Diputada propone bajar edad punible en Honduras: adolescentes podrían ser juzgados desde los 16 años

ARCHIVO. La diputada asegura que las estructuras criminales aprovechan a los menores para que comentan los delitos./(REUTERS/Jorge Cabrera)

La diputada del Partido Liberal Saraí Espinal presentó esta semana ante el Congreso Nacional de Honduras una propuesta legislativa que busca reducir la edad punible de 18 a 16 años para delitos graves. La iniciativa ha generado discusión tanto en el ámbito político como en organizaciones defensoras de derechos humanos, según reportaron medios como Once Noticias, El Heraldo y Radio América de Honduras.

El proyecto de ley de Espinal propone que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser procesados penalmente cuando estén vinculados a crímenes como homicidio, asesinato, violación, extorsión, secuestro, tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y delitos cometidos en el marco de organizaciones criminales. De acuerdo con lo informado por El Heraldo, la parlamentaria sostuvo que el crimen organizado ha encontrado formas de involucrar a menores en actividades ilícitas, aprovechando la actual legislación que limita la responsabilidad penal a partir de los 18 años.

“Es vital establecer penas claras para rescatar a nuestra sociedad y demostrar que cuando un joven delinque, debe enfrentar consecuencias”, afirmó Espinal en declaraciones recogidas por Once Noticias. La diputada enfatizó que su propuesta responde a la preocupación de familias afectadas por la violencia y el aumento en la participación de jóvenes en delitos de alto impacto.

Según la información difundida por Radio América de Honduras, el proyecto incluye una segunda medida relevante: la creación de un Registro Nacional de Agresores Sexuales. Este registro tendría carácter permanente, confidencial y acceso restringido a las autoridades del sector de seguridad y justicia. El objetivo es facilitar la identificación de personas condenadas por delitos sexuales contra menores y prevenir la reincidencia. Además, la iniciativa contempla la posibilidad de aplicar castración química en casos de violación comprobada contra niñas, una medida que Espinal considera necesaria para proteger a la niñez en Honduras.

ARCHIVO: Las autoridades ejecutan operativos contra pandillas en Honduras. /(REUTERS/Fredy Rodriguez)

El anuncio de la diputada liberal ha provocado reacciones divididas en el ámbito nacional. Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que una reforma de este tipo podría vulnerar garantías fundamentales de los adolescentes, mientras que sectores que han sido víctimas de delitos graves señalan que la iniciativa representa un avance en materia de justicia. Según reportó Once Noticias, Espinal sostiene que “las familias víctimas de la violencia y los abusos respaldarán la iniciativa, al considerarla un paso hacia la justicia”.

Actualmente, la edad mínima de responsabilidad penal en Honduras se encuentra establecida en 18 años. La reforma propuesta por Espinal modificaría el Código Penal para que los jóvenes de 16 y 17 años enfrenten procesos y sanciones similares a las de los adultos en casos de delitos graves. Según el análisis de El Heraldo, la medida buscaría cerrar lo que la diputada describe como una “brecha legal” que ha sido aprovechada por bandas criminales para operar con menores de edad.

El debate sobre la reducción de la edad punible no es exclusivo de Honduras y ha surgido en otros países de la región frente al aumento de la violencia y la participación de menores en actividades delictivas. A pesar de los argumentos presentados por Espinal y sus simpatizantes, organizaciones de la sociedad civil han solicitado al Congreso Nacional que se realice un análisis exhaustivo de las implicaciones de la reforma, especialmente en lo relacionado con la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia. Radio América de Honduras detalló que se prevé una discusión intensa en el pleno legislativo, donde se confrontarán posturas entre quienes defienden el endurecimiento penal y quienes priorizan un enfoque de reinserción social para los menores infractores.

Además del debate sobre la edad punible, la creación del Registro Nacional de Agresores Sexuales y la propuesta de castración química han generado un intenso intercambio de opiniones. Algunos sectores consideran que estas medidas podrían contribuir a la prevención de delitos sexuales, mientras que otros advierten sobre posibles violaciones a derechos fundamentales y la necesidad de establecer controles rigurosos sobre la confidencialidad y el uso de la información contenida en el registro.

La iniciativa de Saraí Espinal será sometida a debate en las próximas semanas en el Congreso Nacional. Según los medios consultados, se espera que el proyecto enfrente un análisis detallado en comisiones antes de pasar a votación. El resultado de la discusión marcará un precedente en la legislación hondureña sobre responsabilidad penal juvenil y medidas de protección ante delitos de alto impacto.