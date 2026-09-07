Las estaciones del subte como refugio y las 57 noches de bombardeos constantes: cuando Hitler convirtió a Londres en un infierno

La tarde del 7 de septiembre de 1940, Londres comenzó a arder

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Hay noches que en una ciudad se recuerdan durante décadas. Y otras que terminan convirtiéndose en parte de la memoria de una nación. La tarde del 7 de septiembre de 1940, Londres comenzó a arder. Desde el otro lado del Canal de la Mancha llegaban formaciones de aviones alemanes. Primero aparecieron sobre los muelles del East End. Después llegaron las explosiones, los incendios, las columnas de humo y el estruendo que durante horas convirtió a la capital británica en un campo de batalla.

La población ya conocía las sirenas. Desde hacía meses, Gran Bretaña vivía esperando la invasión alemana. Pero aquella tarde la naturaleza de la guerra cambió. La Luftwaffe –fuerza aérea de la Alemania nazi- dejó de concentrar sus ataques principalmente sobre los aeródromos de la Royal Air Force y lanzó una ofensiva masiva contra Londres. Había comenzado el Blitz -guerra relámpago-.

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El primer gran ataque reunió unos 350 bombarderos escoltados por alrededor de 600 cazas. Las incursiones comenzaron durante la tarde y continuaron en la noche. Se lanzaron cientos de toneladas de explosivos y una enorme cantidad de bombas incendiarias. Al amanecer, Londres había sufrido una de las jornadas más devastadoras de su historia moderna. Ese día, conocido como “Black Saturday”, murieron alrededor de 430 londinenses y unos 1.600 resultaron heridos, según el Imperial War Museums -Museo Imperial de la Guerra-. Pero aquello no era el final de una batalla, sino apenas el comienzo.

Durante los meses siguientes, la capital británica y numerosas ciudades del país eran atacadas una y otra vez. Las bombas caerían sobre barrios residenciales, fábricas, estaciones, puertos, hospitales y edificios públicos. Los incendios iluminarían el cielo nocturno y miles de personas aprenderían a distinguir, por el sonido, el tipo de avión que se aproximaba. Para los británicos, la Segunda Guerra Mundial había dejado de ser algo que ocurría en el continente. Ahora estaba sobre sus casas.

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Los niños fueron evacuados de la ciudad a los campos cercanos

Una Gran Bretaña al borde del abismo

El Blitz no puede entenderse sin retroceder unos meses. En la primavera de 1940, Alemania lanzó una ofensiva fulminante sobre Europa occidental. Polonia había caído el año anterior y, en pocos meses, las fuerzas de Adolf Hitler ocuparon Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos y Francia.

En junio, las tropas inglesas fueron evacuadas de Dunkerque. Francia había quedado fuera de la guerra. Gran Bretaña estaba prácticamente sola frente a la Alemania nazi. El nuevo primer ministro, Winston Churchill rechazó cualquier posibilidad de capitulación. Pero una pregunta comenzaba a dominar Londres: ¿podría Alemania invadir las islas? Hitler preparó entonces la Operación León Marino, el plan para desembarcar tropas en Gran Bretaña.

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Pero para que una invasión fuera posible, Alemania necesitaba primero dominar el cielo. La Luftwaffe debía destruir o neutralizar a la RAF. Por eso, durante el verano de 1940, la batalla se concentró sobre los aeródromos, las instalaciones de radar y las posiciones de Fighter Command -Comando Militar de Caza-.

La Royal Air Force estaba sometida a una presión enorme. Los pilotos combatían casi sin descanso. Los aviones eran derribados y reemplazados. Las bases eran atacadas. Los técnicos trabajaban contra reloj para reparar las máquinas dañadas y devolverlas al aire. Pero los británicos resistían. Y entonces Alemania cometió uno de los cambios estratégicos más discutidos de toda la guerra.

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El 7 de septiembre comenzó una campaña de grandes ataques diurnos y nocturnos contra Londres

El giro que llevó la guerra a Londres

La RAF había sufrido pérdidas importantes, pero no estaba derrotada. La Luftwaffe tampoco consiguió destruir la capacidad británica de defensa. El 7 de septiembre, el mando alemán cambió el foco de la ofensiva. En lugar de continuar concentrando el esfuerzo sobre los aeródromos, comenzó una campaña de grandes ataques diurnos y nocturnos contra Londres.

La decisión tenía una lógica militar y política. Los alemanes esperaban que el bombardeo de la capital obligara a los británicos a concentrar sus cazas en su defensa y, al mismo tiempo, provocara un colapso de la moral de la población. El objetivo era doble: destruir instalaciones importantes y quebrar la voluntad de resistencia.

