La reina que aspiró al trono inglés y terminó en el cadalso por orden de su prima Isabel I: la trama de intrigas y traiciones

La ejecución de María I de Escocia (La mort de Marie Stuart), óleo sobre lienzo del pintor francés Alexandre-Denis-Abel de Pujol (1785–1861)

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María Estuardo había salido a cabalgar cuando fue arrestada en agosto de 1586 bajo acusación de conspirar para asesinar a su prima Isabel I de Inglaterra, una reina ante quien había buscado refugio dieciocho años antes y que, en lugar de recibirla, ordenó su detención. El episodio selló el destino de la soberana escocesa tras casi dos décadas de cautiverio y marcó el desenlace de una rivalidad que dividió a dos reinas, dos religiones y dos coronas.

El arresto fue consecuencia directa de la llamada Conspiración de Babington, un plan urdido por Anthony Babington para eliminar a la reina inglesa y facilitar una invasión extranjera con respaldo de Felipe II de España. Los agentes del secretario Francis Walsingham interceptaron la correspondencia cifrada entre María y los conspiradores, y descubrieron una carta fechada el 17 de julio de ese año en la que la reina escocesa daba su aval al plan. El criptógrafo Thomas Phelippes la descifró, y el documento pasó a la historia como la Carta de la horca. Babington fue detenido el 4 de agosto, confesó los nombres de sus cómplices y fue condenado por alta traición.

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La carta decisiva contenía la frase: “Poned a los seis caballeros a trabajar”, que los secretarios de María admitieron haber redactado por orden de ella. Ese testimonio habilitó su juzgamiento en el castillo de Fotheringhay, cerca de Peterborough, el 15 de octubre de 1586. Aunque la declaración pública de culpabilidad llegó en diciembre de ese año.

La imagen muestra el Retrato memorial de María, reina de Escocia (Memorial Portrait of Mary, Queen of Scots), una obra al óleo de la Escuela Flamenca (atribuida a un artista anónimo de c. 1600–1615)

Meses de dilación antes de la orden de ejecución

Isabel I no actuó de inmediato. La situación la colocaba ante un dilema sin precedentes: condenar a muerte a una reina soberana implicaba sentar un principio que podía volverse en su contra y provocar una reacción en Escocia y Francia. Finalmente, la propia reina Isabel I firmó la orden de ejecución de María Estuardo el 1 de febrero de 1587. William Cecil, lord Burghley, y el Consejo Privado dispusieron que se enviara a Fotheringhay, donde las autoridades organizaron la ejecución. Isabel intentó mantener distancia respecto de una decisión que había autorizado.

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La reina Isabel I firmó la orden de ejecución de María Estuardo el 1 de febrero de 1587 en medio de dilemas políticos (Wikimedia commons)

María Estuardo fue ejecutada el 8 de febrero de 1587 en Fotheringhay, con 44 años y después de 19 años de cautiverio. Antes de morir, dejó recuerdos y joyas para sus amigos y asistentes, entre ellas las joyas de Penicuik, que según la tradición fueron destinadas a Gilles Mowbray. Su muerte cerró una disputa que combinó religión, sucesión y política internacional, aunque su hijo, Jacobo VI de Escocia, heredó el trono inglés en 1603 como Jacobo I.

Coronación a los nueve meses y viuda antes de los 18 años

María había nacido el 8 de diciembre de 1542 en el palacio de Linlithgow, hija de Jacobo V de Escocia y de María de Guisa. Seis días después murió su padre y la niña se convirtió en reina de Escocia. El 9 de septiembre de 1543 fue coronada en la Capilla Real del castillo de Stirling, con apenas nueve meses de vida. La ceremonia estuvo a cargo del cardenal David Beaton, arzobispo de St Andrews y máxima autoridad católica del país.

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Su posición en el tablero europeo quedó definida desde el principio por su parentesco con los Tudor: era sobrina-nieta de Enrique VIII y, por esa línea dinástica, muchos católicos consideraban que sus derechos al trono inglés eran superiores a los de Isabel I. El argumento era preciso: para los católicos, que no reconocían la anulación del matrimonio de Enrique con Catalina de Aragón, Isabel era hija de una unión ilegítima (su madre era Ana Bolena, la segunda esposa) y, por tanto, no podía ser reina. En ese escenario, María Estuardo, católica y descendiente directa de los Tudor por línea femenina, era la heredera natural.

Una infografía de Infobae detalla los episodios clave de la vida de María Estuardo, desde su reinado en Escocia hasta su ejecución en Inglaterra en 1587. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa pretensión convirtió a María en un instrumento de las tensiones entre Inglaterra, Francia y Escocia durante toda su vida.

Infancia en la corte francesa y regreso a una Escocia reformada

La alianza con Francia tomó forma definitiva con el Tratado de Haddington de 1548, que estableció el compromiso matrimonial entre María y Francisco, hijo del rey Enrique II. Con cinco años, la reina partió hacia la corte francesa, donde recibió el apodo de la petite Royne. Enrique II la describió como “la niña más hermosa que había visto jamás”, mientras que Catalina de Médici veía con recelo la precedencia que María tenía sobre sus propias hijas por ser reina.

