Historias

Cavó un hoyo en el jardín a pedido de su pareja sin saber que sería su tumba: el oscuro crimen de un hombre de 82 años que conmocionó Inglaterra

Ann Browning convenció a Bill Williamson de realizar un pozo con la excusa de iniciar un cultivo en su vivienda de Surrey. Meses después de su desaparición en 2010, los investigadores hallaron allí sus restos

Hombre de edad avanzada con bigote y camisa azul sentado con las manos cruzadas sobre el regazo.
La desaparición del ex cartero Bill Williamson en septiembre de 2010 dio origen a una investigación por asesinato en el condado de Surrey
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Un hoyo para hacer un jardín, una carretilla cargada de tierra y 2 palabras anotadas en un diario fueron las piezas que permitieron reconstruir el asesinato de Bill Williamson, un ex cartero de 82 años que desapareció en septiembre de 2010 en Godalming, una localidad del condado de Surrey, en el sureste de Inglaterra. El caso conmocionó a toda la nación y, aunque ya tiene más de 15 años, recién ahora una serie documental reconstruye paso a paso cómo la policía llegó hasta la verdad.

Desde una sorpresiva actitud hasta una investigación que reconstruyó el crimen a partir del relato de los vecinos, las inconsistencias en la versión de su pareja de ese entonces y los movimientos de dinero le permitieron a los detectives reunir los elementos que, años después, terminaron con una condena por el asesinato del jubilado.

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Una relación que comenzó con una cuenta compartida

Un hombre cavó su propia tumba sin saberlo: su pareja lo asesinó para quedarse con su dinero
Las inconsistencias en las declaraciones de Ann Browning y el rastreo de sus movimientos bancarios derivaron en su condena judicial

De acuerdo con The Sun, Williamson había enviudado años antes, cuando murió su esposa Mary. En 2007 su vida tomó otro rumbo cuando conoció a Ann Browning en una sociedad histórica de Godalming. Ella trabajaba como personal de limpieza, había estado casada 2 veces y tenía 2 hijos.

La analista de inteligencia criminal, Samanth Robins, señaló que ambos procedían de 2 mundos distintos: entre la pareja había casi 30 años de diferencia y trayectorias personales muy diferentes. Para 2008 ya no vivían juntos, pero seguían vinculados por una cuenta bancaria que compartían.

Fue entonces cuando el nombre advirtió que faltaban casi USD 1.600. Revisó los movimientos de la cuenta y enfrentó a Browning; ella negó haber retirado el dinero. En lugar de reconocer la operación, lo manipuló y atribuyó la confusión a la edad de su expareja. Sin embargo, las pesquisas financieras posteriores encontraron un dato difícil de ignorar: ella había utilizado USD 1.328 para comprar bonos de ahorro.

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De vuelta en su vida y cada vez más cerca de su dinero

Un perro galgo atigrado con collar azul sobre la hierba de un campo, con árboles de tonos otoñales al fondo
Bill Williamson conoció a Ann Browning en una sociedad histórica de Godalming en 2007 tras enviudar de su esposa Mary (Magnific)

Los amigos de la víctima intentaron advertirle acerca de esta mujer. Sentían que algo no marchaba bien y le recomendaron alejarse. Por lo que el hombre tomó distancia durante un tiempo.

Durante 2008 y 2009, la sospechosa intentó reconciliarse con su primer marido para intentar financiar el estilo de vida que quería llevar. Sin embargo, no duró demasiado.

Según The Sun, cuando murió uno de los galgos de ella, aprovechó la situación para volver a acercarse al excartero. Sabía cuánto le gustaban los animales y retomó el contacto hasta recuperar poco a poco lugar en su vida y volver a enamorarlo.

Williamson buscaba compañía y terminó aceptando un nuevo proyecto junto a ella: vender su vivienda y comenzar una vida en la Isla de Wight, siempre que su pareja también vendiera la suya.

Él dio el primer paso, vendió su casa por USD 331.900 y se instaló con la mujer mientras esperaba que la mudanza se concretara.

Un hombre cavó su propia tumba sin saberlo: su pareja lo asesinó para quedarse con su dinero
Samanth Robins intervino como analista de inteligencia criminal en la investigación (Crédito: True Crime)

Pero el dinero de la venta no tardó en desaparecer: USD 185.864 fueron retirados en cuestión de días y transferidos a la cuenta personal de Browning. Para la analista, ese movimiento pudo haber desencadenado una discusión entre la pareja.

Por ese entonces, además, Williamson había modificado su testamento para dejarle a ella la mayor parte de su patrimonio. Con el tiempo, los investigadores reconstruyeron una relación en la que, según Robins, Browning fue ganando cada vez más control sobre distintos aspectos de la vida de él.

“Era muy similar a una relación de control coercitivo; podría considerarse como manipulación, ya que Ann iba erosionando poco a poco el comportamiento y la vida de Bill para convertirlo en la persona que ella quería”, afirmó.