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Pero el cálculo tenía un problema. Los británicos no estaban dispuestos a rendirse. Las instalaciones dañadas podían ser reparadas con rapidez y la industria británica continuaba produciendo aviones. El cambio de objetivo permitió a los pilotos recuperar parte de la presión que habían sufrido durante las semanas anteriores.

La batalla por el cielo continuó. Y debajo de ella comenzó otra, mucho más silenciosa: la de los civiles. Así, los muelles de Londres se convirtieron en uno de los principales objetivos. Las instalaciones portuarias del East End estaban llenas de depósitos, almacenes, combustible y mercancías. Pero alrededor de esa infraestructura militar e industrial vivían miles de personas.

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Las bombas no distinguían. Los edificios comenzaron a derrumbarse y los incendios se extendieron. Las sirenas de alarma se mezclaron con el sonido de las explosiones y el rugido de los aviones. Entonces, los bomberos entraron en acción. Los miembros de Air Raid Precautions -servicios de defensa civil- empezaron a recorrer las calles. Había que orientar a quienes buscaban refugio, atender heridos, apagar incendios, rescatar personas atrapadas y localizar a quienes quedaron sepultados. La guerra había transformado a los civiles en protagonistas. Un hombre que durante el día trabajaba en una oficina podía pasar la noche buscando sobrevivientes entre los restos de una casa. Una enfermera podía terminar atendiendo a decenas de heridos. Y hasta un niño debía aprender a dormir vestido porque en cualquier momento sonaba la alarma.

Los ataques se extendieron a otras ciudades como Birmingham, Bristol, Liverpool, Manchester y Coventry

Los refugios y la vida bajo las bombas

El gobierno británico había comenzado a prepararse para los ataques antes de que llegara el Blitz. Se construyeron refugios, se distribuyeron máscaras antigás y se organizó la evacuación de niños desde las grandes ciudades hacia zonas rurales. Muchos fueron enviados fuera de Londres para alejarlos de los bombardeos.

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Pero ningún plan podía eliminar el miedo. Cuando se oían las sirenas, las familias tenían que decidir dónde refugiarse. Algunos utilizaban los públicos. Otros bajaban a sótanos. Y muchos buscaban protección en las estaciones del subte de Londres, que terminó convirtiéndose en uno de los grandes símbolos del Blitz. Durante la noche, miles de personas descendían bajo tierra con colchones, mantas, comida y pequeños objetos personales. Allí intentaban dormir mientras sobre sus cabezas la ciudad era bombardeada. Para muchos londinenses, el metro dejó de ser simplemente un medio de transporte.

La rutina diaria se transformó completamente. El cielo podía estar despejado durante el día y convertirse en un infierno al anochecer. Las ventanas permanecían cubiertas por el apagón obligatorio y la oscuridad era una forma de defensa. Cualquier luz ayudaba a los bombarderos alemanes a localizar un objetivo.

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Aunque el nombre Blitz quedó especialmente asociado con Londres, los ataques se extendieron a otras ciudades. Birmingham, Bristol, Liverpool, Manchester, Coventry y zonas industriales y portuarias fueron alcanzadas. A mediados de noviembre de 1940 comenzó una nueva etapa especialmente destructiva.

La noche del 14 al 15 de noviembre, Coventry sufrió uno de los bombardeos más potentes de toda la campaña, quedó gravemente destruida y su histórica catedral fue devastada. Los ataques respondían a una estrategia concreta: golpear la producción británica, sus puertos, sus fábricas y las redes de transporte.

En la noche del 29 de diciembre de 1940, Londres sufrió uno de los ataques más destructivos del Blitz

Pero también buscaban producir un efecto psicológico. La idea alemana era que una población sometida durante semanas y meses a los bombardeos terminaría exigiendo a su gobierno que pusiera fin a la guerra. Pero eso no ocurrió. El miedo existía y la muerte estaba presente. Pero la sociedad británica no se derrumbó.

El fuego como arma

Las bombas de alto explosivo podían destruir edificios y abrir enormes cráteres en las calles. Pero las incendiarias tenían otro propósito, provocaban incendios. En una ciudad densamente poblada como Londres, un ataque generaba cientos de focos simultáneos. Los bomberos tenían que combatirlos mientras continuaban cayendo bombas. Las llamas podían saltar de un edificio a otro y el humo cubrir calles enteras.

