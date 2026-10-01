Historias

De día era un respetado ebanista y de noche un ladrón: la doble vida de William Brodie, el hombre detrás de “Dr. Jekyll and Mr. Hyde”

El respetado artesano y concejal de Edimburgo llevaba una doble vida para sostener sus deudas de juego y su costoso estilo de vida. Durante 20 años logró ocultar sus robos, hasta que un golpe fallido puso fin a su engaño. Murió el 1 de octubre de 1788, en una horca cuyo mecanismo él mismo había ayudado a diseñar

Grabado de un hombre con peluca y traje del siglo XVIII que señala un sombrero tricornio sobre una mesa junto a una ventana
Un grabado de época retrata al ebanista y concejal escocés William Brodie con vestimenta del siglo XVIII junto a una ventana.
Guardar

Durante el día, William Brodie era un hombre respetado en Edimburgo. Nieto de abogados, ebanista de prestigio y dueño de una fábrica de muebles muy solicitada, se movía entre comerciantes, funcionarios y familias acomodadas. Pero su oficio escondía una ventaja: conocía las cerraduras de las casas donde trabajaba, sus sistemas de seguridad y podía copiar las llaves que quisiera.

Por la noche, el respetable artesano quedaba de lado y se convertía en ladrón. Lo hizo durante años. Mientras tanto, despuntaba otro vicio: el juego. Apostaba tanto que terminó hundido en deudas y necesitaba cada vez más dinero.

PUBLICIDAD

Todo terminó con un robo que salió mal. El objetivo era una oficina de impuestos de la ciudad. La policía detuvo a varios de sus cómplices y algunos decidieron hablar. El 27 de agosto de 1788 comenzó el juicio. La sentencia llegó poco después: muerte. El 1 de octubre, subió al patíbulo y murió ahorcado. Su final guardó una última ironía. Él mismo había participado en el diseño del mecanismo de aquella horca de la que estaba siendo colgado, a los 47 años.

Figura vista de espaldas con capa oscura y sombrero de tres picos, caminando por un pasadizo con columnas y arcos de piedra
• Ciudadano ejemplar de día, criminal de noche. La silueta del cerrajero más famoso de Escocia antes de dar su próximo golpe (representación)

El hombre respetable

William Brodie nació en Edimburgo el 28 de septiembre de 1741, en una familia bien posicionada, vinculada al comercio y la vida pública. Su padre, Francis Brodie, fabricaba muebles y formaba parte del consejo de la ciudad. Cuando murió, William heredó el negocio y siguió el oficio familiar. Enseguida se convirtió en un artesano conocido y trabajó para algunos de los comerciantes y familias más acomodadas de la capital escocesa.

PUBLICIDAD

Pero su trabajo como ebanista también le daba acceso a algo más valioso que los muebles. Fabricaba y reparaba cerraduras y otros mecanismos de seguridad, tanto en los armarios como en las puertas de casas y negocios. Sabía como nadie más cómo funcionaban y cuál era el sistema de seguridad de sus clientes. Lo que para otros era parte de su oficio, terminó convirtiéndose en una ventaja para Brodie.

Con el paso de los años creció su reputación. Al punto que fue elegido diácono del gremio de Ebanistas y Constructores, una organización de artesanos de la ciudad, y también ocupó un cargo en el concejo municipal. Participaba en jurados y se relacionaba con comerciantes y familias de la alta sociedad. Su posición le abría cada vez más puertas y reforzaba una imagen de hombre confiable.

Pero detrás de esa vida pública había otra realidad. Brodie tenía cinco hijos, dos amantes que no sabían de la existencia de la otra y una creciente afición al juego. Gastaba más de lo que podía permitirse y necesitaba dinero para mantener aquella vida ostentosa, además de dos familias.

Grabado con dos hombres con ropa del siglo dieciocho, uno sostiene un sombrero y otro señala un ave en el suelo
William Brodie y George Smith, representados en un grabado de 1786 (John Kay)

El oficio justo para cometer los robos

En 1768 llegó el primer golpe conocido. Brodie copió las llaves de un banco y robó 800 libras, una suma enorme para la época. No necesitó violencia ni dejó señales que apuntaran hacia él. El robo funcionó y le mostró que podía conseguir grandes cantidades de dinero sin poner en riesgo su reputación.

A partir de entonces, los golpes se hicieron más frecuentes. Brodie preparaba cada uno con paciencia: tomaba moldes de las llaves con cera, estudiaba los movimientos del lugar y esperaba el momento adecuado para actuar. Robó en comercios, joyerías y comercios de seda. Incluso llegó a participar directamente en el audaz robo de la maza de plata de la Universidad de Edimburgo.

