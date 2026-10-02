El mito del Triángulo de las Bermudas: naufragios, desapariciones aéreas y una leyenda que no tiene explicación

El escritor Vincent Gaddis popularizó el término Triángulo de las Bermudas en un artículo publicado en 1964 (Comando de Historia y Patrimonio Naval de Estados Unidos)

Guardar

El Triángulo de las Bermudas es una leyenda marítima y aérea asociada con una amplia zona del océano Atlántico Norte. Sus límites no son oficiales ni exactos, pero suele ubicarse entre Miami, las islas Bermudas y la capital puertoriqueña de San Juan. Ese perímetro imaginario, donde ocurrieron varios naufragios y desapariciones, también recibió nombres como Triángulo del Diablo o Cementerio del Atlántico.

Durante décadas, relatos populares atribuyeron a esa región la desaparición de barcos y aviones, muchos de ellos sin rastros concluyentes. La fama del área alimentó teorías sobre fenómenos meteorológicos extremos, fallas en los instrumentos de navegación, corrientes oceánicas y hasta explicaciones sobrenaturales, como monstruos marinos, extraterrestres o dimensiones desconocidas.

PUBLICIDAD

La historia del Triángulo de las Bermudas se consolidó como un mito contemporáneo, impulsado por libros, documentales y películas. Aunque la zona concentra rutas marítimas y aéreas transitadas, el misterio persiste en el imaginario colectivo por la ausencia de respuestas definitivas sobre algunas de esas pérdidas.

Cómo surge el fenómeno del triángulo de las bermudas

El episodio que quedó asociado al inicio de la leyenda ocurrió el 5 de diciembre de 1945. Esa tarde, cinco bombarderos torpederos TBM Avenger de la Armada de Estados Unidos despegaron de la Estación Aeronaval de Fort Lauderdale, en Florida, para una misión rutinaria de entrenamiento sobre el Atlántico. A bordo viajaban 14 hombres, bajo el mando del teniente Charles Taylor, reconstruyó National Geographic.

PUBLICIDAD

Cinco bombarderos TBM Avenger de la Armada de Estados Unidos desaparecieron el 5 de diciembre de 1945 durante un entrenamiento en el Atlántico (Comando de Historia y Patrimonio Naval de Estados Unidos)

El plan contemplaba prácticas de bombardeo en los arrecifes Hen and Chickens Shoals y un recorrido triangular antes del regreso a la base. Tras completar la primera parte del ejercicio, Taylor informó por radio que sus brújulas no funcionaban. El piloto creyó estar cerca de los Cayos de Florida, aunque las comunicaciones posteriores sugirieron que se encontraba en otra zona, al norte de las Bahamas, de acuerdo con el testimonio del teniente David White recogido por la BBC.

Con el avance de la tarde, los aviones cambiaron varias veces de rumbo y la comunicación se volvió cada vez más confusa. El capitán ordenó que la formación amerizara cuando el combustible descendiera a un nivel crítico. Ninguna de las aeronaves regresó y tampoco se encontraron restos ni cuerpos durante la búsqueda posterior, según National Geographic.

PUBLICIDAD

Un hidroavión PBM Mariner con 13 tripulantes se perdió sin dejar rastros durante la búsqueda de las aeronaves del Vuelo 19

La operación de rescate sumó otra desaparición: un hidroavión PBM Mariner, con 13 tripulantes, salió a buscar al grupo y también se perdió. Años después, en 1964, el escritor Vincent Gaddis vinculó el caso con una zona delimitada por Florida, las Bermudas y Puerto Rico. Su artículo popularizó el nombre Triángulo de las Bermudas y convirtió al vuelo 19 en el hecho central de la historia.

La historia del triángulo de las bermudas: otros casos que alimentan la leyenda

Mucho antes de que se popularizara el nombre Triángulo de las Bermudas, varias desapariciones en el Atlántico occidental ya habían despertado interrogantes. Con el paso de los años, esos episodios quedaron incorporados a una misma narrativa, aunque ocurrieron en contextos distintos y no todos tuvieron relación directa con el perímetro imaginario entre Florida, las Bermudas y Puerto Rico.

PUBLICIDAD

El Triángulo de las Bermudas comprende una zona del océano Atlántico delimitada de forma imprecisa entre Miami, Bermudas y San Juan de Puerto Rico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los antecedentes es el del USS Cyclops, un carguero de la Armada de Estados Unidos que desapareció en marzo de 1918 durante un viaje desde Barbados hacia Baltimore. El barco llevaba 306 personas entre tripulantes y pasajeros, una cifra que convirtió su pérdida en la mayor desaparición de vidas en la historia naval estadounidense fuera de combate, según el Comando de Historia y Patrimonio Naval de Estados Unidos. Nunca se hallaron restos de la nave ni de quienes iban a bordo.

Tres décadas más tarde, dos aviones comerciales británicos sumaron nuevos elementos al relato. El Star Tiger desapareció el 30 de enero de 1948 en un vuelo desde las Azores hacia las Bermudas. Casi un año después, el 17 de enero de 1949, el Star Ariel se perdió durante una ruta entre las Bermudas y Kingston, Jamaica. Ambas aeronaves pertenecían a la compañía British South American Airways y sus desapariciones quedaron sin una explicación concluyente.

PUBLICIDAD

Investigadores y autoridades marítimas afirman que cada siniestro registrado en la región responde a factores meteorológicos, fallas técnicas o errores humanos

En febrero de 1963, el carguero estadounidense Marine Sulphur Queen dejó de emitir comunicaciones durante una travesía entre Beaumont, Texas, y Norfolk, Virginia. El buque transportaba azufre fundido y tenía 39 tripulantes. La Armada estadounidense señaló que el navío tenía antecedentes de problemas estructurales y técnicos, según un informe recopilado por el Comando de Historia y Patrimonio Naval.

La acumulación de casos con escasa información disponible alimentó la idea de una zona marcada por desapariciones inexplicables. Sin embargo, autoridades marítimas e investigadores sostienen que cada incidente debe analizarse de forma separada, a partir de factores como el clima, las condiciones de navegación, posibles desperfectos y decisiones humanas.

PUBLICIDAD