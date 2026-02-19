Seguro Social de Honduras reporta aumento anual de hasta 30 % en casos de cáncer infantil

La mayoría de los cánceres infantiles en Honduras afectan por igual a niños y adolescentes sin distinción de región o condición socioeconómica. (Foto: Redes sociales)

Esta tendencia, registrada por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), sitúa al país dentro de una problemática creciente, en línea con lo reportado globalmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que instan a fortalecer los sistemas sanitarios ante el incremento constante en la incidencia de cáncer infantil.

El reto de la infraestructura. Frente a este contexto, el IHSS impulsa convenios con la Fundación de Niños con Cáncer para que los pacientes pediátricos accedan a medicamentos sin costo, lo que alivia la carga económica de las familias ante los elevados gastos en tratamientos y desplazamientos a centros especializados. Asimismo, se han implementado protocolos que facilitan la referencia de menores a hospitales especializados y la capacitación continua del personal médico en nuevas técnicas de diagnóstico y manejo de complicaciones.

La cobertura geográfica del cáncer infantil en Honduras no muestra diferencias relevantes entre las distintas regiones del país, indica la doctora Clarissa Aguilar, representante del IHSS, quien remarca que la enfermedad afecta de igual manera a niños y adolescentes, sin distinción de origen o condición socioeconómica. El cáncer infantil se categoriza como un cáncer del desarrollo y presenta dos picos de incidencia: el primero entre los 0 y los 5 años, y el segundo durante la adolescencia, cuando los cambios biológicos y hormonales pueden favorecer la aparición de ciertos tipos de tumores.

El Instituto Hondureño de Seguridad Social impulsa convenios para proporcionar medicamentos gratuitos a pacientes pediátricos con cáncer. (Crédito: X(@samuel_garcias)

<b>Síntomas y acompañamiento familiar</b>

El éxito en el tratamiento depende en gran medida de la detección temprana. La doctora Aguilar subraya la importancia de que padres y cuidadores reconozcan los síntomas de alerta, entre ellos: fiebre persistente sin causa aparente por más de siete días, cansancio constante, pérdida de peso inexplicable, manchas o hematomas en la piel sin motivo, dolores de cabeza frecuentes, puntitos rojos en la piel y la presencia de una mancha blanca en el ojo. La identificación temprana de estos signos puede modificar el pronóstico y aumentar significativamente las posibilidades de curación.

El acompañamiento integral desde la familia y el entorno médico resulta clave. El abordaje del cáncer infantil requiere la participación de un equipo multidisciplinario que incluye pediatras, oncólogos, enfermeras especializadas, psicólogos y trabajadores sociales. El objetivo no es solo tratar la enfermedad, sino también apoyar emocionalmente a los pacientes y a sus familias, quienes se enfrentan a una etapa de incertidumbre y desafíos.

En el ámbito internacional, la OMS advierte que, aunque la mayoría de los cánceres infantiles no pueden prevenirse, la detección temprana y un tratamiento adecuado aumentan la probabilidad de curación. A nivel mundial, se estiman unos 400 mil nuevos diagnósticos cada año en menores de 0 a 19 años.

El reconocimiento temprano de síntomas como fiebre persistente, pérdida de peso y aparición de manchas resulta clave para el diagnóstico oportuno. (Destacada)

En América Latina y el Caribe, la OPS calcula cerca de 30 mil nuevos casos anuales de cáncer infantil. Afrontar la enfermedad exige no solo mejorar la detección, sino también garantizar la disponibilidad de especialistas, fortalecer la infraestructura hospitalaria y asegurar el acceso a medicamentos modernos. Honduras se encuentra en ese punto crítico, en el que la demanda creciente y los recursos limitados requieren respuestas inmediatas en materia de política pública y financiamiento.

El IHSS ha intensificado programas de educación y sensibilización dirigidos a las familias, las escuelas y los medios de comunicación, para fomentar la consulta médica temprana ante antecedentes sospechosos o síntomas persistentes. El esfuerzo institucional se orienta hacia fortalecer los laboratorios de diagnóstico, ampliar el acceso a medicamentos oncológicos, garantizar el transporte para niños que residen lejos de los centros especializados y ofrecer programas de apoyo psicológico y social.

La doctora Aguilar detalla que los tipos de cáncer más frecuentes en la infancia hondureña son las leucemias, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas. El tratamiento demanda la coordinación entre distintas disciplinas para mejorar tanto la supervivencia como la calidad de vida de los pacientes.