El problema era que el dinero robado no le duraba. Brodie jugaba, apostaba grandes cantidades y acumulaba deudas... También debía sostener aquella vida privada que mantenía oculta, con dos amantes y varios hijos. Cada vez necesitaba más dinero y los robos empezaron a ocupar un lugar central en su vida. Durante casi veinte años, realizó robos silenciosos, solitarios y extremadamente astutos.

Pero en 1786 decidió dar un paso más y buscó a tres hombres para dar el gran golpe: George Smith, Andrew Ainslie y John Brown. Brodie seleccionaba los objetivos y preparaba los robos; sus cómplices se encargaban de ejecutarlos. La banda comenzó a operar en Edimburgo y sus alrededores.

Durante meses, el plan funcionó. Brodie seguía apareciendo en reuniones y asuntos municipales mientras sus compañeros delinquían. Eso le permitía mantener intacta su reputación, pero también hacía que cada nuevo atraco fuera más arriesgado.

En 1788, Brodie decidió ir mucho más allá. La ambición lo pudo y su objetivo era la oficina de impuestos de Chessel’s Court, en Canongate. Si salía bien, conseguiría una suma jamás lograda; si fallaba, todo lo que había logrado se iría por la borda. Y, falló...

Cartel con el título Deacon Brodie, el rostro de un hombre en primer plano, una soga a la derecha y los nombres de los actores principales
Afiche de la película "Deacon Brodie", protagonizada por Billy Connolly, en el papel de William Brodie

La fuga y el final

El fracaso del golpe cambió todo. Andrew Ainslie fue capturado y decidió hablar para salvarse: acusó a Brodie y reveló quiénes más formaban parte de la banda. Los investigadores dejaron de buscar a unos ladrones desconocidos y empezaron a ir tras los pasos de uno de los hombres más respetados de la ciudad.

Brodie huyó de Escocia antes de que pudieran detenerlo y llegó a los Países Bajos. Desde allí planeaba embarcar hacia América y desaparecer definitivamente. Pero no tuvo tiempo de hacerlo. Los policías lo encontraron en Ámsterdam, lo arrestaron y enviaron de vuelta a Escocia para enfrentar el juicio.

El juicio comenzó el 27 de agosto de 1788 ante el Tribunal Superior de Justicia de Escocia. Brodie compartió el banquillo con George Smith, uno de los hombres que había participado en sus robos. Además de los testimonios de sus antiguos secuaces, la acusación contó con objetos robados que fueron encontrados durante los allanamientos a sus propiedades. También estaban las cartas que Brodie escribió mientras intentaba escapar.

El tribunal declaró culpables a Brodie y Smith. Los dos recibieron la misma sentencia: morir en la horca.

Dos portadas del libro El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, una de 1886 en papel envejecido y otra moderna sobre fondo negro
La primera edición de 1886 de la novela de Robert Louis Stevenson y una de las últimas versiones

El 1 de octubre de 1788, William Brodie caminó hacia el patíbulo junto a su cómplice George Smith ante una multitud que había acudido a presenciar la ejecución. Allí lo esperaba una última ironía: Brodie había participado en el diseño de un nuevo mecanismo para la horca, basado en una plataforma que se abría bajo los pies del condenado. El sistema —inaugurado tres años antes—buscaba reemplazar los métodos anteriores y hacer la ejecución más rápida y efectiva.

Aquel día, ese mecanismo se utilizó para acabar con su vida. Brodie, que durante años había estudiado mecanismos de seguridad y convertido ese conocimiento en una herramienta para delinquir, terminó frente a uno que ya no podía controlar.

La historia de Brodie no terminó con su muerte. Su doble vida llegó hasta Robert Louis Stevenson, el novelista que conocía el caso y encontró en él una historia que quiso inmortalizar: un hombre respetable que, lejos de las miradas de los demás, llevaba una existencia completamente distinta. Décadas después, publicó El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. La historia de Brodie también pasó al teatro, la radio, el cine y la televisión. En 1997, Billy Connolly lo interpretó en una adaptación cinematográfica.

