Un padre y su hija se convirtieron en un fenómeno de redes con sus mímicas y ahora ella llega al cine: la historia de Ben y Zara Tate

Ben y Zara en un video que alcanzó 34 millones de reproducciones con la sincronización labial del tema Bad Times, de Imael Angel

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Un padre y una hija hacen la mímica de canciones dentro de un auto. La niña en el asiento trasero; él al volante. Interpretan temas famosos, con una coreografía mínima: sus caras están en primer plano y lo dicen todo con sus expresiones. Mueven la cabeza hacia un lado y hacia el otro, se miran, sacuden el pelo, abren los ojos, gritan. Nada más. No hay vestuario, maquillaje, efectos especiales ni artificios. Solo un padre y una hija que comparten un talento especial con el mundo. Uno de esos videos superó los 34 millones de reproducciones.

Como muchos creadores de contenido, Ben y Zara Tate comenzaron a hacer sus primeros videos en 2020, durante el confinamiento. Fue un simple video en TikTok (@benandzara), donde se ven ambos sobre una cama, con sábanas de fondo y la niña en piyama. Una escena de hogar de familia. La cámara, sostenida por Ben, los tomó desde arriba, en un plano cenital, mientras hacían la sincronización labial de un tema de los Backstreet Boys, gesticulaban, le ponían sentimiento e interactuaban con gracia entre ellos. Zara tenía apenas cinco años. Lo inesperado fue que aquel primer video alcanzara las 100 mil reproducciones en un solo día. Los elogios de la audiencia dieron paso a nuevos videos y, con ellos, a una comunidad que más de un influencer sueña con tener: más de 11 millones de seguidores entre sus distintas redes (6 millones TikTok y 5,8 de Instagram) y más de mil millones de visualizaciones acumuladas.

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Padre e hija realizan sus primer video para TikTok donde reciben millones de visitas

Sus divertidas actuaciones de sincronización labial y baile recorren clásicos australianos, canciones populares de los años 90 y hasta escenas de la serie infantil Bluey. Con el crecimiento de su comunidad fueron incorporando coreografías, algo de vestuario y distintas locaciones, pero la fórmula sencilla del auto se mantiene. Con tanto talento y una audiencia de millones, Zara llamó la atención de directores de cine australiano y en estos días comienza su carrera como actriz cinematográfica.

Ben y Zara Tate comenzaron a crear videos de sincronización labial durante el confinamiento de 2020 y acumularon más de siete millones de seguidores en redes sociales

Lo que se advierte en los videos, y posiblemente sea una de las claves de su éxito, es la complicidad entre Ben, un Dadfluencer, y su hija, que claramente disfruta mucho de la música de otras décadas, aquella que escuchaba su padre. Es imposible no sonreír y no conmoverse. Además, son parecidos como dos gotas de agua.

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Zara contó cómo vive esta actividad compartida: “Es muy divertido, puedo pasar tiempo con papá y mi parte favorita es hacer sincronización labial con mis canciones favoritas, bailar y me encanta actuar”. Ben, por su parte, definió así el vínculo creativo con Zara en Business Insider: “A los dos nos encanta actuar de verdad. Y eso se traduce en una sensación auténtica, porque se trata de un padre y una hija que realmente aman algo que hacen juntos; eso transmite al público que está viendo algo lleno de amor y diversión”. Sus seguidores encuentras muchas palabras para definir esa relación: ”padre e hija con la misma locura”, “no necesitan muestra de ADN”, entre más comentarios simpáticos.

Una familia realiza una recreación de un video musical de Michael Jackson en un jardín. El video muestra tanto la actuación frente a la cámara como el detrás de escenas, en el que otros miembros del grupo participan lanzando utilería y objetos para crear efectos visuales durante el baile.

Según contó Ben, su hija mostró interés por actuar desde que comenzó a caminar. Siempre le gustó bailar y actuar frente a una cámara. Así de pequeña como es ya adquirió experiencia en la creación de los videos y hasta participa en decisiones vinculadas con la iluminación y el encuadre. Una directora en ciernes.

