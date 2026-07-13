Historias

La escondió bajo su ropa y convirtió a Picasso en sospechoso, mientras miles se agolpaban para ver un marco vacío: así fue el robo de la Mona Lisa

El operario italiano que conocía el museo por dentro ejecutó en 1911 el hurto más audaz de la historia del arte. Dos años después fue detenido en Florencia cuando intentaba negociar su devolución por 500.000 liras

Guardar
Google icon
La Mona Lisa, también llamada La Gioconda, se consolidó como el retrato más célebre del Renacimiento italiano por la técnica de Leonardo da Vinci y su sonrisa enigmática (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
La Mona Lisa, también llamada La Gioconda, se consolidó como el retrato más célebre del Renacimiento italiano por la técnica de Leonardo da Vinci y su sonrisa enigmática (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La Mona Lisa, también conocida como La Gioconda, es una de las pinturas artísticas más reconocidas y estudiadas en la historia de la humanidad. Su enigmática sonrisa y la maestría de los detalles logrados por Leonardo da Vinci la han convertido en el retrato más célebre del Renacimiento italiano, inspirando a generaciones de artistas, expertos y público general. Admirada tanto por su técnica como por el misterio que rodea a la figura representada, se ha transformado en un símbolo universal de la cultura y el arte.

En la actualidad, la obra se exhibe en el Museo del Louvre de París, donde ocupa un lugar privilegiado en el Salón Carré y es protegida por un cristal blindado con control de temperatura. Millones de visitantes de todo el mundo acuden cada año para contemplar este cuadro, que mide apenas 76 x 53 centímetros, pero cuyo legado y fama trascienden fronteras y épocas.

PUBLICIDAD

robo La Gioconda Louvre 1911
Vincenzo Peruggia aprovechó su trabajo de mantenimiento en el Museo del Louvre para retirar la Mona Lisa de su marco y salir por una puerta de servicio

Sin embargo, la Mona Lisa no siempre estuvo bajo la vigilancia estricta del Louvre. Hace más de un siglo, la pintura fue protagonista de uno de los robos más audaces y comentados de todos los tiempos, cuando un inmigrante italiano llamado Vincenzo Peruggia logró sustraer la obra maestra y ocultarla durante dos años, un episodio que terminaría por catapultar la fama de la Gioconda a dimensiones globales.

El robo de la Mona Lisa por Vincenzo Peruggia

El lunes 21 de agosto de 1911, el Museo del Louvre amaneció sin su pieza más preciada. Vincenzo Peruggia, un trabajador italiano que realizaba tareas de mantenimiento en el museo, aprovechó su conocimiento de las instalaciones y su acceso privilegiado para concretar el robo.

PUBLICIDAD

Vestido con una bata blanca como la del personal del museo, retiró la pintura de su marco y la ocultó bajo su ropa antes de salir por una puerta de servicio, sin levantar sospechas. El personal no notó la ausencia de la obra hasta el día siguiente, ya que a menudo se desmontaban cuadros para realizar tareas de fotografía o mantenimiento, lo que retrasó el descubrimiento del robo, indicó All That Interesting.

La Mona Lisa se exhibe en el Museo del Louvre de París, en el Salón Carré, protegida por un cristal blindado con control de temperatura (EFE/ Edgar Sapiña Manchad)
La Mona Lisa se exhibe en el Museo del Louvre de París, en el Salón Carré, protegida por un cristal blindado con control de temperatura (EFE/ Edgar Sapiña Manchad)

Durante los dos años que siguieron, la desaparición del célebre cuadro se convirtió en noticia internacional, ocupando portadas de diarios en Francia, Estados Unidos y el resto del mundo.

El episodio no solo impulsó una búsqueda policial a gran escala, sino que involucró a figuras del arte y la literatura como Guillaume Apollinaire y Pablo Picasso, quienes fueron interrogados y brevemente sospechosos del delito, recogió Récord Guinness en su web; ambos quedaron libres de toda implicación tras ser investigados.