Temas Relacionados

William BrodieEl extraño caso del doctor Jekyll y el señor HydeEdimburgoladrones famosos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Excontador, apostador avezado e hijo de un asaltante de bancos: la historia del tirador de Las Vegas que mató a más de 50 personas

Stephen Paddock pasó semanas rastreando festivales, comprando armas y vigilando posibles blancos antes de descerrajar cientos de disparos sobre una multitud. La investigación del FBI cerró sin una respuesta definitiva sobre por qué lo hizo

Excontador, apostador avezado e hijo de un asaltante de bancos: la historia del tirador de Las Vegas que mató a más de 50 personas

El secuestro y crimen de Polly Klaas: una pijamada de chicas de 12 años, un intruso en la casa y una trágica falla de comunicación

La noche del 1 de octubre de 1993, mientras la niña jugaba con dos amigas que se habían quedado a dormir, un extraño irrumpió en el hogar y se la llevó. La policía estuvo a punto de atrapar al secuestrador antes de que la asesinara, pero un sistema de comunicación radial obsoleto impidió que lo identificaran. El hallazgo que permitió resolver el caso, la truculenta confesión del asesino y sus burlas en el tribunal que lo condenó a muerte

El secuestro y crimen de Polly Klaas: una pijamada de chicas de 12 años, un intruso en la casa y una trágica falla de comunicación

La historia detrás de los 114 años de la supercentenaria argentina que nunca faltó a una elección desde que la mujer obtuvo el derecho al voto

Gripe española, exilio en Castilla la Vieja, guerra civil y un retorno forzado a Buenos Aires: el recorrido vital de quien hoy ocupa el puesto 235 entre las personas más longevas de todos los tiempos

La historia detrás de los 114 años de la supercentenaria argentina que nunca faltó a una elección desde que la mujer obtuvo el derecho al voto

Sobornos y sospechas: la historia del primer gran escándalo que sacudió al Manchester City

El caso que involucró a la máxima figura del club expuso acciones por fuera de los límites de la FA y provocó la expulsión de 17 jugadores y la exclusión de por vida de dos directivos

Sobornos y sospechas: la historia del primer gran escándalo que sacudió al Manchester City

Una bicicleta, 30.000 kilómetros y 25 países: la historia del hombre que buscó recordar a su esposa y su batalla contra el cáncer

Mark Herbst, de 69 años, completó la travesía en 324 días, reunió fondos y los entregó a la Fundación Princesa Margarita para la investigación de la enfermedad y dedicó el viaje a la memoria de su pareja Jackie, fallecida en 2021

Una bicicleta, 30.000 kilómetros y 25 países: la historia del hombre que buscó recordar a su esposa y su batalla contra el cáncer

DEPORTES

“El software le ganó al piloto”: por qué el accidente de Valtteri Bottas puso en alerta a la Fórmula 1

“El software le ganó al piloto”: por qué el accidente de Valtteri Bottas puso en alerta a la Fórmula 1

“Los salieris de Messi”: los 7 futbolistas que irrumpieron como la nueva legión de La Scaloneta en el primer triunfo sin la leyenda

Las gambetas de Leonel Flores en su debut en la selección argentina: el pedido especial de Scaloni para él y Boca Juniors

17 frases de Scaloni tras la goleada de Argentina ante Bolivia: su renovación, los debutantes y cómo suplirá al “irreemplazable” Messi

Gran jugada de Flores y puntinazo: así fue el primer gol del Flaco López en la selección argentina

TELESHOW

Mafalda Inmersiva, la muestra que da vida a los personajes de Quino y emociona a los fans: “Lo mejor del ser argentino”

Mafalda Inmersiva, la muestra que da vida a los personajes de Quino y emociona a los fans: “Lo mejor del ser argentino”

“China Suárez”: el nombre de la mascota de Daniela Cardone que reavivó un viejo rumor sobre Gonzalo Heredia y Eugenia

El insólito descargo de Mario Pergolini sobre las celebraciones en jardín de infantes: “¿Cuándo inventaron que se egresa?”

Wanda Nara acusó a Maxi López de pasarle chats privados y él la confrontó: “¿Todavía le creemos?”

Cami Homs, sin vueltas sobre la boda de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: “Claramente que no”

INFOBAE AMÉRICA

Detuvieron al fiscal general de Bolivia dos días después de que EEUU le revocara la visa por supuestos vínculos con el narcotráfico

Detuvieron al fiscal general de Bolivia dos días después de que EEUU le revocara la visa por supuestos vínculos con el narcotráfico

La ONU expresó su “profunda preocupación” por el ataque en un vuelo de Flydubai y destacó que se evitó una tragedia

Dos personas mueren por presunta intoxicación con sal de nitro en Cuba

En Panamá capturan a un adolescente que presuntamente asesinó a balazos a un hombre

Capturan a cuatro agentes de la Dipol acusados de secuestrar a un menor y exigir USD 22,270 por su liberación