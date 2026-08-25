Historias
Agregar Infobae enGoogle

La historia del héroe español que fue el primero en desfilar por París libre de nazis y la orden de Hitler que no se cumplió

Amado Granell había combatido en la Guerra Civil Española y luego peleó contra los alemanes en África. Cómo llegó a la mítica División Novena que liberó la capital de Francia y luego siguió hasta el Nido del Águila, el refugio de Hitler en la montaña

Soldado español liberación París Nazis
Soldado español liberación París Nazis
Guardar

En su edición del 25 de agosto de 1944, el periódico Libération publicó en primera plana la foto del primer soldado francés que entró a París. Sin embargo, quien aparece en la imagen es el teniente Amado Granell, un español republicano que desde hacía cuatro años peleaba con el Ejército de la Francia Libre en la División Novena, bajo las órdenes del capitán Dronne, subordinado al legendario general Philippe Leclerc de Hauteclocque, a quien de Gaulle le concedió el honor de liberar París del yugo nazi.

Por esos intrincados caminos de la historia, no fueron los franceses, sino un grupo de soldados españoles conduciendo vehículos norteamericanos, quienes llegaron al Ayuntamiento de París para exigir la rendición de las autoridades alemanas.

PUBLICIDAD

Y en esta foto se ve a Granell posando junto a Marcel Flouret, el prefecto del Sena, en el interior del Ayuntamiento. Abajo se lee: “Ils sont arrivés” (Han llegado).

Soldado español liberación París Nazis
El diario francés anuncia la liberación de París

El 24 de agosto, el capitán Dronne subió los escalones del Ayuntamiento acompañado por Granell. Ambos se reunieron con Georges Bidault, el jefe de la Resistencia parisina, que los saludó emocionado.

PUBLICIDAD

A continuación, Dronne ordenó a Granell que se dirigiera con sus hombres de la Novena a la Prefectura de Policía, que fue capturada sin grandes inconvenientes.

Dos días más tarde, durante el desfile de la Victoria en los Campos Elíseos, fue Granell quien encabezó la marcha de las tropas triunfantes. Condujo un vehículo que había capturado al general Dietrich von Choltitz, el oficial alemán que desobedeció la orden de Hitler de quemar París. Detrás lo seguían sus soldados españoles conduciendo blindados americanos bautizados con el nombre de las batallas que habían librado durante la Guerra Civil: Ebro, Madrid, Guadalajara.

En la oportunidad, el vehículo confiscado a los nazis lucía dos banderas: la de la Cruz de Lorena por Francia y la bandera de la República Española.

Soldados de La Nueve en la liberación de París (Wikimedia Commons)
Soldados de La Nueve en la liberación de París (Wikimedia Commons)

¿Cómo había llegado Granell hasta este momento histórico?

Este español había nacido en la provincia de Castellón y, a temprana edad, ingresó en la Legión Extranjera francesa. Volvió a España a trabajar con su familia hasta el comienzo de la Guerra Civil. Gracias a su experiencia, fue destinado al “Batallón de Hierro”, una unidad de choque motorizada. En 1938 fue comandante de la Brigada Mixta y, poco después, jefe de la 49.ª División del Ejército Popular Republicano. Tres días antes del final de la contienda, viendo que la causa estaba perdida, decidió embarcarse en el Stanbrook junto a otros 2.500 refugiados rumbo a Orán, ciudad que había conocido durante su paso por la Legión.

Allí estuvo detenido un tiempo en un campo de refugiados hasta incorporarse al Cuerpo Francés de África. Granell se unió a las tropas del general Monsabert, que peleaban en Túnez contra el Afrika Korps de Rommel. En esta instancia fue nombrado teniente. Junto a otros españoles republicanos, se unió al ejército de Leclerc, que lo designó como oficial de La Novena, una división destinada a hacer historia, aunque los nombres de muchos de sus heroicos miembros, como Miguel Campos, Fermín Pujol, Constant Pujol, Cariño López y Rafael Gómez Nieto —el último en morir de sus integrantes—, se han perdido en la desmemoria de la historia.

Leclerc nombró al capitán Dronne jefe de La Nueve y este puso a Granell como su lugarteniente. En ejercicio de sus funciones ganó la Cruz de Guerra y la Legión de Honor.

Granell desembarcó con sus hombres en Normandía, cantando “La Cucaracha” por lo lentas que se hacían las maniobras desde el punto de vista de los españoles.

Otra imagen de la liberación de París.
Otra imagen de la liberación de París.

Los norteamericanos veían a estos soldados con cierta condescendencia hasta que los miembros de la Novena capturaron a ciento veintinueve alemanes en Écouché, sin una baja. Fue entonces cuando entendieron que estaban ante veteranos curtidos en las feroces contingencias de una guerra fratricida.

Recuperada París y celebrada la victoria, la guerra continuó y La Novena colaboró con la toma de Estrasburgo y el cruce del Rin, donde debieron sufrir las inclemencias de un invierno destemplado.

En noviembre del 44, Granell enfermó y, acongojado por la muerte de amigos y camaradas, pidió la baja del servicio activo y fue destinado a trabajos administrativos.

Los franceses celebran el fin de la ocupación nazi en París
Los franceses celebran el fin de la ocupación nazi en París

Las victorias de la Novena

La Novena siguió la campaña en Alemania y, el 5 de mayo, participó en la toma del Nido del Águila, el refugio de Hitler en los Alpes.

Para cuando terminó la guerra, el 8 de mayo de 1945, La Nueve había sufrido treinta y siete muertes y noventa y siete heridos. De los ciento ochenta combatientes que habían iniciado la campaña en África, solo quince españoles seguían sirviendo en la fuerza.

