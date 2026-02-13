Honduras

Aduanas en Honduras: aumento sostenido de ingresos, pero con fallas logísticas sin resolver

El incremento en los recursos captados por el Estado contrasta con las complicaciones que afectan las terminales portuarias y la falta de equipos tecnológicos de inspección.

Guardar
Las aduanas han incrementado ingresos,
Las aduanas han incrementado ingresos, pero se mantienen los retrasos por falta de modernización, según señalan medios hondureños./(Administración Aduanera de Honduras)

La recaudación aduanera de Honduras mantuvo un crecimiento sostenido durante 2025, alcanzando 65,134 millones de lempiras, de acuerdo con datos oficiales citados por Diario La Prensa y La Tribuna. Este incremento, equivalente a un 9.9% en comparación con el año anterior, refleja una tendencia positiva en la captación de recursos para el Estado, según la Administración Aduanera de Honduras. Las proyecciones para 2026 apuntan a una cifra que oscilaría entre 69,000 y 70,000 millones de lempiras, lo que supondría un aumento estimado de entre 6.7 % y 7.2%.

La Aduana de Puerto Cortés, la más importante del país, aportó el 45.4% del total nacional hasta noviembre de 2025, con una recaudación de 27,009 millones de lempiras y una variación interanual de 13.7%, informó Diario La Prensa. En tanto, la Aduana de Puerto Henecán representó el 11.6% con 6.924,7 millones de lempiras y un alza de 4.3% respecto al año anterior.

A pesar de estos números, la operación aduanera enfrenta obstáculos logísticos que han motivado reclamos de distintos sectores. Diario La Prensa recogió testimonios de representantes de exportadores, navieros y transportistas que participaron en una reunión con el director de Aduanas para exponer deficiencias y proponer soluciones.

Uno de los problemas más notorios es la presencia de más de 650 contenedores en abandono en la terminal de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) de Puerto Cortés, ocupando espacio y restringiendo la capacidad de carga diaria. Adolfo Becerril, director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Compañías y Representantes Navieros (Ahcorena), señaló que estos contenedores deben ser declarados en abandono y subastados o retirados con urgencia. “Son equipos bastante viejos y no tienen la capacidad para escanear toda la carga que sale y entra al puerto, porque son equipos con capacidad máxima para 30 a 35 contenedores por hora y ya no cumplen su función de manera eficiente; ese es uno de los principales cuellos de botella”, afirmó Becerril en declaraciones recogidas por Diario La Prensa.

En la administración de Xiomara
En la administración de Xiomara Castro se inauguraron módulos habitacionales y se realizaron algunas mejoras significativas en la infraestructura de la Aduana de Guasaule. /(Administración Aduanera de Honduras)

La falta de renovación tecnológica en los sistemas de inspección agrava la situación. Aunque existe un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para dotar de nuevos escáneres de rayos X y ampliar el Puesto de Inspección Centralizado, la licitación fue postergada y el proceso aún espera la aprobación definitiva del BID. El presupuesto para este rubro se incrementó a $15 millones, dentro de un préstamo de $50 millones concedido en 2023.

Además, la infraestructura en otros puertos como Henecán presenta limitaciones similares. Este recinto, ubicado en el departamento de Valle, ya supera su capacidad instalada y requiere inversiones que, según el sector privado, rondan los $180 millones para ampliación de patios, adquisición de maquinaria y reparación del puente de acceso principal. “El puente de acceso está bien dañado; por milagro de Dios no se ha caído. Si se llega a caer, se paraliza todo el puerto”, advirtió Becerril en diálogo con el medio impreso.

El reporte de Diario La Prensa incluyó la solicitud de agilización de procesos de importación y exportación y la concentración de trámites en oficinas regionales para evitar envíos innecesarios a Tegucigalpa. María Antonia Rivera, directora de la Asociación Hondureña de Agroindustriales (ASHDA), informó que se acordó la operación 24/7 de la terminal de graneles en Puerto Cortés para evitar retrasos adicionales. “Los rayos X son una necesidad; deben cambiarse y modernizarse los sistemas actuales. Nos dijeron que ya se comenzarán los procesos para lanzar esta licitación”, expresó Rivera.

Por otra parte, Basilio Fuschich, presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (Adecafeh), enfatizó la urgencia de retirar los contenedores en abandono, algunos de los cuales permanecen en el puerto desde hace una década. Según Fuschich, la falta de espacio ha dificultado las exportaciones, obligando a buscar alternativas para la destrucción, subasta o donación de esas mercancías.

