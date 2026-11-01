Historias

Cruza todos los días desde hace siete años el mar para que sus hijos no falten al colegio

La familia opta por una navegación de 10 a 15 minutos, tras descartar el camino entre vegetación cerrada, animales venenosos y desniveles pronunciados que dificultan el acceso al establecimiento cada mañana

Jamaludin Musa parte a las 6:30 de Kampung Salang hacia la Sekolah Kebangsaan Tekek, en Pulau Tioman, para garantizar la asistencia de Armin y Aida Izabella (video gentileza TikTok @jamaludin)

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Jamaludin Musa sale cada mañana a las 6:30 desde Kampung Salang, una pequeña aldea en el extremo norte de la isla de Pulau Tioman, en el estado de Pahang, Malasia. Su destino es la escuela de sus hijos, al otro lado del mar. Desde hace siete años, cruza el agua dos veces al día en embarcación para que Armin, de 11 años, y Aida Izabella, de 8, no pierdan un solo día de clases.

El diario malayo Sinar Harian recogió el testimonio de la familia y describe una travesía que combina tres medios de transporte en cada salida: moto, bote y otra moto. La alternativa terrestre existe, no obstante resulta inviable: llegar por tierra a la escuela Sekolah Kebangsaan Tekek toma cuatro horas, con bosques cerrados, pendientes pronunciadas y zonas con presencia de animales venenosos. Ante ese panorama, el mar se convirtió en la única opción práctica.

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La madre alista a los chicos antes del amanecer para que lleguen a tiempo a clases

Rozalia Bodi, la madre, prepara a sus hijos antes del amanecer. El recorrido comienza en motocicleta hasta el embarcadero, donde la familia aborda un bote para cruzar el mar durante 10 a 15 minutos, pasando frente a otras tres localidades de la isla. Al llegar a la otra orilla, utilizan una segunda moto para completar el último tramo hasta la escuela.

Dos personas de espaldas viajan en una lancha con toldo azul y portan mochilas de colores frente al agua y las montañas
La lluvia, el viento y las fallas técnicas no interrumpieron los traslados escolares durante siete años (Captura de video)

“Por eso utilizamos una embarcación que tarda entre 10 y 15 minutos en atravesar otras tres aldeas, a pesar de las inclemencias del tiempo”, explicó Jamaludin en declaraciones al medio local. La frase resume siete años de viajes bajo lluvia, viento y cualquier condición que imponga el agua.

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El ciclo se repite íntegro por la tarde: bote al colegio, retiro de los chicos y vuelta a Kampung Salang.

El motor se desprendió en plena travesía y el padre les enseñó a sus hijos a navegar solos

Un hombre con camisa roja y gorro negro posa junto a una niña con velo que sostiene un trofeo dorado frente a un cartel informativo
Los hijos de Jamaludin Musa obtienen buenos resultados académicos y se destacan en las actividades deportivas (Captura de video)

Los siete años de desplazamiento no estuvieron libres de imprevistos. En uno de los cruces, el motor de la embarcación se soltó y el hombre debió reemplazarlo. El episodio lo llevó a tomar una decisión concreta: instruir a Armin y Aida Izabella en el manejo del bote para que puedan actuar con autonomía si algo falla en el mar.

Esa formación práctica se integró a la dinámica cotidiana de la familia. El padre considera que el conocimiento náutico es tan necesario como el que los pequeños adquieren en el aula, y lo define como una medida de seguridad ante posibles emergencias en aguas abiertas.

Mapa de la isla de Tioman con rutas marcadas en color azul, indicadores de tiempo y distancia, y etiquetas de ubicaciones costeras
El diario malayo Sinar Harian recogió el testimonio de la familia y describe una travesía que combina tres medios de transporte en cada salida: moto, bote y otra moto (Captura de video)

El esfuerzo, según Musa, tiene una recompensa concreta. Ambos obtienen buenos resultados académicos y se destacan especialmente en actividades deportivas, un rendimiento que el padre vincula, al menos en parte, con la disciplina que impone el cruce diario.

La historia trascendió las fronteras de Malasia cuando un video que muestra el desplazamiento de los menores se difundió en redes sociales. El material acumula más de 1,3 millones de reproducciones y 74.800 “me gusta”, con una reacción masiva de admiración entre usuarios de distintos países.

Vista de espaldas de un joven con mochila verde y bolso de mano dentro de un bote blanco frente a un muelle
La jornada comienza a las 6:30 en Kampung Salang, continúa con el traslado hacia la Sekolah Kebangsaan Tekek y se repite al terminar las clases para retornar a la aldea (Captura de video)

Para el hombre, sostener esta rutina durante siete años no admite discusión: la educación de sus hijos tiene prioridad sobre la distancia, el clima o cualquier contratiempo mecánico. Ni la lluvia, ni el viento ni las fallas técnicas detuvieron la travesía en todos estos años.

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