En la noche del 29 de diciembre de 1940, Londres sufrió uno de los ataques más destructivos del Blitz. Grandes sectores quedaron destruidos por los incendios. La catedral de San Pablo sobrevivió y su silueta se convirtió en una de las imágenes más recordadas de aquella noche. Pero detrás había una realidad mucho más dura: personas muertas, familias separadas, casas destruidas, barrios enteros transformados en montañas de ladrillos y madera.

El Blitz no era solamente una campaña militar, también una guerra psicológica. Hitler y sus comandantes esperaban que el bombardeo constante debilitara la moral británica. Pero sucedió algo que los alemanes no habían previsto en toda su dimensión. La población comenzó a adaptarse. Eso no significaba que desapareciera el miedo. Los londinenses seguían corriendo hacia los refugios cuando sonaban las sirenas y llorando a sus muertos.

Pero también volvían a trabajar. Los comercios reabrían cuando podían y los trenes y hospitales intentaban mantener sus servicios. Los equipos de rescate retiraban los escombros. La ciudad trataba de reconstruir en el día lo que las bombas destruían durante la noche. Esa resistencia cotidiana se convirtió en una parte esencial de la batalla. No era una victoria militar espectacular, sino algo mucho más elemental: seguir adelante.

En Londres se llegaron a registrar 57 noches consecutivas de bombardeos

La RAF resiste

Mientras Londres sufría, la batalla en el aire continuaba. El objetivo alemán de destruir Fighter Command no había sido alcanzado. Los pilotos británicos, apoyados por una red de radares, observadores y control de operaciones, continuaban interceptando a los bombarderos alemanes. La Fuerza Aérea alemana sufrió pérdidas importantes y tampoco logró obtener la superioridad necesaria para una invasión.

La Batalla de Gran Bretaña fue oficialmente reconocida en el Reino Unido como desarrollada entre el 10 de julio y el 31 de octubre de 1940. El 15 de septiembre quedó especialmente señalado como un momento decisivo, cuando la Luftwaffe sufrió pérdidas importantes y quedó claro que no había conseguido derrotar a la Royal Air Force. Y entonces Hitler terminó postergando la invasión. Pero eso no significó que los bombardeos cesaran. El Blitz continuó.

Los ataques nocturnos se convirtieron en una rutina. En Londres se llegaron a registrar 57 noches consecutivas de bombardeos, además de incursiones diurnas. Entre septiembre de 1940 y mayo de 1941, más de 20.000 londinenses murieron y alrededor de 1,4 millones de personas quedaron sin vivienda como consecuencia de los bombardeos. Eso significaba que aproximadamente uno de cada seis habitantes de la capital había perdido su hogar. Para El Blitz la población era un objetivo directo de la guerra.

La noche del 10 al 11 de mayo de 1941 llegó uno de los ataques más devastadores. Más de 500 bombarderos alemanes atacaron Londres. La Cámara de los Comunes fue destruida y grandes sectores de la capital quedaron dañados. Según el Imperial War Museums, esa noche murieron 1.436 civiles y más de 155.000 familias quedaron sin gas, agua o electricidad.

Pero también fue una señal de que aquella etapa de la guerra estaba llegando a su fin. Hitler preparaba entonces una nueva operación. Su mirada se dirigía hacia el este. La invasión de la Unión Soviética estaba a punto de comenzar. Y la presión alemana sobre Gran Bretaña disminuyó. El Blitz había terminado y pese a todo, la ciudad seguía en pie.

La noche del 10 al 11 de mayo de 1941 llegó uno de los ataques más devastadores. Más de 500 bombarderos alemanes atacaron Londres

El precio de sobrevivir

Alemania no había conseguido su objetivo fundamental. La RAF no pudo ser destruida y la superioridad aérea nunca llegó. La invasión de Gran Bretaña no se produjo. Y su población no obligó a Winston Churchill -primer ministro del Reino Unido- a pedir la paz. El plan de Hitler había fracasado en uno de sus objetivos esenciales: quebrar la resistencia del enemigo desde el aire.

Aquel 7 de septiembre de 1940 comenzó con una ciudad en llamas. Hitler apostó a que sus bombas podían destruir no sólo edificios, sino también la voluntad de un pueblo. Ocho meses después, cuando las últimas grandes incursiones del Blitz terminaron, quedó una certeza para el resto de la guerra: Gran Bretaña sobrevivió al ataque desde el cielo, y la Alemania nazi descubrió que una campaña de bombardeos devastadora podía destruir una ciudad sin conseguir doblegar a una nación.