La magnitud del robo llevó al cierre temporal del Louvre y a una avalancha de visitantes ansiosos por ver el vacío que había dejado la pintura en la pared. El crimen fue calificado como “el más colosal de los tiempos modernos” y marcó el inicio de la celebridad global de la Mona Lisa, que hasta entonces era solo una más entre muchas obras expuestas en el museo.

robo La Gioconda Louvre 1911
El robo de la Mona Lisa ocurrió el 21 de agosto de 1911, cuando Vincenzo Peruggia sustrajo la obra del Louvre y la ocultó durante dos años

Vincenzo Peruggia era un inmigrante originario de Varese, en el norte de Italia, que llegó a París en 1908 y trabajó como operario en el museo. Su acceso y conocimiento del funcionamiento interno le permitieron ejecutar el robo con facilidad. Según All That Interesting, se trataba de un hombre sencillo, pintor y decorador, cuya vida no mostraba antecedentes de grandes delitos antes del suceso que lo haría mundialmente conocido.

El motivo del robo ha sido objeto de debate. La versión más difundida, recogida por Far Out Magazine, sostiene que Peruggia actuó por patriotismo, convencido de que la Mona Lisa había sido sustraída de Italia y debía regresar a su país de origen. Sin embargo, existen dudas sobre la autenticidad de esta explicación, ya que intentó vender la pintura a un marchante de arte en Florencia, lo que sugiere un posible interés económico. Hasta hoy, la verdadera razón detrás de su acción sigue sin aclararse por completo.

La devolución de la Mona Lisa al Louvre

En noviembre de 1913, tras dos años con el cuadro escondido, Peruggia contactó al marchante de arte Alfredo Geri bajo el seudónimo de Leonardo Vincenzo. En Florencia, ofreció devolver la pintura a Italia a cambio de una recompensa de 500.000 liras.

robo La Gioconda Louvre 1911
La Mona Lisa fue recuperada por Alfredo Geri en 1913 en Florencia, regresó al Museo del Louvre el 4 de enero de 1914 y desde entonces cuenta con medidas de seguridad reforzadas

Geri, cauteloso, accedió a reunirse y, tras verificar la autenticidad de la obra, solicitó la presencia de Giovanni Poggi, director de la Galería Uffizi, para confirmar que se trataba del cuadro original.

Una vez autenticada la pintura, Geri y Poggi notificaron de inmediato a las autoridades. Peruggia fue arrestado en su hotel de Florencia sin oponer resistencia. La noticia de la recuperación de la Mona Lisa fue recibida con entusiasmo tanto en Italia como en Francia, y su regreso se convirtió en un acontecimiento cultural de primer orden.

Durante algunas semanas, la pintura permaneció expuesta en la Galería Uffizi de Florencia, donde miles de personas se acercaron para contemplar el legendario cuadro antes de su retorno a París.

El robo de la Mona Lisa provocó el cierre temporal del Louvre y atrajo visitantes que buscaban ver el espacio vacío que dejó la pintura (REUTERS/Benoit Tessier)
El robo de la Mona Lisa provocó el cierre temporal del Louvre y atrajo visitantes que buscaban ver el espacio vacío que dejó la pintura (REUTERS/Benoit Tessier)

Finalmente, el 4 de enero de 1914, la Mona Lisa fue devuelta oficialmente al Museo del Louvre, donde se reforzaron las medidas de seguridad para evitar futuros incidentes similares, explica Récord Guinness.

Tras ser juzgado, Peruggia fue condenado a una breve pena de prisión: aunque la condena original era de un año y quince días, solo cumplió siete meses.

El cuadro nunca volvió a ser robado y hoy permanece protegido por un cristal blindado y un sistema de control de temperatura, recibiendo millones de visitantes cada año, recoge Far Out Magazine.

