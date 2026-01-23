Honduras

El Parlamento Europeo pide respeto a resultados electorales en Honduras y reconoce a Nasry Asfura como presidente electo

La resolución, aprobada a mano alzada en una sesión plenaria en Estrasburgo, busca reforzar la legitimidad del presidente proclamado e incidir en el conflicto postelectoral, advirtiendo sobre el delicado equilibrio que atraviesa Honduras entre la validación de los comicios y la urgencia de salvaguardar la estabilidad democrática.

El organismo de Estrasburgo exige el cese inmediato de las hostilidades políticas y la violencia postelectoral en Honduras.

El Parlamento Europeo reconoció oficialmente a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras tras respaldar los resultados de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre y reclamar el “cese inmediato de las hostilidades políticas y la violencia” que, según el bloque comunitario, se han incrementado en el país centroamericano desde el proceso electoral.

A poco más de dos semanas de la asunción presidencial prevista para el 27 de enero, la diferencia de menos del 1% entre el ganador y su principal adversario aún alimenta protestas y cuestionamientos que han detonado episodios de violencia y bloqueos en distintas regiones del país. Sectores opositores continúan exigiendo mayor transparencia y mantienen dudas sobre la legitimidad del proceso, al tiempo que organismos internacionales y actores políticos regionales observan con atención la evolución de la crisis.

En el documento emitido tras la votación, el Parlamento Europeo manifestó: “La Eurocámara muestra su profunda preocupación por el clima de violencia e intimidación hacia la oposición y los funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y exige al gobierno hondureño frenar estas hostilidades”. Además, los eurodiputados expresaron su rechazo al recuento de votos ordenado por el gobierno saliente, describiéndolo como “inconstitucional y un ataque directo a la democracia hondureña”. En el mismo sentido, condenaron el ataque sufrido por Gladys López, diputada opositora, y demandaron una investigación judicial “transparente, independiente y exhaustiva”.

Eurodiputados rechazan el recuento de votos ordenado por el gobierno saliente, calificándolo como inconstitucional y una amenaza a la democracia hondureña.

La secuencia institucional dio paso a la entrega oficial, el miércoles anterior a la resolución europea, de la credencial que confirmó a Nasry Asfura como presidente constitucional electo, según el fallo final del Consejo Nacional Electoral (CNE), que validó los resultados tras varias semanas de escrutinio y controversia. De acuerdo con los datos oficiales del CNE, Asfura obtuvo el 40,1% de los votos, mientras que Salvador Nasralla logró el 39,53%. Rixi Moncada, representante del oficialismo y la presidenta saliente Xiomara Castro, quedó en tercer lugar con el 19,19% de los sufragios.

El ajustado margen —inferior al 1%— entre Asfura y Nasralla provocó denuncias de fraude y derivó en un aumento de la tensión política y social, generando protestas, bloqueos y enfrentamientos puntuales. Pese a las demandas de recuento amplio formuladas por Nasralla ante presuntas irregularidades, el CNE ratificó el resultado y realizó la proclamación oficial del nuevo mandatario.

Nasry Asfura, empresario de la construcción de 67 años e hijo de inmigrantes palestinos, conquistó la presidencia en su segundo intento luego de haber sido derrotado en elecciones previas. Su triunfo significa el retorno de la derecha al poder, tras el mandato de Xiomara Castro, la primera mujer en ocupar la presidencia de la nación y líder del partido Libertad y Refundación (Libre).

Nasry Asfura expresó su agradecimiento al CNE y se comprometió públicamente a trabajar por el bienestar de Honduras tras asumir el cargo.

Durante la campaña electoral, Asfura contó con el respaldo del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que reduciría la ayuda económica a Honduras si no resultaba elegido el candidato que apoyaba. Esta postura generó controversia y fue calificada como injerencia electoral por la presidenta Castro.

Luego de recibir la credencial oficial, Asfura se dirigió al país a través de la red social X: “Honduras: estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar”, mensaje acompañado de agradecimiento a los funcionarios electorales y de llamados a la calma y la reconciliación nacional.

El contexto sigue tenso. La resolución del Parlamento Europeo se suma a otros pronunciamientos internacionales en busca de una salida institucional a la disputa, en un escenario donde Honduras enfrenta desafíos tanto internos como externos, entre ellos la consolidación del liderazgo presidencial, la respuesta a la comunidad internacional y el cumplimiento, bajo el escrutinio de una sociedad polarizada, de la promesa formulada ante la nación.

