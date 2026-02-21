Honduras

Honduras enfrentará temperaturas de hasta 39°C en medio de condiciones secas que elevan el riesgo de incendios forestales

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales anticipa un aumento considerable en las temperaturas durante los próximos días en Honduras, con valores que podrían llegar a 39°C en departamentos como Choluteca y Valle.

La sequía y las altas temperaturas ponen en peligro los cultivos y la producción ganadera, acentuando la preocupación en el sector agropecuario hondureño. (Destacada)

Esta tendencia, característica de la época seca, plantea preocupaciones inmediatas para la salud y la seguridad ambiental, en particular por el riesgo elevado de incendios forestales y el impacto sobre la disponibilidad de agua.

A pesar de noches frescas, las condiciones cambian drásticamente a partir del mediodía, cuando se registran temperaturas cálidas a muy calurosas, especialmente en el sur del país. El contraste térmico diario, típico de jornadas despejadas, lleva la temperatura a máximos durante el día y a descensos notables tras la puesta del sol.

La exposición prolongada a temperaturas elevadas incrementa la posibilidad de deshidratación y golpes de calor, siendo especialmente vulnerable la población infantil, los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Las autoridades han emitido recomendaciones específicas para minimizar los efectos adversos y evitar la saturación de los servicios médicos ante eventuales emergencias vinculadas al calor extremo.

El impacto del calor también alcanza al sector agropecuario: la sequedad ambiental pone en riesgo los cultivos y la producción ganadera, pues la persistencia de días calurosos puede provocar pérdida de humedad en el suelo y estrés térmico en animales. Los productores agrícolas refuerzan medidas de protección y sistemas de riego para mitigar los efectos climáticos.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales advierte sobre mayores riesgos de salud pública y seguridad ambiental por el calor extremo. (Foto: VisualesIA)

El riesgo de incendios forestales constituye una de las principales preocupaciones en la actual fase del fenómeno. La combinación de altas temperaturas con vegetación deshidratada genera condiciones propicias para la aparición y rápida propagación de focos ígneos.

Tras la alerta climática, Copeco reiteró a la población la importancia de mantenerse hidratada y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y 15:00, periodo de máxima radiación ultravioleta. Se recomendó utilizar prendas ligeras, sombreros y protector solar para disminuir el riesgo.

Entre las sugerencias adicionales figuran: revisar los sistemas de ventilación y techos en las viviendas, vigilar síntomas de sobrecalentamiento, como desorientación, mareos o debilidad, y asegurar el abastecimiento de agua potable.

La proyección de temperaturas elevadas preocupa especialmente al sector agrícola, cuyo rendimiento se ve amenazado por la pérdida de humedad y el estrés de cultivos sensibles a la sequía.

Copeco recomienda evitar la exposición al sol entre las 11:00 y 15:00 horas y destaca la importancia de hidratarse y usar protección solar.(Foto: VisualesIA)

Los incendios forestales tienen un impacto directo sobre la cobertura vegetal, afectan la biodiversidad y deterioran la calidad del aire en las áreas circundantes. Además, destruyen fuentes de agua y aceleran procesos de erosión del suelo, desafío adicional para territorios vulnerables al cambio climático.

En temporadas recientes, Honduras ha enfrentado escenarios críticos durante períodos de sequía prolongada. Las autoridades intensifican la campaña contra las quemas agrícolas no controladas e invitan a la población a reportar cualquier foco de incendio de inmediato, medida clave para permitir respuestas rápidas por parte de los cuerpos de socorro.

En el litoral Caribe y el Golfo de Fonseca, el comportamiento del mar se mantiene dentro de parámetros normales, con oleajes de uno a tres pies de altura aproximadamente 0,3 a 0,9 metros. El informe de Copeco afirma que esta situación no implica alteraciones para la navegación ni riesgos adicionales para pescadores y pequeñas embarcaciones.

Expertos señalan que el incremento de las temperaturas en Honduras forma parte de fenómenos extremos cada vez más frecuentes en la región centroamericana y en el ámbito global. Organismos internacionales han advertido sobre la urgencia de reforzar políticas preventivas, así como estrategias de mitigación y adaptación frente a la variabilidad del clima.