Granell rechazó integrarse al ejército francés porque debía renunciar a su nacionalidad.

Dado su prestigio, mantuvo conversaciones con el exministro de Guerra republicano, el abogado José María Gil-Robles (1898-1980), quien, después de finalizada la contienda civil, había adherido a la causa de los Borbones y alentaba la formación de una monarquía parlamentaria, cosa a la que el generalísimo Franco accedió a condición de que se instrumentase después de su muerte.

Perdidas las esperanzas de derribar la dictadura franquista, Granell abrió un restaurante en París, que se convirtió en cita obligada de los republicanos españoles que no podían volver a su patria.

Granell retornó a España, donde murió en 1972 en un accidente automovilístico. El héroe de la Segunda Guerra Mundial está enterrado en el cementerio de Sueca, Valencia.

Temas Relacionados

teniente Amado GranellLiberación de ParísNazisSegunda Guerra MundialFranciaHitler

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La intensa vida de Truman Capote: de la traición a sus amigas de la alta sociedad a sus últimas palabras antes de morir

Alcanzó el éxito como escritor, fue una referencia literaria de su época. Murió a los 59 años el 25 de agosto de 1984. Hubo una disputa por parte de sus cenizas que fueron rematadas en 2016

La intensa vida de Truman Capote: de la traición a sus amigas de la alta sociedad a sus últimas palabras antes de morir

Banderas en los balcones, barricadas en las calles y abrazos con desconocidos: el día que París se liberó del terror nazi

El 25 de agosto de 1944, la capital francesa recuperó la libertad tras una insurrección de la Resistencia y la entrada de las fuerzas aliadas. Charles de Gaulle pronunció un discurso que quedó grabado para siempre en la historia

Banderas en los balcones, barricadas en las calles y abrazos con desconocidos: el día que París se liberó del terror nazi

“El gran engaño de la Luna”: animales inteligentes y selenitas voladores en la primera gran fake news del periodismo moderno

El 25 de agosto de 1835, el diario sensacionalista estadounidense New York Sun comenzó a publicar una serie de artículos sobre las supuestas observaciones de la Luna realizadas por uno de los astrónomos más prestigiosos de la época. Su tirada se quintuplicó en pocos días y los textos fueron reproducidos en todo el mundo. Cómo se elaboró una de las noticias falsas más exitosas de la historia y cómo descubrieron la maniobra de un periodista tan talentoso como inescrupuloso

“El gran engaño de la Luna”: animales inteligentes y selenitas voladores en la primera gran fake news del periodismo moderno

7 Tours de Francia, un dopaje histórico y una polémica confesión televisiva: la historia de Lance Armstrong

La trayectoria del deportista abarca la superación de una enfermedad terminal, victorias consecutivas en la carrera, una sanción de por vida y una segunda oportunidad como empresario

7 Tours de Francia, un dopaje histórico y una polémica confesión televisiva: la historia de Lance Armstrong

"Contaba los ciclos de la Luna para no perder la noción del tiempo": la historia del pescador que sobrevivió 438 días a la deriva en el océano Pacífico

José Salvador Alvarenga pasó más de 14 meses perdido en el mar tras salir desde México y llegar a las Islas Marshall, en una travesía de 10.800 kilómetros marcada por el hambre, la sed y el aislamiento

"Contaba los ciclos de la Luna para no perder la noción del tiempo": la historia del pescador que sobrevivió 438 días a la deriva en el océano Pacífico

DEPORTES

Un 5-1 ante San Pablo y eliminación por sorteo: el detrás de escena de la goleada más importante de la historia de Boca a nivel internacional

Un 5-1 ante San Pablo y eliminación por sorteo: el detrás de escena de la goleada más importante de la historia de Boca a nivel internacional

Una tormenta tropical, un vuelo de alto riesgo y un gol mítico que no vio: la increíble historia del regreso de Maradona al Azteca

Enorme actuación de Di María: los dos goles en 10 minutos con los que Rosario Central remontó el partido ante Talleres en Córdoba

Golpe contra el muro y 12 vuelcos: el espeluznante accidente en una carrera en Olavarría

Gustavo Costas vuelve a dirigir tras su salida de Racing: el club en el que desembarcará

TELESHOW

Un versus con historia previa: Tamara Paganini y Sol Abraham definieron el mano a mano de Gran Hermano Generación Dorada

Un versus con historia previa: Tamara Paganini y Sol Abraham definieron el mano a mano de Gran Hermano Generación Dorada

Valentina, la hija de Mario Pergolini, audicionó en Popstars con un clásico de Britney Spears: “Estoy súpercontenta”

Palito Ortega recordó la promesa que Frank Sinatra le hizo y cumplió: “Si necesitás un garante en Estados Unidos, llamame”

Así comenzó Popstars: las participantes que brillaron, las que patinaron y el momento viral de Martín Cirio

Ángela Torres, Juli Poggio, Nicki Nicole, Martín Cirio y todos los mejores looks de Popstars: las fotos

INFOBAE AMÉRICA

El canciller de Omán llega a Irán para negociar la reapertura de Ormuz en plena ofensiva económica de EEUU contra Teherán

El canciller de Omán llega a Irán para negociar la reapertura de Ormuz en plena ofensiva económica de EEUU contra Teherán

Netanyahu elogió las nuevas sanciones de EEUU contra Irán y respaldó el aumento de la presión económica sobre el régimen

Canadá anunciará nuevas medidas contra EEUU tras el fracaso del acuerdo y el aumento de los aranceles de Trump

Brasil y Turquía reforzaron su cooperación en defensa y acordaron una hoja de ruta para ampliar inversiones y alianzas estratégicas

Honduras enfrenta una cita decisiva por el TPS: será el 3 de septiembre ante el gobierno de Trump