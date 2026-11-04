Historias

Entre consultas médicas, un abandono doloroso y un duelo que no cerró: así Rachel Olson volvió al triatlón y encontró en São Paulo su revancha

Tras dejar inconclusa una carrera en Kona, la atleta cambió de entrenador, redujo la exigencia en sus rutinas y logró en Brasil el broche a un proceso marcado por la pérdida de su madre

Rachel Olson ganó el Ironman 70.3 de São Paulo con casi diez minutos de ventaja a fines de septiembre de 2026
Guardar

Cuando Rachel Olson cruzó primera la meta del Ironman 70.3 de São Paulo, a fines de septiembre de 2026, lo hizo con casi diez minutos de ventaja y después de meses en los que entrenar había sido difícil.

La victoria convivía con el duelo por la muerte de su madre, una pérdida que alteró su preparación y su vínculo con el triatlón.

PUBLICIDAD

La triatleta, de 35 años, describió esa carrera como “no espectacular”, según publicó Triathlete. Sin embargo, el resultado tuvo otro peso después de la muerte de su madre, Janis, en noviembre de 2024, y de un período en el que entrenar dejó de ser una rutina estable.

La publicación señaló que Olson había reducido su carga de trabajo, abandonado una competencia en Kona y tomado una pausa antes de volver a competir. Su triunfo en São Paulo cerró ese recorrido deportivo sin borrar el duelo que lo atravesó.

Una atleta con uniforme deportivo y gafas levanta una cinta morada con la inscripción Ironman 70.3 São Paulo en una meta con banderas
La triatleta viajó entre Boulder y Texas durante dos años para acompañar a su madre a diversas consultas médicas (Instagram/@raceolson)

La enfermedad de su madre condicionó los entrenamientos de Olson

Durante los dos años previos a la muerte de Janis, Olson viajó desde Boulder a Texas para acompañarla a consultas médicas.

En ese período dejó de trabajar con su entrenador y disminuyó la carga de trabajo. La posibilidad de recibir novedades mientras se preparaba también alteraba sus salidas en bicicleta.

PUBLICIDAD

“Pensaba que podía estar en una salida y recibir una llamada que dijera que estaba en el hospital. Me preguntaba si todo podía empeorar”, relató Olson durante esa entrevista.

Después de la muerte de su madre, la atleta relató problemas digestivos, marcadores de inflamación elevados, ferritina baja, un indicador de las reservas de hierro, y una infusión de hierro. Olson aclaró en la entrevista que no obtuvo un diagnóstico único.

Dos mujeres se abrazan en un entarimado de madera al aire libre, con sillas, vegetación y el mar de fondo
Olson registró problemas digestivos, marcadores de inflamación elevados y niveles bajos de ferritina tras la pérdida de su madre (Instagram/@raceolson)

Mi cuerpo básicamente me gritaba que algo estaba mal, como si luchara contra algo todo el tiempo”, afirmó Olson. “La mente te dice que proceses lo que pasó y el cuerpo te dice que bajes el ritmo”, continuó la triatleta.

“Creo que mi cuerpo respondía al trauma. Sentía que tenía una enfermedad”, planteó Olson. “Intentar rendir en un cuerpo que sentía completamente extraño fue muy difícil. No entendía por qué ya no hacía lo que había hecho antes”, continuó.

También vinculó esos cambios con la inflamación abdominal que sufrió poco después del fallecimiento. “Dos días después de que murió, me desperté con el estómago hinchado unos trece centímetros.

Después subí mucho de peso por la inflamación”, relató. “No es fácil bajar esa hinchazón”, sostuvo Olson en la misma entrevista.

Dos mujeres con gafas de sol en la cubierta de un barco, una con vestido a rayas y otra con camiseta rosa sonriendo frente a la costa
La deportista sufrió una inflamación abdominal de trece centímetros y un aumento de peso dos días después del fallecimiento de Janis (Instagram/@raceolson)

El abandono en Kona expuso el límite de su regreso a las carreras

Olson se había clasificado para su primer Campeonato Mundial de Ironman, previsto unos diez meses después de la muerte de Janis. Quería competir para homenajearla y conservar su identidad como triatleta, pero explicó que su preparación no estuvo “ni cerca” de sus mejores niveles.

