Médicos cubanos saldrán de Honduras y serán reemplazados por profesionales locales

El retiro de 128 médicos cubanos de Honduras señala un cambio estratégico en la política sanitaria y la cooperación internacional del país. (Destacada)

El retiro de más de 100 médicos cubanos de Honduras representa un cambio en la política sanitaria del país y marca una tendencia regional, pues el gobierno de Honduras deja sin efecto el acuerdo de cooperación firmado por la administración anterior.

El contrato que sostenía la presencia de estas brigadas vence la próxima semana, y los especialistas tienen previsto regresar a la isla a principios de marzo.

Según informaron medios locales, la administración de Nasry Asfura decidió reemplazar a los cubanos por profesionales nacionales de forma gradual para mantener los servicios.

La brigada médica cubana en Honduras está compuesta por 128 especialistas, de acuerdo con Gonzalo Valerio, representante de la Asociación de Amistad Honduras-Cuba. Valerio señaló a los medios internacionales que los profesionales están a la espera de un vuelo hacia La Habana durante el mes de marzo.

El fin del convenio fue confirmado por José Augusto Argueta, secretario de Comunicaciones, quien declaró a AFP que se trata de “una decisión de política exterior” alineada con la nueva dirección diplomática del país. Eduardo Midence, viceministro de Salud, explicó que el reemplazo será progresivo y que la Secretaría adoptará medidas para contratar médicos hondureños o extranjeros debidamente acreditados.

La brigada médica cubana, conformada por 128 especialistas en Honduras, concluirá su labor tras el vencimiento del contrato en marzo próximo. (Foto archivo)

Reemplazo de brigadas y continuidad de servicios sanitarios

El gobierno aseguró que las clínicas y programas que contaban con médicos cubanos no detendrán sus actividades. Uno de los pilares de este esquema ha sido la consulta oftalmológica proporcionada a través de la Misión Milagro. Hasta octubre de 2025, se habían registrado 44,000 consultas y cerca de 7,000 cirugías bajo este programa.

Pese a la salida del personal cubano, Midence afirmó que las clínicas seguirán abiertas y los servicios serán mantenidos con recurso médico nacional.

La no renovación del acuerdo en Honduras sigue los pasos de otros países de la región. Guatemala y Barbuda también decidieron recientemente prescindir de las brigadas de médicos cubanos que trabajaban, en su mayoría, en zonas apartadas.

Guyana, en cambio, plantea modificar el esquema de cooperación para remunerar directamente a los especialistas cubanos en su territorio.

Guatemala inicia la retirada: impacto en la cobertura médica

El Ministerio de Salud Pública de Guatemala confirmó que, desde enero de 2026, se iniciará el retiro progresivo de la Brigada Médica Cubana tras el vencimiento del actual acuerdo de cooperación.

El proceso implicará la salida paulatina de los profesionales cubanos al finalizar su misión, priorizando la contratación de médicos guatemaltecos, incentivos para cubrir vacantes en zonas remotas, redistribución de recursos y la garantía de apoyo técnico especializado.

Fotografías: Facebook Embajada de Cuba en Guatemala

Actualmente, la brigada cubana en Guatemala está compuesta por 412 colaboradores, entre ellos 333 médicos que prestan servicios en 11 tipos de establecimientos públicos en todo el país: 62 médicos trabajan en hospitales, 49 en áreas clínicas y quirúrgicas consideradas prioritarias, 20 se desempeñan en Centros de Atención Integral Materno Infantill, 224 integran el primer nivel de atención en Centros de Atención Permanente, Centros de Salud y Puestos de Salud.

Frente a consultas mediáticas, la embajada de Cuba en Guatemala señaló desconocer oficialmente los detalles sobre el retiro paulatino, anticipando que se pronunciará cuando corresponda. Por su parte, el Ministerio de Salud guatemalteco ratificó su compromiso de mantener la prestación médica con calidad y continuidad a través de una administración responsable del talento humano.

La decisión genera debate en el Congreso guatemalteco. Sonia Gutiérrez, diputada del Congreso Guatemalteco, expuso al medio AFP que Guatemala cuenta con 30 mil médicos graduados, pero únicamente alrededor de 10,000 ejercen actualmente en el sector público. Según Gutiérrez, este número sería insuficiente para cubrir la ausencia de especialistas cubanos, planteando un reto importante para el sistema de salud nacional.

Guatemala iniciará el retiro progresivo de la Brigada Médica Cubana en 2026, priorizando la contratación de médicos locales para mantener los servicios de salud. Fotografías: Facebook Embajada de Cuba en Guatemala

Exportación de servicios médicos cubanos: una rentabilidad estratégica amenazada

El retiro de brigadas médicas afecta la fuente principal de ingresos en divisas para Cuba. El reporte de AFP subraya que la exportación de servicios sanitarios se mantiene como pilar central de la economía cubana, en especial por el despliegue de profesionales en América Latina y el Caribe.

La alineación política de gobiernos como el hondureño o el guatemalteco con la posición de Estados Unidos transforma el mapa de la cooperación médica regional y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de los sistemas públicos de salud en países que han dependido históricamente de estas misiones.