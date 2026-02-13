Aduanas en Honduras: aumento sostenido de ingresos, pero con fallas logísticas sin resolver

Las aduanas han incrementado ingresos, pero se mantienen los retrasos por falta de modernización, según señalan medios hondureños./(Administración Aduanera de Honduras)

La recaudación aduanera de Honduras mantuvo un crecimiento sostenido durante 2025, alcanzando 65,134 millones de lempiras, de acuerdo con datos oficiales citados por Diario La Prensa y La Tribuna. Este incremento, equivalente a un 9.9% en comparación con el año anterior, refleja una tendencia positiva en la captación de recursos para el Estado, según la Administración Aduanera de Honduras. Las proyecciones para 2026 apuntan a una cifra que oscilaría entre 69,000 y 70,000 millones de lempiras, lo que supondría un aumento estimado de entre 6.7 % y 7.2%.

La Aduana de Puerto Cortés, la más importante del país, aportó el 45.4% del total nacional hasta noviembre de 2025, con una recaudación de 27,009 millones de lempiras y una variación interanual de 13.7%, informó Diario La Prensa. En tanto, la Aduana de Puerto Henecán representó el 11.6% con 6.924,7 millones de lempiras y un alza de 4.3% respecto al año anterior.

A pesar de estos números, la operación aduanera enfrenta obstáculos logísticos que han motivado reclamos de distintos sectores. Diario La Prensa recogió testimonios de representantes de exportadores, navieros y transportistas que participaron en una reunión con el director de Aduanas para exponer deficiencias y proponer soluciones.

Uno de los problemas más notorios es la presencia de más de 650 contenedores en abandono en la terminal de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) de Puerto Cortés, ocupando espacio y restringiendo la capacidad de carga diaria. Adolfo Becerril, director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Compañías y Representantes Navieros (Ahcorena), señaló que estos contenedores deben ser declarados en abandono y subastados o retirados con urgencia. “Son equipos bastante viejos y no tienen la capacidad para escanear toda la carga que sale y entra al puerto, porque son equipos con capacidad máxima para 30 a 35 contenedores por hora y ya no cumplen su función de manera eficiente; ese es uno de los principales cuellos de botella”, afirmó Becerril en declaraciones recogidas por Diario La Prensa.

En la administración de Xiomara Castro se inauguraron módulos habitacionales y se realizaron algunas mejoras significativas en la infraestructura de la Aduana de Guasaule. /(Administración Aduanera de Honduras)

La falta de renovación tecnológica en los sistemas de inspección agrava la situación. Aunque existe un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para dotar de nuevos escáneres de rayos X y ampliar el Puesto de Inspección Centralizado, la licitación fue postergada y el proceso aún espera la aprobación definitiva del BID. El presupuesto para este rubro se incrementó a $15 millones, dentro de un préstamo de $50 millones concedido en 2023.

Además, la infraestructura en otros puertos como Henecán presenta limitaciones similares. Este recinto, ubicado en el departamento de Valle, ya supera su capacidad instalada y requiere inversiones que, según el sector privado, rondan los $180 millones para ampliación de patios, adquisición de maquinaria y reparación del puente de acceso principal. “El puente de acceso está bien dañado; por milagro de Dios no se ha caído. Si se llega a caer, se paraliza todo el puerto”, advirtió Becerril en diálogo con el medio impreso.

El reporte de Diario La Prensa incluyó la solicitud de agilización de procesos de importación y exportación y la concentración de trámites en oficinas regionales para evitar envíos innecesarios a Tegucigalpa. María Antonia Rivera, directora de la Asociación Hondureña de Agroindustriales (ASHDA), informó que se acordó la operación 24/7 de la terminal de graneles en Puerto Cortés para evitar retrasos adicionales. “Los rayos X son una necesidad; deben cambiarse y modernizarse los sistemas actuales. Nos dijeron que ya se comenzarán los procesos para lanzar esta licitación”, expresó Rivera.

Por otra parte, Basilio Fuschich, presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (Adecafeh), enfatizó la urgencia de retirar los contenedores en abandono, algunos de los cuales permanecen en el puerto desde hace una década. Según Fuschich, la falta de espacio ha dificultado las exportaciones, obligando a buscar alternativas para la destrucción, subasta o donación de esas mercancías.

El aumento en la recaudación se ha mantenido en el primer mes del año, según reportes oficiales. /(Infobae)

En el balance oficial, el director de la Administración Aduanera, Fausto Cálix, atribuyó el crecimiento recaudatorio a la confianza en el sistema y a la efectividad de los controles implementados desde 2022, a pesar del impacto de subsidios a los combustibles que han absorbido más de 25,975 millones de lempiras durante la actual administración. Cálix recalcó que la recaudación aduanera es un pilar para el financiamiento de programas sociales y desarrollo productivo, según declaraciones recogidas en el sitio web institucional.

Las expectativas para 2026 apuntan a mantener el crecimiento de ingresos tributarios, aunque distintos actores coinciden en que la sostenibilidad de estos resultados dependerá de la modernización y reinversión en la infraestructura y logística aduanera.

Al cierre de enero de este año, el director de la Administración Aduanera de Honduras, Marco Tulio Abadie Aguilar, detalló a La Tribuna que la recaudación alcanzó 5,354 millones de lempiras, describiendo este resultado como un inicio sólido para el año fiscal. Los principales ingresos provinieron del Impuesto sobre Ventas (ISV), que generó 37.786,1 millones de lempiras, el Aporte para la Conservación del Patrimonio Vial (ACPV), con 13.430,8 millones, y los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), que sumaron 8.882,1 millones, según información oficial.