Amenazó con asesinar a dos presidentes de los Estados Unidos, confesó y fue condenada a 21 meses de prisión

Denise O' Neal

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Una mujer de Houston, Texas, Estados Unidos, que se hacía llamar “Teddy Bear Paradise” se declaró culpable, el 15 de agosto de 2014, ante un tribunal federal, por amenazar de muerte al entonces presidente Barack Obama. Ella tenía 56 años, no tenía domicilio fijo y cargaba con un historial de amenazas a presidentes que se remontaba a casi una década.

Es por ello que el sistema judicial estadounidense la tenía en la mira. El caso quedó radicado en Houston donde, además de admitir haber amenazado a Obama, reconoció su recorrido previo de amenazas contra mandatarios.

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La cadena de hechos que llevó a Teddy Bear Paradise a pararse frente a un juez federal comenzó el 28 de noviembre de 2013, el día de la celebración de Acción de Gracias en Estados Unidos. Aquel día envió una carta manuscrita de 16 páginas al presidente Obama en la que le anunciaba que viajaría a Washington DC, la capital del país, con una intención clara: matarlo.

Barack Obama recibió una misiva de 16 carillas en la que Denise O´Neal aseguraba que iba a matarlo (REUTERS)

Aproximadamente un mes después, dos agentes del Servicio Secreto se presentaron ante ella. Lejos de retractarse, les confirmó su intención de asesinar al presidente de los Estados Unidos. Y fue más lejos todavía: les dijo que si ella no podía hacerlo, buscaría a otra persona para cometer el crimen. Fue arrestada el 26 de diciembre de 2013 en Houston y quedó detenida sin derecho a salir bajo fianza.

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En la audiencia del 15 de agosto de hace doce años, Paradise admitió ambos hechos ante el tribunal. El fiscal federal Kenneth Magidson fue quien anunció públicamente la declaración de culpabilidad. La fiscal auxiliar Julie Searle tenía a su cargo la acusación, y la sentencia quedó fijada para el 7 de noviembre de 2014 ante el juez federal Gray H. Miller.

Por ese único cargo —hacer una amenaza contra el presidente de Estados Unidos— Paradise enfrentaba hasta cinco años de prisión federal y una posible multa de 250.000 dólares. Permaneció detenida mientras esperaba la resolución.

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La sentencia llegó el 19 de noviembre de 2014, con casi dos semanas de retraso respecto de la fecha original. El juez Miller le impuso 21 meses de prisión. Una condena que, para quienes conocían su historial, resultaba casi predecible.

Denise O’ Neal —ese era su nombre antes de cambiarlo legalmente a Teddy Bear Paradise— llevaba años viviendo sin un lugar fijo. La describían como una nómada, una persona que va de un lado a otro sin arraigo. Había pasado por Santa Cruz y por San José, en California, antes de terminar instalada en Houston, Texas.

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Michelle Obama también fue blanco de una amenaza enviada por carta (AP)

No era una desconocida para la Justicia. En 2005, cuando vivía en San José, ya había sido condenada por enviar cartas amenazantes. En enero de 2009, se presentaron cargos federales contra ella en Carolina del Norte, alegando que había amenazado con matar a su agente de libertad condicional. Posteriormente, se declaró culpable del cargo y fue sentenciada a 37 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada, según documentos presentados ante un tribunal federal.

Esa condena debía cumplirse simultáneamente con una condena idéntica por un cargo federal de amenazas contra otro mandatario de los Estados Unidos. En ese caso, Paradise fue acusada de enviar una carta desde una oficina de correos en Hawái que amenazaba con matar al entonces presidente George W. Bush en 2008. Se declaró culpable de eso en agosto de 2010.

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Ese antecedente convertía el caso Obama en la segunda vez que enfrentaba cargos federales por amenazar a un presidente en ejercicio. Tres episodios judiciales, una misma mujer sin techo que firmaba sus cartas con un nombre de fantasía.

Barack Obama asumió la presidencia el 20 de enero de 2009 como el primer mandatario afroamericano de la historia de los Estados Unidos. El país que recibió estaba al borde del colapso: la crisis financiera global de 2008 había disparado el desempleo hasta casi el 10% y amenazaba con una segunda Gran Depresión.

