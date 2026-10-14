Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y drones contra Ucrania: al menos 6 muertos y 20 heridos

Los equipos de rescate de Ucrania atendieron las consecuencias de un ataque ruso con drones este miércoles (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

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Al menos seis personas murieron durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles por ataques rusos contra distintas regiones de Ucrania, mientras los bombardeos con misiles balísticos provocaron cortes de electricidad en amplias zonas de la capital ucraniana. Las autoridades regionales informaron de tres muertos en Kiev, dos en la región central de Dniproy uno en la región suroriental de Zaporizhzhia.

El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, indicó que los ataques alcanzaron infraestructura energética de la ciudad y sus alrededores. “Las instalaciones energéticas de Kiev y de la región circundante han sufrido un ataque masivo con misiles balísticos. Hay interrupciones del suministro eléctrico”, escribió Klitschko vía Telegram.

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DTEK, el mayor proveedor privado de electricidad de Ucrania, informó que la ofensiva provocó cortes de emergencia en cinco distritos de Kiev. La compañía indicó que las interrupciones del suministro afectaron a los distritos de Darnytskyi, Dniprovskyi, Pecherskyi y Solomianskyi, además de una parte de Holosiivskyi.

Unos residentes permanecen frente a un edificio de apartamentos dañado por un ataque con misiles rusos, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 14 de octubre de 2026 (REUTERS/Thomas Peter)

Respecto a los ataques contra edificios residenciales, el alcalde reportó: “Un edificio de 9 plantas fue alcanzado por un incendio en el distrito de Desnyanskyi. Los servicios de emergencia se dirigen al lugar”.

Además, 20 resultaron heridas en Kiev durante esta última oleada de bombardeos rusos contra instalaciones energéticas y edificios residenciales. La Fuerza Aérea de Ucrania alertó durante la madrugada sobre el avance de varios misiles hacia la capital.

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Los equipos de rescate de Ucrania atendieron las consecuencias de un ataque ruso con drones este miércoles (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

Medios ucranianos también informaron de detonaciones en Kharkiv, en el noreste del país, y en Dnipro, en el centro-este. Otros bombardeos alcanzaron Sumy y Chernígov.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, señaló poco antes de la medianoche que un ataque balístico ruso alcanzó una central eléctrica de Kiev, una de las más importantes de la capital. Zelensky denunció que Ucrania no recibió por segunda vez en cerca de 24 horas información anticipada de sus socios sobre el lanzamiento de los misiles desde territorio ruso. Según explicó, esa falta de alertas dificulta la respuesta del Ejército ucraniano. “Nuestros sistemas detectaron estos misiles cuando estaban prácticamente en Kiev”, afirmó el mandatario, que confirmó el impacto contra la instalación energética.

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Personal sanitario evacúa a un residente herido de un edificio de apartamentos dañado por un ataque con misiles rusos, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Kiev (Ucrania) (REUTERS/Thomas Peter)

El presidente no identificó al país aliado que dejó de proporcionar la información de inteligencia. Ucrania quedó sin esos datos después de que Estados Unidos advirtiera a Kiev que podía suspender el intercambio de inteligencia si mantenía los ataques contra refinerías rusas, a los que Washington se opone por su posible impacto en el mercado internacional de combustibles.

“Esto es absolutamente injusto: están destruyendo nuestra infraestructura y Ucrania ni siquiera recibe alertas tempranas sobre lanzamientos de misiles balísticos”, añadió.

En Rusia, el gobernador de la región de Saratov informó, con base en datos preliminares, que un ataque con drones ucranianos mató a una persona en la ciudad de Balakovo.

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El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, aseguró que las defensas aéreas rusas derribaron cerca de 500 drones que se dirigían hacia la ciudad durante la noche. Las autoridades rusas añadieron que alrededor de 160 drones fueron derribados sobre la región de Rostov, mientras otros aparatos tenían como objetivo la capital rusa.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin (REUTERS)

Los residentes de Kiev escucharon explosiones provocadas por bombardeos rusos antes de la activación de las sirenas antiaéreas durante la noche del lunes al martes, una secuencia poco frecuente desde el inicio de la guerra.

El episodio ocurrió después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el domingo en Truth Social un supuesto “alto el fuego energético” entre Rusia y Ucrania. Trump afirmó que ambos países habían aceptado detener los ataques de largo alcance contra instalaciones eléctricas.

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Zelensky expresó sorpresa por ese anuncio y sostuvo que los ataques posteriores contra la infraestructura energética de Ucrania representaron la “respuesta” del mandatario ruso, Vladimir Putin, a las declaraciones de Trump. Trump criticó en varias oportunidades a Zelensky por los ataques ucranianos contra refinerías de petróleo rusas. El sábado, además, planteó que era “hora de que Ucrania tuviera un nuevo presidente”. El mandatario estadounidense también recibió críticas de Zelensky y de sectores políticos dentro de Estados Unidos después de anunciar la semana pasada que planea comprar diésel a Rusia, pese a las sanciones vigentes contra Moscú por la guerra.

(Con información de AFP)