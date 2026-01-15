Honduras investiga el primer caso sospechoso de sarampión tras evento religioso en Guatemala

Honduras activa puntos de contingencia en las fronteras marítimas, aéreas y terrestres para detectar y contener posibles casos de sarampión y emergencias sanitarias internacionales.

La Secretaría de Salud de Honduras ha confirmado el primer caso sospechoso de sarampión en el país, tras la participación de noventa hondureños en un encuentro religioso realizado en Guatemala, según informes recogidos por El Heraldo.

La persona afectada, originaria de Colón, se encuentra bajo estricta vigilancia epidemiológica, a la espera del desarrollo de síntomas indicativos como manchas blancas en la cavidad bucal y erupciones cutáneas.

La atención se concentra en la posibilidad de brotes futuros, dado que la enfermedad ya ha sido confirmada en Guatemala, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de Centroamérica.

Desde la Secretaría de Salud, Lorenzo Pavón, jefe de Vigilancia de la Salud, enfatizó en El Heraldo la preocupación regional: “Guatemala ya confirmó seis casos, mientras que Costa Rica y El Salvador reportan un caso cada uno, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de la región”.

ARCHIVO – Un frasco de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola, conocida como triple única o MMR, en el Departamento de Salud de Lubbock, el 26 de febrero de 2025, en Lubbock, Texas. (AP Foto/Mary Conlon, Archivo)

La semana pasada, un ciudadano salvadoreño fue diagnosticado con sarampión tras participar en un evento religioso masivo en Guatemala, según confirmó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

El caso provocó alarma entre las autoridades sanitarias, ya que el virus se caracteriza por su alta capacidad de contagio y por la cantidad significativa de personas expuestas durante la actividad.

En el caso de Guatemala, el Ministerio de Salud ha puesto en marcha una operación de búsqueda de casos y vacunación en el municipio de Santiago Atitlán, Sololá, tras el registro de un brote de sarampión con 10 personas afectadas.

El temor a una rápida expansión del contagio ha impulsado la adopción inmediata de medidas extraordinarias, situando la respuesta sanitaria regional bajo alerta nacional.

En Honduras, aunque no hay casos confirmados hasta la fecha, se han tomado medidas preventivas urgentes. Entre ellas, se han activado puntos de contingencia en las entradas marítimas, aéreas y terrestres para la prevención, abordaje y respuesta ante el sarampión y las emergencias de salud pública de interés internacional.

Tras el evento religioso, el protocolo sanitario abarca una cuarentena preventiva para 90 personas, ya sea por haber asistido a la congregación internacional o por contacto directo con los participantes, según detallaron voceros médicos a El Heraldo.

Las autoridades sanitarias de Honduras mantienen bajo estrecha vigilancia epidemiológica a la persona sospechosa, originaria de Colón, con monitoreo de síntomas como manchas bucales y erupciones cutáneas.

La vigilancia epidemiológica se ha centrado en las zonas centro y norte del país, particularmente en San Pedro Sula, Comayagua y el Distrito Central, de donde provienen la mayor parte de los asistentes identificados.

La población infantil destaca como la más vulnerable frente a la transmisión del sarampión en Honduras. Pavón informó que: “Se ha hecho la vacunación y detección en los niños que están parcialmente vacunados o que no están vacunados, que es la mayoría de la población vulnerable”.

Los expertos insisten en la relevancia de la inmunización para frenar el avance de la enfermedad y exhortan a los padres a completar los esquemas de vacunación en menores.

La alerta sanitaria surge en contexto de transmisión confirmada en países de América como Estados Unidos, México, Brasil, Canadá, Perú y Paraguay durante 2025, según citaron autoridades en El Heraldo.

Ante este escenario, los centros asistenciales recomiendan que cualquier persona con fiebre y erupción cutánea, junto a tos, conjuntivitis o secreción nasal, acuda de inmediato a un centro de salud.

Las autoridades hondureñas recalcan que el país permanece sin casos confirmados, pero la vigilancia se ha intensificado y la población debe colaborar con las medidas recomendadas para evitar la propagación del virus.