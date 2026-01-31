El Gobierno de Honduras anuncia inversión millonaria en medicamentos gratuitos y un plan para intervenir carreteras

La administración busca mejorar vidas enfocándose en medicina accesible y movilidad más segura para miles de familias. (Créditos: Redes sociales)

El Gobierno de Honduras destinó recursos para dos acciones consideradas prioritarias: una inversión anual de USD 10 millones destinada al suministro de medicamentos gratuitos y la intervención urgente de 2,700 kilómetros de carreteras en todo el país.

Estas decisiones, anunciadas por el secretario de Comunicaciones, José Augusto Argueta, delinean el enfoque de la nueva administración del presidente Nasry Asfura, que busca mejorar la salud pública, fortalecer la seguridad vial y fomentar el empleo, en respuesta a una alta expectativa ciudadana por resultados concretos en corto y mediano plazo.

Argueta remarcó que la administración de Asfura ha priorizado la eficiencia en el uso de los recursos públicos, así como la focalización en salud, infraestructura y empleo. Ambas medidas, según explicó en rueda de prensa desde Casa de Gobierno, serán los ejes iniciales de una agenda orientada a generar impactos visibles y responder a demandas urgentes.

El programa carretero prevé trabajos de limpieza, bacheo y reparación en rutas principales y secundarias, con énfasis en aquellas de mayor flujo vehicular, y deberá ejecutarse en las próximas ocho semanas, antes de la Semana Santa de 2026.

El secretario señaló que los proyectos de recuperación vial están pensados para beneficiar al turismo interno y la seguridad en el tránsito, además de estimular el mercado laboral con la contratación obligatoria de mano de obra hondureña.

Además, sostuvo: “El anuncio se traduce en carreteras más seguras, menos accidentes, menos daños a los vehículos, más movimiento económico y, sobre todo, empleo para la gente”. El Ejecutivo enviará al Congreso Nacional un decreto de emergencia que facilite procedimientos administrativos y habilite una respuesta inmediata al deterioro vial.

La distribución de asfalto se realiza localmente para reducir costos de transporte y maximizar la inversión en infraestructura comunitaria. (Créditos: Casa de gobierno Honduras)

Para optimizar los fondos, las empresas solamente entregarán asfalto en las zonas donde lo producen, evitando así costos por transporte y orientando la inversión hacia las comunidades locales. El titular de Comunicaciones añadió: “Si una empresa genera asfalto en el norte, es ahí donde va a entregar ese asfalto. No se pagará acarreo como se hacía en el pasado”.

Además, recalcó que este programa pretende prevenir daños futuros: “Por cada lempira que se invierte en carreteras, ahorramos aproximadamente siete lempiras en reparaciones posteriores. Eso significa menos gasto público y más recursos para lo que verdaderamente tenemos que enfocarnos: salud y educación”.

En el ámbito sanitario, el presidente Asfura ratificó un convenio de cooperación que garantiza USD 10 millones anuales, equivalentes a aproximadamente 1,000 millones de lempiras por año.

Este monto, aseguró Argueta, financiará la adquisición y distribución de medicamentos gratuitos en el sistema de salud pública durante los primeros cuatro años de gobierno, lo que elevará la inversión total a cerca de 4,000 millones de lempiras.

El acuerdo nace de un memorando de entendimiento entre el Gobierno de Honduras, la Fundación para el Desarrollo del Sur y MAP International (Medicina para Todas las Personas).

El plan carretero contempla trabajos de limpieza, bacheo y reparación en rutas principales y secundarias con ejecución prevista antes de Semana Santa 2026. (Créditos: Redes sociales)

El ministro precisó que el abastecimiento priorizará inicialmente la zona sur, por su histórica vulnerabilidad en acceso a servicios sanitarios, aunque la Presidencia tendrá potestad de transferir medicamentos a otros departamentos según la necesidad y la urgencia.

Explicó: “El convenio contempla una inversión de 10 millones de dólares al año para garantizar medicamento gratuito, no solo en la zona sur, sino en cualquier región del país donde exista mayor necesidad”. La medida responde a reclamos reiterados por la falta de medicamentos en hospitales públicos, que afecta a pacientes con enfermedades crónicas y emergencias.

En una señal de control y compromiso, Asfura asumirá personalmente la dirigencia de la Secretaría de Salud durante esta etapa inicial para agilizar la toma de decisiones y reforzar la correcta ejecución de los fondos. Como parte de la estrategia, y para asegurar la llegada oportuna de los insumos, el jefe del Ejecutivo mantuvo contacto directo con el administrador aduanero, Marco Tulio Abadie Aguilar, y estableció que “no tiene por qué haber trámites que retrasen la llegada de estos medicamentos. Se actuará con celeridad, pero siempre en estricto apego al marco normativo”.

Ambos programas incorporan medidas de transparencia y austeridad en la imagen institucional. El Gobierno anunció la prohibición de colocar el retrato presidencial de Asfura en instituciones públicas o carteles de obras estatales, con el propósito de centrar la gestión en los resultados más que en la figura del mandatario.