza de navieras.

Contraloría avala contratos por $41.9

TECNO

Alerta del FBI: crecen los

Alerta del FBI: crecen los robos a cajeros automáticos con la técnica ‘jackpotting’

¿Por qué algunos descubren imágenes falsas al instante? La ciencia detrás del “don” que desafía a la IA

Android 17 de Google no estará más en estos Xiaomi: lista completa

Lo que hay detrás de los mitos sobre empleos, regulación y seguridad con la llegada de la IA

El contact center se reinventa: de soporte técnico a cerebro estratégico de las empresas

ENTRETENIMIENTO

Murió la hija mayor de

Murió la hija mayor de Martin Short: se reporta un suicidio con arma de fuego

Gordon Ramsay se sumó a la polémica Beckham con una fuerte frase para Brooklyn: “Tus padres siempre estuvieron para ti”

Un nuevo kdrama reuniría a Song Kang y Kim So-hyun, a 5 años de ‘Love Alarm’

Terry Crews revivió su icónico baile de la película ‘¿Y dónde están las rubias?’

El caso que persigue al hijo de Nicolas Cage: violencia, salud mental y una causa que podría cerrarse en 2027

MUNDO

Tensión entre el Gobierno del

Tensión entre el Gobierno del Líbano y Hezbollah por la posible intervención de Estados Unidos en Medio Oriente

Hospitalizaron al ex primer ministro noruego Thorbjørn Jagland tras ser imputado por corrupción vinculada al caso Epstein

Incendio en Le Constellation: 58 personas siguen hospitalizadas tras la tragedia en el bar suizo

Trump prometió enviar un buque hospital a Groenlandia y desató un choque diplomático

Tailandia acusó a Camboya de romper el alto el fuego tras un enfrentamiento armado en la frontera