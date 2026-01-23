Honduras

La Policía de Honduras captura a una presunta líder criminal por el homicidio de un ciudadano estadounidense

La detención de la presunta líder criminal conocida como “La Patrona” marcó un punto de inflexión reciente en la estrategia hondureña contra las redes de delincuencia organizada.

La detención de la presunta líder criminal conocida como “La Patrona” marcó un punto de inflexión reciente en la estrategia hondureña contra las redes de delincuencia organizada. Esta operación, calificada públicamente por las autoridades como un golpe directo a la estructura jerárquica de “La Banda del Cura”, cobra mayor significado por el momento crítico que vive el país, con sectores sociales y políticos exigiendo acciones frente al incremento de crímenes violentos atribuidos a organizaciones como esta.

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por la Policía Nacional de Honduras, la captura se concretó en el Puesto de Control Fronterizo de Corinto, en el municipio de Omoa, departamento de Cortés. La mujer, de 37 años, fue aprehendida cuando intentaba abandonar el territorio nacional para escapar de la justicia. Al momento del arresto, agentes de la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos (FTDV), adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), intervinieron tras un proceso de vigilancia e inteligencia.

Según el informe policial, las investigaciones preliminares la señalan como pieza central en la cúpula directiva de “La Banda del Cura”. Además, se la vincula formalmente con la planificación y el mando en el asesinato del ciudadano hondureño-estadounidense Marco Tulio Moncada Torres, hecho ocurrido el 6 de noviembre de 2025 en la aldea Jutiquile, dentro del municipio de Catacamas, Olancho.

Las autoridades confirmaron que la detención ha motivado nuevas líneas de investigación orientadas a descubrir a otros posibles miembros de la red, así como a esclarecer conexiones con estructuras delictivas en el extranjero. “La Banda del Cura” figura en informes de inteligencia como una organización de carácter transnacional, con presencia documentada en Nicaragua, Guatemala y México. Las fuerzas de seguridad hondureñas consideran que este alcance fuera de las fronteras representa una amenaza para la seguridad interna, con delitos que abarcan asesinato selectivo, sicariato, extorsión y asociación para delinquir.

El departamento de Olancho, escenario del homicidio que se imputa a “La Patrona”, es catalogado por la autoridad como una de las zonas de mayor complejidad en materia de seguridad. La extensión territorial y la presencia de grupos armados ilegales dificultan el control estatal, generando condiciones propicias para que estructuras como “La Banda del Cura” perpetúen la violencia homicida. Según la información aportada por los investigadores de la DPI, la víctima fue atacada dentro de su domicilio, dato que refuerza la hipótesis de una ejecución planificada por encargo.

La detención de “La Patrona” se suma a una ofensiva sostenida contra esta organización. El 13 de diciembre de 2025, se realizó el arresto de cinco presuntos integrantes de la banda, quienes actualmente se encuentran bajo medidas de prisión preventiva. Estos sujetos figuran, según los informes de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, como sospechosos tanto en el caso Moncada Torres como en otros hechos violentos.

En el plano judicial, la mujer fue puesta a disposición de las autoridades competentes con estrictas medidas de seguridad. El proceso será instruido por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, que ha iniciado la recopilación de pruebas, testimonios y peritajes para fundamentar las imputaciones. Las autoridades no descartan que el avance en este caso aporte elementos para identificar a más integrantes y relaciones extraterritoriales de la organización.

La Policía Nacional de Honduras reiteró su voluntad de intensificar las acciones contra las bandas criminales, al considerar la captura de “La Patrona” un avance significativo en el debilitamiento de los mandos y las redes de apoyo logístico y financiero responsables de la ola de violencia en distintas regiones del país.

