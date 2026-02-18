Nasry Asfura prevé reducción de mora quirúrgica y mejora en distribución de medicamentos para la segunda quincena de marzo en Honduras

La declaratoria de emergencia sanitaria nacional en Honduras permitirá reducir la mora quirúrgica y mejorar la entrega de medicamentos a partir de la segunda quincena de marzo. REUTERS/Fredy Rodriguez

La reducción de la mora quirúrgica y la mejora en la entrega de medicamentos en hospitales públicos hondureños podrían evidenciarse desde la segunda quincena de marzo según lo estimó el presidente Nasry Asfura, quien atribuyó este avance a la reciente declaratoria de emergencia sanitaria nacional.

En el tramo final de su intervención, Asfura reconoció la persistencia de desafíos económicos, entre ellos una tasa de desempleo que supera el millón de personas, y subrayó que la llegada de capital extranjero será fundamental para dinamizar la economía de Honduras y generar oportunidades laborales. “Más de un millón de personas están desempleadas en Honduras”, afirmó el presidente, resaltando la urgencia de acciones que permitan revertir esta situación.

De acuerdo con el jefe de Estado, la emergencia sanitaria permitirá agilizar procesos administrativos, acelerar compras y garantizar la contratación oportuna para reforzar el sistema hospitalario. Según sus declaraciones, la medida pretende atacar dos problemas centrales: la acumulación de cirugías pospuestas por meses o incluso años, y la irregularidad en el suministro de medicamentos esenciales.

Asfura aseguró que las acciones implementadas permiten proyectar resultados visibles en cuestión de semanas, sobre todo para reducir la lista de espera de operaciones y mejorar la entrega de fármacos. “Dentro de pronto van a empezar a ver ya en el mes de marzo, muy probablemente en la segunda quincena, las operaciones en el tema de mora quirúrgica y la distribución de medicina”, reconoció ante periodistas.

Más de un millón de hondureños enfrentan el desempleo, según reconoció el mandatario, quien urgió la llegada de inversión extranjera para dinamizar la economía. (Cortesía)

Durante un recorrido realizado en la empresa Lear Green Valley en Santa Bárbara, Asfura buscó revindicar el papel del sector privado y envió un mensaje de confianza a inversionistas nacionales e internacionales. El mandatario reiteró que su compromiso es establecer un clima favorable para la atracción de capital extranjero y la generación de empleos, destacando la importancia de la estabilidad para potenciar nuevas inversiones.

“Mi intención como gobernante es que los inversionistas puedan llegar al país a invertir capitales extranjeros para que puedan dar oportunidades de empleo”, declaró. En ese sentido, insistió en que la generación de confianza y estabilidad resulta crucial para atraer fondos en el menor tiempo posible.

Honduras enfrenta una tasa significativa de desempleo, por lo cual el jefe de Estado destacó que la ejecución de proyectos de infraestructura y la captación de inversiones se transforman en pilares para dinamizar la economía. Atribuyó a su gobierno el impulso de iniciativas con esas metas.

Asfura anunció que ya se encuentran en marcha trabajos de bacheo en las principales carreteras, priorizando la culminación antes del aumento de tránsito por Semana Santa. Según lo expuesto, el gobierno desembolsó alrededor de 2.430 millones de lempiras en proyectos viales, y dieciséis empresas participarán simultáneamente en el mejoramiento de múltiples tramos en los próximos cincuenta días.

El objetivo, afirmó el presidente, es optimizar la seguridad vial y reducir el deterioro de las rutas, especialmente en puntos críticos que afectan a los viajeros durante los feriados.

El gobierno prioriza la seguridad vial mediante trabajos de bacheo en puntos críticos, con el objetivo de proteger a viajeros durante los feriados. (Redes sociales)

Consultado sobre la situación que involucra a la Corte Suprema de Justicia de Honduras y al Congreso Nacional de Honduras en relación con leyes que podrían modificar las atribuciones de la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, Asfura evitó entrar en detalles. El mandatario destacó el respeto a la independencia de los poderes del Estado y consideró que cada órgano tiene responsabilidades específicas. “Las opiniones y las leyes que el Congreso Nacional apruebe son decisiones legislativas, y todos tenemos que saber cuál es nuestro trabajo y responsabilidad”, manifestó, sin profundizar en la controversia.

El presidente confirmó que el 7 de marzo emprenderá viaje a Estados Unidos para participar en una reunión con el presidente Donald Trump y otros mandatarios latinoamericanos. Adelantó que el encuentro, que también incluirá una cita con el secretario de Estado, Marco Rubio, buscará fortalecer las relaciones bilaterales y atraer mejores condiciones para la inversión extranjera en Honduras.

Asfura precisó que aprovechará la reunión para actualizar la agenda de trabajo iniciada antes de asumir la Presidencia, con énfasis en la generación de oportunidades laborales y el estímulo al crecimiento económico.