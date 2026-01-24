Congreso nacional de Honduras elige junta directiva en propiedad con 86 votos a favor

La votación mayoritaria de 86 diputados rompió la incertidumbre y permitió avanzar en la instalación del nuevo Congreso Nacional.

La elección definitiva de la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional de Honduras abrió el camino para el inicio oficial del nuevo período parlamentario, en un contexto de fuertes retos institucionales y una marcada pluralidad política.

La conformación, tras horas de negociaciones y demoras, establece un punto de partida decisivo para la agenda legislativa, que deberá afrontar reformas, control político y la búsqueda de mayor gobernabilidad.

Casi al cierre de la jornada, cerca de las 16:00, el Congreso Nacional confirmó la aprobación de la moción respaldada por 86 diputados, dando así por concluida una sesión rodeada de tensión y expectativas. Ese número reflejó un acuerdo mayoritario que rompió la incertidumbre de horas previas, donde las diferencias entre las fuerzas políticas obligaron a posponer la sesión, prevista inicialmente para las 11:00 y luego aplazada en dos ocasiones más.

La integración de diez vicepresidencias refleja la voluntad de compartir responsabilidades entre las principales bancadas políticas.

La estructura de la nueva junta directiva, con pluralidad en las vicepresidencias y secretarías, pretende facilitar el desarrollo de la agenda legislativa y reducir las tensiones internas. Este diseño pluralista se alcanzó tras un consenso entre cinco bancadas, entre ellas el Partido Nacional, el Partido Liberal, Democracia Cristiana y el Partido Innovación y Unidad (PINU).

En medio del clima de incertidumbre, la jornada parlamentaria transcurrió marcada por reuniones privadas, diálogo entre los jefes de bancada y negociaciones que se prolongaron más de lo previsto.

Desde primeras horas, diputados y asesores permanecieron en consultas constantes, reflejo de la complejidad para alcanzar los acuerdos requeridos e instalar la sesión sin fracturas.

El resultado final otorgó la presidencia del Congreso Nacional a Tomás Zambrano, representante del Partido Nacional. Su elección coincide con un momento clave, donde los desafíos legislativos, el equilibrio de poderes y la fiscalización serán centrales para la estabilidad institucional del país.

La presencia de vicepresidentes y secretarios alternos refuerza la representatividad de diversas fuerzas políticas en el órgano legislativo.

La junta directiva quedó integrada por diez vicepresidencias, una repartición que evidencia la voluntad de las bancadas de compartir responsabilidad en la conducción parlamentaria:

• Primera vicepresidenta: Erika Urtecho (Partido Liberal),• segunda vicepresidenta: Tania Pinto (Partido Nacional),• tercer vicepresidente: Mario Segura (Partido Liberal),• cuarta vicepresidenta: Lissi Cano (Partido Nacional),• quinto vicepresidente: Leonel López (Partido Liberal),• sexta vicepresidenta: Karla Patricia Figueroa (Partido Nacional),• séptimo vicepresidente: Jhosy Toscano (Partido Liberal de Honduras),• octava vicepresidenta: Johanna Bermúdez (Partido Nacional),• noveno vicepresidente: Godofredo Fajardo (Democracia Cristiana)• décimo vicepresidente: Rolando Contreras (PINU).

En cuanto a la organización interna, la secretaría quedó a cargo de Carlos Ledezma (Partido Nacional) como secretario primero y Francis Cabrera (Partido Liberal) en la segunda secretaría. Las prosecretarías fueron asignadas a Ariana Banegas (Partido Nacional) y Fernando Castro Valle (Partido Liberal).

El Congreso Nacional enfrenta desafíos en reformas legales, control político y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en Honduras.

La estructura incorpora también una nómina de vicepresidentes alternos, entre quienes figuran Wilson Pineda Díaz, Allan Joel Padilla, José Jaar, Waleska Valenzuela, Gustavo Adolfo González, Víctor Amador Morales, Pedro Mendoza Flores, Marco Aurelio Tinoco y Roy Dagoberto Cruz. El equipo de secretarios alternos incluyó a Adrián Martínez, Rolando Sabillón, Juan José Cerón Gonzales y Roberto Pineda Chacón.

En opinión de los analistas, la inclusión de diversas corrientes políticas en la directiva puede fortalecer el diálogo si las fuerzas representadas mantienen la coordinación. De no lograrse, la pluralidad también podría convertirse en una fuente de tensiones internas, dificultando el avance de la agenda legislativa.

El Congreso Nacional tiene ahora por delante un período enfocado en reformas legales, debates presupuestarios y la consolidación de la institucionalidad democrática, en un contexto donde el equilibrio de poderes será determinante para el país.