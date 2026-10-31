Historias

La foto acertijo: ¿Quién es este niño que jugaba con seres imaginarios y llegó a convertirse en una estrella del cine de acción?

Hijo de una profesora de arte y de un padre que tenía un bar, descubrió desde muy pequeño su pasión por la actuación. De niño disfrutaba imaginar personajes, observar a la gente y participar en obras teatrales. A los 16 años se mudó solo a Londres para perseguir su sueño

Daniel Craig acertijo
El teatro lo deslumbró desde su infancia
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De chico tenía una particularidad: jugaba y conversaba con “personas que no existían”, según contó en una entrevista durante un Festival de Cannes. Lejos de ser un problema, aquella rica imaginación terminaría convirtiéndose en una aliada para su futura profesión.

Su infancia también estuvo marcada por un primer escenario: los pubs de su familia. Sus padres regenteaban un bar conocido como Ring O’Bells en la ciudad de Frodsham, al noroeste de Inglaterra, y sus abuelos eran dueños de otro pub en el centro de Chester. Allí pasaba buena parte de su tiempo, en medio de las conversaciones de los clientes, las celebraciones y las reuniones que se prolongaban hasta altas horas de la noche.

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Durante las fiestas de fin de año, por ejemplo, se organizaban fiestas a puertas cerradas. A él lo dejaban bajar para conversar, especialmente durante el almuerzo. Escuchaba cómo los clientes hablaban de sus días, de sus preocupaciones y de lo que sucedía a su alrededor.

También tenía una costumbre muy particular: se sentaba solo en el bar, abría un libro y fingía leer mientras observaba el comportamiento de quienes estaban allí. Sin saberlo, estaba encontrando una manera de estudiar a las personas y sus gestos, una experiencia que años después reconocería como parte del despertar de su vocación artística.

Su madre, profesora de arte, también tuvo un papel fundamental. Lo llevaba al teatro junto con su hermana con mucha frecuencia y aquellas visitas despertaron en él el deseo de ser parte de ese mundo. Le atraía la idea de actuar, disfrazarse y gritar, como recordaría tiempo después en una entrevista.

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Su debut llegó muy temprano. Tenía apenas seis años cuando participó en una representación escolar del musical Oliver! en Frodsham. A partir de entonces, siguió interviniendo en distintas producciones teatrales y, antes de llegar a la adolescencia, ya había comenzado a formarse en pequeños teatros ingleses.

A los 14 años participó en obras como Romeo y Julieta, Oliver y Cinderella. También se puso en la piel de Agamenón en Troilo y Crésida, de William Shakespeare. Dos años después tomó una decisión que marcaría su futuro: dejó su casa y se trasladó solo a Londres para ingresar al National Youth Theatre.

La vida en la capital no fue sencilla. Para sostener su formación trabajó a tiempo parcial en restaurantes y, después de varios intentos, consiguió ingresar en la Guildhall School of Music and Drama, donde se graduó en 1991. Su carrera comenzó a tomar impulso con participaciones en teatro, cine y televisión.

En los años 90 consiguió el reconocimiento del público británico gracias a su trabajo en una producción televisiva que tuvo una excelente recepción de la crítica y obtuvo varios premios. Sin embargo, su ambición iba más allá de consolidarse en la escena de su país: quería llegar a Hollywood y formar parte de grandes producciones. En Lara Croft: Tomb Raider, junto a Angelina Jolie, consiguió uno de sus primeros papeles importantes en el cine internacional. Luego participó en otras películas que le permitieron demostrar su versatilidad. En 2006 llegó el protagónico que cambiaría definitivamente su vida.

Respuesta: el chico de la foto es Daniel Craig.

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La foto acertijoDaniel Craig

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