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Ben, también creció vinculado con la actuación. De niño apareció en comerciales y programas de televisión y, a los nueve años, filmó su primera publicidad.

La repercusión de sus videos no tardó en llegar a las figuras de la música. Elton John compartió uno de sus contenidos y la dupla recibió interacciones de Bon Jovi, Missy Elliott y Calum Scott. En su gira por Australia y Nueva Zelanda, la cantante Macy Gray se subió al ya famoso auto mientras interpretaban un tema de ella, en el que se sumó e hizo playback. “Eso es dulce”, comentó Lenny Kravitz.

Nueve años sobrio

La trayectoria de Ben Tate también está atravesada por un proceso personal que comenzó hace una década. En el pódcast Two Doting Dads with Matty J & Ash, relató que lleva nueve años sobrio y que su recuperación le permitió sostener su vida familiar y el trabajo que comparte con sus hijos.

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Ben Tate atribuyó a sus nueve años de sobriedad la capacidad de sostener su vida familiar y mantener el trabajo creativo junto a sus hijos

“Todo lo bueno que tengo en mi vida, aparte de Lisa, mis dos hijos hermosos y mi madre, no lo tendría si no fuera por la recuperación”, afirmó Tate en referencia a su esposa. También contó que, sin ese proceso, no podría hacer los videos ni conectar con los niños de la manera en que lo hace.

La estrella de TikTok relató que hubo una etapa en su vida en la que recurría al alcohol “para todo” y que mantenerse sobrio fue “un largo camino”. El momento que lo llevó a pedir ayuda estuvo marcado por una situación que todavía recuerda con culpa: perdió el conocimiento el día de su boda.

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Dos semanas más tarde, su esposa lo encontró inconsciente y le planteó que debía abandonar la bebida o la relación terminaría. Entonces, Tate pidió cita con un psicólogo e inició su recuperación.

Cuando Zara tenía apenas nueve meses, Ben sufrió una recaída. Había permanecido alejado del alcohol desde el nacimiento de su hija. En ese instante, tuvo la certeza de que daría un giro en su vida: “Nunca lo olvidaré: volví a casa y Zara tenía nueve meses, se incorporó apoyándose en el sofá y me miró con esos ojos puros, y ahí terminé [con la bebida]”. “Sabía que realmente necesitaba entregarme de lleno a mi recuperación, y lo que hago hoy es tratar de ayudar a otros, porque cada día que puedo ayudar a alguien, eso me ayuda a mí”, añadió Tate.

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De las redes al cine

La industria audiovisual también encontró en las redes sociales un semillero de talentos. La expresividad de Zara frente a cámara no iba a pasar inadvertida, menos cuando es seguida por millones.

Zara Tate hará su debut en el cine en Before You Leave, un largometraje de ficción escrito y dirigido por Jye Currie. El rodaje comenzará el martes 6 de octubre en Hunter Valley, Nueva Gales del Sur, y la niña compartirá elenco con Gary Sweet, Marta Dusseldorp y Leonie Whyman.

Padre e hija graban un video dentro de un auto, donde realizan sincronización labial del tema célebre de Queen. La interpretación supera las 5 millones de reproducciones en TikTok

Sweet y Dusseldorp llevan décadas de trayectoria en el cine y la televisión australiana. Para Zara, que hasta ahora construyó su enorme audiencia delante de una cámara de teléfono, compartir pantalla con dos grandes actores representa su primer gran paso hacia la actuación profesional.

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La película, dirigida por Currie y coescrita junto a Edward Vassie, será un drama centrado en las consecuencias que deja la guerra en quienes la atravesaron y en las personas que los rodean.

La niña está entrando en la adolescencia. Tal vez durante muchos años más siga compartiendo canciones y coreografías con su padre. Pero ahora, mientras millones de personas continúan mirándola en una pantalla de teléfono, Zara Tate empieza a abrirse camino en otra: la del cine.