En la prueba, sufrió malestar estomacal durante el tramo de la bicicleta. Vomitó durante tres horas y abandonó poco después de comenzar la carrera a pie. “Me aferré al triatlón con demasiada fuerza, aunque mi cuerpo no estaba listo y mi mente tampoco”, dijo Olson a Triathlete.

Una mujer con ropa deportiva, visera y gafas de sol corre junto a vallas publicitarias frente a un grupo de espectadores que aplauden
La competidora abandonó el Campeonato Mundial de Ironman en Kona por malestares estomacales durante la prueba (Instagram/@raceolson)

“Seguí adelante porque lo quería mucho. Le di demasiado peso a la necesidad de que los entrenamientos y las carreras salieran bien, como si necesitara que algo en mi vida estuviera bien. Ahora entiendo que no tenía que estar bien”, agregó la atleta en la publicación.

Tras la competencia, Olson se alejó por unas semanas del triatlón y se concentró en su trabajo. “Decidí no pensar en el triatlón durante un par de semanas. Si después todavía lo quería, perfecto. Si no, también estaba bien”, explicó Olson. La pausa confirmó su deseo de seguir en el deporte.

Un nuevo entrenador y menos carga para volver a competir

La atleta eligió a Kasper Pedersen como entrenador para retomar una preparación con menor volumen. “Busqué a alguien que entendiera que la vida sucede”, afirmó Olson. “Kasper me ayuda a exigirme, pero también sabe que quizá necesite ir a mi propio ritmo”, precisó en la entrevista.

Una ciclista con casco azul y ropa deportiva pedalea agachada sobre una bicicleta azul en una calle pavimentada
Olson se alejó de los entrenamientos durante un par de semanas tras la competencia en Kona para concentrarse en su trabajo (Instagram/@raceolson)

Olson explicó que su objetivo era recuperar una relación más llevadera con los entrenamientos. “Quería que mi cuerpo y mi mente pensaran que esto era divertido y que ayudaba, en vez de sentir alarma cada vez que salía”, señaló.

“Todavía hay días en los que necesito descansar. El duelo es una montaña rusa, pero encontramos una forma de trabajar que funciona”, añadió.

La atleta describió el duelo como “una nube sobre su vida personal” y dijo que hablar sobre ello no siempre fue sencillo. “Como atletas, queremos guardar las cosas difíciles en el fondo de la mente y seguir adelante”, sostuvo Olson.

“Me alegra poder ser una voz para quienes atraviesan algo parecido, para que se sientan menos solos”, agregó.

Una mujer con ropa deportiva y gafas de sol corre sobre el carril rojo de una pista de atletismo al aire libre
La triatleta eligió a Kasper Pedersen como entrenador para estructurar una preparación deportiva con menor volumen (Instagram/@raceolson)

El triunfo en Brasil no modificó esa pérdida. “Siento que soy una persona distinta desde que murió mi mamá. Siempre sentiré que me arrancaron una parte, pero también sé que no hay dolor que lastime tanto como lo que atravesé. Voy a seguir diciéndome: ‘Sí, puedo hacer esto’”, expresó Olson.

Temas Relacionados

Sao PauloTriatlónDueloNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vivió trece años encerrada, atada a una silla y sin poder hablar: la niña que se salvó de su padre y despertó el interés de la ciencia

A Genie Wiley no le enseñaron el lenguaje, nunca fue educada, apenas podía caminar y había pasado casi toda su infancia encerrada en una habitación. Su historia se convirtió en un experimento científico y abrió un debate sobre los límites éticos de la investigación con seres humanos. Su padre se suicidó antes de que comenzara el juicio por maltrato infantil

Vivió trece años encerrada, atada a una silla y sin poder hablar: la niña que se salvó de su padre y despertó el interés de la ciencia