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María se casó con Francisco en Notre-Dame de París el 24 de abril de 1558, con un vestido blanco, color reservado al luto real en Francia. Al año siguiente se convirtió en reina consorte cuando su esposo subió al trono. La muerte de Francisco, el 5 de diciembre de 1560, la dejó viuda antes de cumplir 18 años. “Mi corazón vela por quien se ha ido”, escribió tras el fallecimiento del rey francés.

Junto al rey Francisco II, de quien enviudó antes de los 18 años. El retrato pertenece al Libro de Horas de Catalina de Médicis (conservado en la Biblioteca Nacional de Francia, Bibliothèque nationale de France, signatura BnF, NAL 83, folio 154 v)

Regresó a Escocia en agosto de 1561, un país transformado por la Reforma protestante mientras ella mantenía la fe católica. En su entrada oficial a Edimburgo recibió las llaves de la ciudad, una Biblia y un libro de Salmos; las celebraciones promovieron abiertamente el protestantismo. Su relación con John Knox, líder de la Reforma escocesa, ilustró ese conflicto: durante la primera de cinco audiencias que mantuvieron, María lo acusó de impulsar una rebelión armada; él la comparó con Nerón y ella rompió a llorar solo después de que el reformador se retirara.

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Tres matrimonios y una abdicación forzada

La búsqueda de un nuevo esposo estuvo condicionada por su pretensión al trono inglés. Isabel I intentó que se casara con Robert Dudley, conde de Leicester, pero María rechazó la posibilidad de unirse “con un mero súbdito de Isabel”. En 1565 eligió a Enrique, lord Darnley, católico y descendiente de Jacobo II de Escocia y Enrique VII de Inglaterra. La pareja se casó el 29 de julio en la Capilla Real de Holyroodhouse, y María lo proclamó rey sin autorización parlamentaria.

El matrimonio desencadenó una rebelión del conde de Moray, medio hermano protestante de María, y la relación se deterioró rápidamente. El 10 de febrero de 1567, una explosión destruyó el Old Provost’s Lodging de Kirk o’Field, donde Darnley se recuperaba de una enfermedad. Su cuerpo apareció en el jardín; las circunstancias despertaron sospechas sobre María y sobre Jacobo Hepburn, conde de Bothwell.

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Bothwell fue absuelto judicialmente, pero meses después secuestró a la reina cuando volvía de visitar a su hijo en Stirling y se casó con ella el 15 de mayo, doce días después de divorciarse de su primera esposa. La boda provocó la rebelión de los nobles escoceses, que obligaron a María a abdicar el 24 de julio de 1567 en favor de su hijo Jacobo, que tenía un año. Darnley había llegado a conocer a su hijo, que tenía apenas ocho meses cuando fue asesinado.

Fuga de Escocia y cruce a Inglaterra en busca del amparo de Isabel I

María fue encerrada en el castillo de Loch Leven, pero escapó el 2 de mayo de 1568 con ayuda de George Douglas. Reunió un ejército y se enfrentó a las fuerzas de Moray en la batalla de Langside, donde fue derrotada. Cruzó entonces la frontera con Inglaterra convencida de que Isabel I la recibiría como aliada. “La confianza que tengo en vos, no solo por la seguridad de mi vida, sino también para ayudarme y asistirme en mi justa causa”, le escribió a su prima.

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Los nobles escoceses obligaron a María Estuardo a abdicar en 1567 en favor de su hijo Jacobo de un año de edad

Isabel no se reunió nunca cara a cara con María. En lugar de recibirla, ordenó su detención en el castillo de Carlisle y exigió pruebas de que no había participado en el asesinato de Darnley. Las audiencias celebradas en York y Westminster examinaron unas cartas incriminatorias halladas en un cofre de plata que había pertenecido a María. El National Museum of Scotland, museo estatal de Escocia, señala que casi con seguridad fueron manipuladas para sugerir su culpa, aunque no hubo pruebas concluyentes.

Quince años de reclusión tolerada antes del endurecimiento final

Desde su llegada a Inglaterra en 1568, María quedó bajo custodia en una sucesión de castillos y casas señoriales inglesas. En Tutbury, propiedad del conde de Shrewsbury, dispuso de un séquito de 30 personas que incluía nobles escoceses, médico, secretario, doncellas, mozos de cuadra y cocineros. Se le permitió montar a caballo y sus estancias en el balneario de Buxton atenuaron una salud ya deteriorada.

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Sin embargo, su presencia alimentó de forma constante las conspiraciones católicas contra Isabel. El Levantamiento del Norte de 1569, la Conspiración de Ridolfi y la excomunión de la reina inglesa por el papa Pío V reforzaron la percepción de que María representaba una amenaza para el protestantismo inglés. En 1584, Walsingham impulsó el Pacto de Asociación, que responsabilizaba a María por cualquier complot organizado en su nombre, aunque no lo conociera ni lo aprobara.

La ejecución de María Estuardo ocurrió el 8 de febrero de 1587 en el castillo de Fotheringhay tras casi dos décadas de reclusión

Al año siguiente, Jacobo rechazó una propuesta de su madre para gobernar Escocia junto a ella. Había sellado en secreto una alianza con Isabel I, y esa decisión dejó a María devastada. El nuevo carcelero, Sir Amyas Paulet, revocó varios de sus privilegios y endureció las condiciones de reclusión. Fue en ese contexto de aislamiento creciente donde comenzó la correspondencia clandestina que llevó al cadalso.