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Su respuesta inmediata fue firmar, en febrero de 2009, el paquete de estímulo económico de 787.000 millones de dólares conocido como la Ley de Recuperación y Reinversión, diseñado para frenar la recesión con recortes impositivos, inversión en infraestructura y fondos para programas sociales. Ese mismo año rescató a la industria automotriz con una inyección de capital en General Motors y Chrysler que, según estimaciones posteriores, salvó más de 2,5 millones de puestos de trabajo.

En marzo de 2010 firmó la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como el “Obamacare”, una reforma sanitaria: prohibió a las aseguradoras negar cobertura por enfermedades preexistentes, extendió el seguro a jóvenes de hasta 26 años bajo la póliza familiar y redujo la tasa de estadounidenses sin cobertura del 16% al 9% en cinco años.

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En política exterior, uno de los hechos más recordados de su primer mandato sucedió el 1 de mayo de 2011: comandos de la Marina de los Estados Unidos mataron al terrorista que había planeado el ataque a las Torres Gemelas, Osama bin Laden, en un operativo en Abbottabad, Pakistán. Obama también retiró las tropas de Irak, firmó con Rusia el tratado New START de reducción de armas nucleares y recibió el Premio Nobel de la Paz en 2009, apenas nueve meses después de asumir, en una decisión que generó tanto adhesión como polémica.

La mujer que amenazó a Barack Obama había hecho lo mismo con George W. Bush mientras era presidente de Estados Unidos

Obama ganó la reelección el 6 de noviembre de 2012 frente al republicano Mitt Romney y asumió su segundo mandato el 20 de enero de 2013. Fue en ese período, con Obama ya en pleno ejercicio de su segunda presidencia, cuando Teddy Bear Paradise tomó papel y lapicera el día de Acción de Gracias de 2013.

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Ese segundo mandato estuvo marcado por avances en derechos civiles y política climática. Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense en ejercicio en apoyar públicamente el matrimonio igualitario, posición que la Corte Suprema terminó de consagrar en junio de 2015 con el fallo Obergefell v. Hodges. Firmó el Acuerdo de París sobre cambio climático en 2015, restableciendo relaciones diplomáticas con Cuba tras más de 50 años de aislamiento, y negoció el acuerdo nuclear con Irán.

La polarización política, sin embargo, fue una constante. La oposición republicana bloqueó varias de sus iniciativas en el Congreso, y el cierre de la prisión de Guantánamo —que había ordenado por decreto en su primer día de gobierno— nunca se concretó.

El caso de Teddy Bear Paradise no fue el único que ocupó al Servicio Secreto durante los años de Obama. En julio de 2008, antes incluso de que asumiera, Jerry Blanchard, un contador de Carolina del Norte, fue detenido tras amenazar verbalmente con matar al entonces candidato mientras cenaba en un restaurante de Charlotte. Fue condenado en junio de 2009 a un año y un día de prisión, más una multa de 3.000 dólares.

Ese mismo año, Kristy Lee Roshia, de 35 años, llamó a la oficina del Servicio Secreto en Boston para anunciar que planeaba “eliminar” a la primera dama Michelle Obama durante las vacaciones de la familia en Honolulu.

Lo que diferenciaba a Teddy Bear Paradise de otros casos era, otra vez, la persistencia. No era una amenaza impulsiva ni una llamada anónima. Era una carta de 16 páginas escrita a mano, seguida de una confesión cara a cara con agentes federales, protagonizada por una mujer que ya había pasado dos veces por la misma situación.

Son los agentes del Servicio Secreto quienes se encargan de las investigaciones por amenazas a quien está al frente de la Casa Blanca (Servicio Secreto/Estados Unidos)

La condena de 21 meses fue la más dura de las tres que acumuló a lo largo de su vida. Cumplida esa pena, Teddy Bear Paradise quedaba en libertad, con dos declaraciones de culpabilidad por amenazas presidenciales en su expediente y una condena previa en California.

No hay registros públicos de declaraciones suyas ante la prensa ni de explicaciones sobre sus motivaciones. Su abogado no estaba disponible para comentar cuando se publicó la noticia de la declaración de culpabilidad, y tampoco apareció en los medios con posterioridad al fallo.