El caníbal asesino que organizaba banquetes para sus vecinos con los cuerpos de sus víctimas: “El almuerzo es niño asado”

La desaparición de Zachary Ramsay, de 10 años, tomó otro rumbo cuando la policía allanó en 1999 la casa de Nathaniel Bar-Jonah y encontró una lista con su nombre marcado como “muerto”. Cómo fue el raid de este criminal

El caníbal asesino que organizaba banquetes para sus vecinos con los cuerpos de sus víctimas: “El almuerzo es niño asado”

Extrañas desapariciones, un sótano y un adolescente asesino: la oscura historia del Niño Demonio de Boston

Antes de los dos crímenes que lo convirtieron en una figura temida en todo el país, Jesse Pomeroy ya atacaba a niños menores en los barrios de la ciudad. Los casos de Katie Curran y Horace Millen terminaron por exponer su identidad y marcar el rumbo de su condena

Extrañas desapariciones, un sótano y un adolescente asesino: la oscura historia del Niño Demonio de Boston

Multiplicó la producción de trigo, ayudó a combatir el hambre en el mundo y ganó el Nobel de la Paz: la historia de Norman Borlaug

El investigador estadounidense impulsó la Revolución Verde con variedades de semillas de alto rendimiento que transformaron la agricultura en Asia. Sus desarrollos también influyeron en la evolución del sector agropecuario argentino

Multiplicó la producción de trigo, ayudó a combatir el hambre en el mundo y ganó el Nobel de la Paz: la historia de Norman Borlaug

Un cautiverio de 26 horas de terror y la valentía de una joven que permitió atrapar a un asesino serial de mujeres

Lisa McVey tenía 17 años cuando Bobby Joe Long la secuestró mientras regresaba en bicicleta de su trabajo, en Tampa. La violó y la mantuvo encerrada durante más de un día. La joven logró sobrevivir y contó detalles que permitieron identificar a su atacante

Un cautiverio de 26 horas de terror y la valentía de una joven que permitió atrapar a un asesino serial de mujeres

DEPORTES

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

“Por qué Messi dejó de correr a los 24 años”: el puntilloso informe que explica la metamorfosis del ídolo argentino

Jugó en la NBA y una lesión lo llevó “a la etapa más oscura” de su vida: Greivis Vásquez contó cómo superó la depresión tras su retiro

“Inolvidable”: la emoción de Kimi Antonelli al subirse a un Lotus de Fórmula 1 de Ayrton Senna

La dura autocrítica del Cholo Simeone tras la derrota del Atlético de Madrid con el Bayern Múnich por la Champions League

TELESHOW

MasterChef Celebrity tuvo su quinto eliminado: quién abandonó el reality tras un desafío con ñoquis

MasterChef Celebrity tuvo su quinto eliminado: quién abandonó el reality tras un desafío con ñoquis

Sebastián Graviotto contó la actitud que el psicólogo de su hijo le recriminó: “Me largaba a llorar”

La confesión de Mario Pergolini sobre su hermana Sandra: "Es hora de que lo sepas"

Nació Chapeaux: quiénes son las cinco elegidas de Popstars que conquistaron la final y su primera presentación

El segundo look que eligió Lali Espósito para su casamiento con Pedro Rosemblat: vestido de encaje y un tocado de pedrería

INFOBAE AMÉRICA

Organismo internacional exigió la liberación de un cubano enviado a aislamiento tras exhibir una sábana con “Patria y Vida”

Organismo internacional exigió la liberación de un cubano enviado a aislamiento tras exhibir una sábana con “Patria y Vida”

Honduras anuncia ofensiva contra maras y pandillas tras entrada en vigor de reformas penales

El presidente Bernardo Arévalo se reunió con Felipe VI e invitó a empresarios españoles a invertir en Guatemala

La presidenta en funciones de Guatemala ordenó reforzar la inteligencia vial tras una emboscada a un vehículo de valores

Derechos Humanos identifica a 245 menores desplazados en Honduras por amenazas y reclutamiento criminal