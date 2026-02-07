Asesinan a balazos a reconocido abogado en Honduras y crece la alarma por la violencia contra profesionales del derecho

El asesinato del abogado René Altamirano Interiano en San Pedro Sula alerta sobre la violencia contra el gremio jurídico en Honduras. (redes sociales)

La muerte violenta del abogado René Altamirano Interiano en San Pedro Sula, al norte de Honduras, ha intensificado la alarma en círculos jurídicos y de derechos humanos, quienes advierten que el crimen podría enraizarse en conflictos agrarios e intereses económicos que recorren el norte del país.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenciones ni avances concretos en las investigaciones. El clima de incertidumbre registrada entre colegas, familiares de la víctima y organizaciones sociales se agrava, junto con la percepción de inseguridad que confronta al gremio jurídico hondureño.

El asesinato se suma a una serie de ataques que, según defensores de derechos humanos, deja ver una vulnerabilidad estructural de quienes ejercen la defensa legal en el país.

Entre los testimonios surgidos tras el crimen destaca el de René Bladimir Altamirano, hijo del abogado asesinado.

“Ser abogado en este país es un riesgo”, declaró, y recordó a su padre como “un gran abogado y un buen padre”. Subrayó que nunca hubo amenazas ni enemigos conocidos en torno a René Altamirano, a pesar de que “gran parte del trabajo que realizábamos era prácticamente gratis, ayudando a quien lo necesitara”.

El caso René Altamirano refleja la impunidad y escalada de violencia que afecta tanto a defensores legales como a activistas de derechos humanos en el país. (redes sociales)

El joven Altamirano refirió que el desenlace violento tomó a todos por sorpresa. “Por eso me sorprende este final tan violento”, afirmó. Insistió en que la familia nunca estuvo vinculada a actividades ilícitas, y amplió el alcance de su inquietud hacia el contexto nacional. “Cuando pasan estos hechos uno queda con la duda de qué es lo que realmente está pasando en el país”.

Desde el sector de derechos humanos, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, aseguró que existen claros indicios sobre el origen del crimen.

Relató su participación en una reunión del Mecanismo de Protección, en la cual se emitieron medidas para proteger a las cooperativas bananeras Tibombo, Caimito y La Protección. Maldonado, quien considera que su propia integridad física está en peligro, sostuvo que detrás del homicidio “existirían intereses económicos de gran peso”, y asoció el asesinato con la labor social y legal que Altamirano y otros abogados prestaban a cooperativas en los bajos de La Lima, territorio marcado por disputas de tierras.

Maldonado solicitó formalmente ante el Mecanismo Nacional de Protección que se salvaguarde la vida tanto de la familia de Altamirano como de sus colegas cercanos.

Extendió la petición de protección al abogado Farabundo Murillo, socio de bufete del letrado asesinado, y relató: “Los tres hemos estado ahí, dando seguimiento, apoyando.

Inclusive se lograron medidas de seguridad a favor de las tres cooperativas de los bajos de La Lima”. Comparó la situación actual con los episodios violentos ocurridos en el valle del Aguán, región donde las disputas agrarias derivaron en varios asesinatos: “Este es un segundo Aguán”, advirtió Maldonado.

La familia de René Altamirano exige justicia y solicita protección urgente para abogados ligados a disputas territoriales y sociales. (redes sociales)

En su declaración, Maldonado hizo un llamado urgente al ministro de Seguridad entrante, Gerzon Velásquez, para enfrentar el crimen organizado y el sicariato. Exigió una investigación rigurosa a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), y lamentó: “Han matado a un hombre solidario. Mataron a un hombre con el que hemos recorrido los derechos humanos por muchos años”.

Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, transmitió sus condolencias y pesar tras el asesinato del abogado penalista René Altamirano en San Pedro Sula.

Desde su perfil en la red social X, la titular del Poder Judicial expresó su apoyo a los familiares y allegados del jurista, elevando “oraciones para que los seres queridos de la víctima encuentren fortaleza y consuelo ante la irreparable pérdida”.

El gremio jurídico y la sociedad hondureña han reaccionado con consternación e indignación por el crimen, que ha intensificado las demandas de justicia en un contexto nacional marcado por la violencia.

La ejecución, ocurrida en el transitado barrio Medina de San Pedro Sula, se produjo frente a la oficina del abogado; los agresores dispararon en repetidas ocasiones, “provocándole la muerte casi de manera inmediata”, como advirtieron los reportes iniciales.