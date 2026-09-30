Multihomicidio impacta Montemorelos, Nuevo León: hallan muertos a cinco integrantes de una familia, entre ellos tres niños

(Imagen ilustrativa| Infobae México)

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Cinco integrantes de una familia fueron localizados sin vida este miércoles en dos puntos de Montemorelos, Nuevo León, hecho que movilizó a policías y agentes ministeriales.

El primer hallazgo ocurrió en el fraccionamiento Los Fresnos, donde una mujer y un menor de aproximadamente dos años fueron encontrados dentro de una camioneta, ambos con heridas de bala. Las autoridades encontraron un arma de fuego dentro del vehículo, misma que quedó bajo resguardo para el desarrollo de la investigación.

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A unas cuadras de distancia, en un domicilio relacionado con la mujer, en la colonia Los Nogales, las autoridades localizaron posteriormente los cuerpos de otros dos menores y de un hombre, quien habría sido pareja de la mujer, de acuerdo con reportes preliminares.

Agentes ministeriales y peritos procesaron ambos sitios para establecer cómo ocurrieron las cinco muertes y determinar si existe relación entre los dos puntos. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de las víctimas ni la mecánica de los hechos.

Versiones periodísticas previas apuntan a que podría tratarse de un homicidio múltiple seguido de un suicidio, pero esta hipótesis todavía no ha sido confirmada por las autoridades.

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La mujer localizada dentro del vehículo habría sido identificada de manera preliminar como Cynthia Abigail Tamez. El hombre respondería al nombre de Leodegario Moya, aunque la información se mantiene en desarrollo.

Un medio local refiere que dentro de las investigaciones también se indaga la presencia de varias personas que se encontraban reunidas en el domicilio durante la noche.

El contexto de seguridad en Montemorelos: violencia registrada, pero con una tendencia descendente en homicidios

Montemorelos no es ajeno a hechos violentos. Durante 2026 se han registrado ataques con armas de fuego y otros delitos de alto impacto en distintos puntos del municipio, aunque estos antecedentes no establecen una relación con el multihomicidio ocurrido este miércoles.

Uno de los casos recientes ocurrió el 4 de mayo, cuando un ataque a balazos sobre la Carretera Nacional dejó un hombre muerto y dos personas heridas. La zona fue acordonada mientras la Fiscalía de Nuevo León inició las investigaciones correspondientes.

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Ese mismo mes, un operativo en la comunidad El Fraile permitió rescatar a un hombre que permanecía privado de la libertad desde el 21 de mayo. Durante la intervención, agentes ministeriales fueron atacados a tiros y repelieron la agresión; cuatro personas fueron detenidas y un presunto delincuente murió en el enfrentamiento. Las autoridades también aseguraron cinco armas de fuego.

Los antecedentes incluyen además investigaciones por homicidio relacionados con hechos ocurridos en el municipio. En julio, la Fiscalía de Nuevo León notificó una orden de aprehensión contra un hombre señalado por su presunta participación en el asesinato de un camillero del IMSS ocurrido en mayo de 2025.

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Sin embargo, los datos disponibles para 2026 muestran que la violencia homicida ha disminuido respecto del año anterior. De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública difundidas por la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, Montemorelos formó parte del grupo de municipios que registraron una reducción conjunta de 29% en homicidios durante el periodo del 1 de enero al 10 de septiembre, frente al mismo lapso de 2025.

El dato permite colocar el caso ocurrido este miércoles en un contexto más preciso: Montemorelos ha registrado episodios de violencia y delitos graves durante 2026, pero los homicidios presentan una tendencia descendente en comparación con el año previo. Con los datos disponibles no hay elementos para vincular esos antecedentes con el multihomicidio familiar.

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