El aumento en la recaudación
El aumento en la recaudación se ha mantenido en el primer mes del año, según reportes oficiales. /(Infobae)

En el balance oficial, el director de la Administración Aduanera, Fausto Cálix, atribuyó el crecimiento recaudatorio a la confianza en el sistema y a la efectividad de los controles implementados desde 2022, a pesar del impacto de subsidios a los combustibles que han absorbido más de 25,975 millones de lempiras durante la actual administración. Cálix recalcó que la recaudación aduanera es un pilar para el financiamiento de programas sociales y desarrollo productivo, según declaraciones recogidas en el sitio web institucional.

Las expectativas para 2026 apuntan a mantener el crecimiento de ingresos tributarios, aunque distintos actores coinciden en que la sostenibilidad de estos resultados dependerá de la modernización y reinversión en la infraestructura y logística aduanera.

Al cierre de enero de este año, el director de la Administración Aduanera de Honduras, Marco Tulio Abadie Aguilar, detalló a La Tribuna que la recaudación alcanzó 5,354 millones de lempiras, describiendo este resultado como un inicio sólido para el año fiscal. Los principales ingresos provinieron del Impuesto sobre Ventas (ISV), que generó 37.786,1 millones de lempiras, el Aporte para la Conservación del Patrimonio Vial (ACPV), con 13.430,8 millones, y los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), que sumaron 8.882,1 millones, según información oficial.

Temas Relacionados

AduanasHondurasAumento de ingresosTributosRetrasosAdministración Aduanera de Honduras

Últimas Noticias

Detienen a Melitón Cordero, supervisor de la DEA en República Dominicana

La investigación por posibles abusos en un programa migratorio estadounidense y la falta de información oficial han generado tensión y preocupación en el vínculo entre ambas naciones en la lucha contra el narcotráfico

Detienen a Melitón Cordero, supervisor

Costa Rica refuerza la lucha contra el narcotráfico con incautaciones y operativos conjuntos en 2026

Durante enero y febrero de 2026, las autoridades de Costa Rica realizaron múltiples operativos que permitieron desarticular organizaciones criminales y fortalecer la cooperación internacional

Costa Rica refuerza la lucha

Avanza proyecto que busca acelerar el autoconsumo solar en viviendas y negocios en Panamá

La iniciativa plantea reglas claras para el autoconsumo, créditos energéticos y simplificación de trámites en un mercado en expansión

Avanza proyecto que busca acelerar

La exportación regulada de animales exóticos genera ingresos para Nicaragua bajo supervisión de la CITES

Un informe reciente indica que los envíos de especies silvestres nicaragüenses cumplieron con normativas internacionales y se dirigieron principalmente a mercados asiáticos y norteamericanos, respaldando la protección de la biodiversidad nacional

La exportación regulada de animales

El malestar laboral se extiende en Panamá y condiciona el arranque de 2026

A la espera de cifras oficiales de 2025, analistas apuntan a un deterioro del empleo formal, mientras trabajadores priorizan estabilidad y reclutadores elevan requisitos técnicos para 2026

El malestar laboral se extiende

TECNO

Juegos de PlayStation Plus Extra

Juegos de PlayStation Plus Extra y Premium de febrero 2026: Spider-Man 2 y Wall-E encabezan la lista

Dile adiós al llavero: Cómo funcionan las nuevas llaves digitales que abren tu auto desde el celular

Google Docs cambia para siempre: ahora añade audio para leer con IA resúmenes

La concentración de poder, la desaparición de empleos de oficina y la velocidad de los cambios ponen en jaque a gobiernos y profesionales en todo el mundo

Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este 13 de febrero

ENTRETENIMIENTO

La recaudación de fondos para

La recaudación de fondos para la familia de James Van Der Beek alcanza los 2 millones de dólares: todas las celebridades que han aportado a la causa

Como agua para chocolate: el regreso del realismo mágico, el desafío de un final fiel y las emociones a flor de piel en HBO Max

La nueva adaptación que revive el escándalo de Cumbres Borrascosas

La esencia de Skeletor regresa fiel y extrema al cine en Masters del Universo

Daniel Radcliffe habló de su carrera: “No necesito que la gente borre a Harry Potter de su memoria para poder disfrutar del presente”

MUNDO

Imágenes aéreas muestran la magnitud

Imágenes aéreas muestran la magnitud de las inundaciones y los daños en el centro de Portugal

Detienen a Melitón Cordero, supervisor de la DEA en República Dominicana

Irán anunció la creación de una comisión de investigación sobre las protestas que dejaron más de 7 mil muertos

Ucrania confirmó nuevas reuniones con Rusia y Estados Unidos el 17 y 18 de febrero en Ginebra

Trump volvió a exigir el indulto para Netanyahu en Israel y le envió un fuerte mensaje al presidente