Las primeras dudas sobre la desaparición

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El médico de cabecera de la víctima alertó a la policía tras constatar la ausencia del paciente en dos consultas programadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según relató la exjefa de la investigación Juliet Parker, un vecino había visto a Williamson trasladar tierra en una carretilla desde la parte trasera hacia la parte delantera de la vivienda. “Obviamente no sabía que el hoyo que estaba cavando iba a ser su propia tumba”, afirmó.

Maria O’Brien, integrante del equipo forense, precisó: “Ann le había pedido al propio Bill que cavara ese hoyo para plantar algo”. Según detalló el medio británico The Sun, el pedido habría sido un jardín en una zona del patio trasero de la vivienda.

Apenas un mes después de mudarse con Browning, Williamson desapareció sin dejar rastro y su ausencia empezó a llamar la atención. Era conocido en el pueblo y solía cumplir con sus compromisos habituales. Este panorama impulsó a su médico de cabecera, que advirtió que había faltado a 2 consultas, a dar aviso a la policía.

Browning aseguró que no veía a Williamson desde hacía meses y que había viajado a Irlanda para visitar a unos familiares. A pesar de ello, la investigación rápidamente puso en duda esa versión: no había realizado ningún viaje y tampoco tenía parientes propios en ese país. Los familiares de su esposa fallecida aseguraron que no tenían contacto con él desde hacía 10 años.

Una rutina que comenzó a levantar sospechas

Un hombre cavó su propia tumba sin saberlo: su pareja lo asesinó para quedarse con su dinero
La exjefa de investigación Juliet Parker señaló que el pozo que cavaba la víctima se convirtió en su tumba (Crédito: True Crime)

La policía encontró entonces una nueva pista que ponía en duda la versión de Ann. Los investigadores comprobaron que había utilizado la tarjeta bancaria de Bill para hacer compras en un supermercado mientras el coche del jubilado, que ella aseguraba no haber visto, permanecía estacionado cerca de la vivienda. Además, la titularidad del vehículo había pasado a su nombre.

Los vecinos también habían notado algo extraño: cada 2 días el coche aparecía en un lugar diferente. Ese movimiento constante daba la impresión de que el excartero seguía con vida y continuaba con su rutina habitual, aunque nadie lograba verlo.

Con esas piezas sobre la mesa, Parker tomó la decisión de detener a Browning bajo sospecha de asesinato. La medida abrió la puerta al registro de la casa y, con él, a una búsqueda que podía revelar qué había ocurrido realmente con el jubilado.

Una pala y una confesión

Dibujo de un hombre que examina un cuaderno con lupa en una mesa con bolígrafo y regla, junto a un bate de béisbol y una pala al fondo.
Un investigador examina un cuaderno con una lupa durante el análisis de evidencias en una investigación criminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el registro de la vivienda, los forenses encontraron manchas de sangre cerca del baño y, en un armario próximo, un bate de béisbol. Pero hubo otro hallazgo que llamó la atención de los investigadores: sobre una superficie apareció un diario con anotaciones fechadas el mismo día en que se creía que el hombre había desaparecido. Eran apenas 2 palabras: “RIP” y “Bingo”.

O’Brien incorporó el cuaderno a la lista de elementos bajo examen. A partir de entonces, la investigación se concentró en aquellos rastros y en las respuestas que Browning pudiera ofrecer durante el interrogatorio.

Antes de que la entrevista comenzara, sin embargo, ocurrió algo inesperado. El abogado de la acusada salió de la sala y se reunió con los investigadores. Lo que estaba a punto de decirles añadiría un nuevo matiz al caso: “Van a necesitar una caja de pañuelos y una pala. Ella va a confesarlo. Les va a decir dónde está”.

El pozo que terminó siendo su tumba

Dibujo de un policía y un forense junto a una excavación y un pozo, rodeados de faroles, una pala clavada en la tierra y un cinturón de cuero.
La justicia impuso a Ann Browning una pena de cadena perpetua por el asesinato de Bill Williamson en Surrey (Imagen Ilustrativa Infobae)

Browning admitió que había enterrado al jubilado en el jardín. Cuando los investigadores llegaron al lugar y excavaron, encontraron el cuerpo en el fondo del pozo, con los pies hacia arriba. La posición sugería que había sido arrojado de cabeza.

Pero había un detalle aún más perturbador, ya que la víctima tenía los brazos y las piernas inmovilizados detrás de la espalda, sujetos con un solo cinturón de cuero. La escena aportaba una nueva dimensión al crimen y comenzaba a revelar la violencia que había antecedido al entierro.

Tras el juicio, Browning fue declarada culpable por el asesinato y recibió una condena de cadena perpetua, con un mínimo de 25 años de cumplimiento. Sin embargo, murió en prisión en noviembre de 2025, después de haber cumplido algo más de 15 años de la pena.

Este caso forma parte de la nueva temporada de la serie documental Britain’s Countryside Killers, que reconstruye cómo la Policía esclareció la desaparición y el asesinato de Bill.

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