Temas Relacionados

MonalisaArteHistoriasNewsroom BUELeonardo Da VinciLouvreMuseo LouvreParísMona Lisa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se despertó en el hospital sin memoria: “Mi vida era un misterio y mi hija y mi marido me resultaban desconocidos”

Tras la rotura de un aneurisma, la escritora reveló cómo vivió la reconstrucción de los recuerdos y los lazos afectivos con su familia, los cuales había perdido

Se despertó en el hospital sin memoria: “Mi vida era un misterio y mi hija y mi marido me resultaban desconocidos”

Un amante violento, un embarazo frustrado y una confesión: la vida de la última mujer condenada a la horca en el Reino Unido

Tras una relación marcada por los malos tratos y los celos, Ruth Ellis fue condenada a muerte por asesinar a su amante. Su ejecución conmocionó a Gran Bretaña y, con el paso de los años, se convirtió en uno de los casos más influyentes en el debate por la abolición de la pena capital para el delito de homicidio

Un amante violento, un embarazo frustrado y una confesión: la vida de la última mujer condenada a la horca en el Reino Unido

Cadáveres apilados, guardias fusilados y el video que mostró el horror nazi: cuando Estados Unidos liberó el campo de Dachau

Los soldados llevaron alemanes de los pueblos cercanos para que tomaran conciencia de lo que había sucedido durante el Holocausto. Los testimonios de los sobrevivientes

Cadáveres apilados, guardias fusilados y el video que mostró el horror nazi: cuando Estados Unidos liberó el campo de Dachau

“Qué pena que no haya sido él, ¿no?”: el caso de la viuda negra que, casada y con cuatro amantes, tramó un plan para “liberarse”

Maje Moreno Cantó tenía 26 años cuando en 2017 convenció a Salvador, uno de sus cuatro amantes, para que la salvara del infierno que vivía en su casa. El antes y el después en la vida de una mujer joven, bella, hija de una estricta familia católica y adicta al sexo que cayó en la trampa de los investigadores cuando escuchó la frase “la policía ya tiene el nombre y apellido del asesino”

“Qué pena que no haya sido él, ¿no?”: el caso de la viuda negra que, casada y con cuatro amantes, tramó un plan para “liberarse”

Para su esposa era un hombre ejemplar y para el FBI, un asesino feroz: la caza del criminal que mataba cerca de las vías de un tren

Luego de una larga negociación con el FBI y los Rangers de Texas, el 13 de julio de 1999, Ángel Leoncio Maturino Reséndiz se entregó a las autoridades en un puesto fronterizo de El Paso. Confesó 15 muertes cometidas en los Estados Unidos porque lo engañaron prometiéndole que no sería ejecutado. En cambio, guardó silencio hasta su muerte sobre más de 180 crímenes cometidos en México

Para su esposa era un hombre ejemplar y para el FBI, un asesino feroz: la caza del criminal que mataba cerca de las vías de un tren

DEPORTES

Con lectura de labios, revelaron qué le dijo Paredes a Scaloni en el segundo tiempo del triunfo ante Suiza

Con lectura de labios, revelaron qué le dijo Paredes a Scaloni en el segundo tiempo del triunfo ante Suiza

Las dudas de Scaloni para enfrentar a Inglaterra: cuándo decidirá la formación de la selección argentina

Las lágrimas de Franco Armani en su despedida oficial de River Plate: “El sueño más grande de mi vida”

En la previa de la semi del Mundial ante Inglaterra, el Flamengo abrió negociaciones para contratar a un jugador de Argentina

“Increíble”: la emoción Colapinto por su estelar presencia en Goodwood junto a leyendas de la Fórmula 1

TELESHOW

Susana Giménez, lapidaria con la China Suárez: “No tiene carisma y es muy aburrida”

Susana Giménez, lapidaria con la China Suárez: “No tiene carisma y es muy aburrida”

Wanda Nara salió al cruce y negó haber viajado a París sin permiso: “Todo fue avisado”

Bandana canceló shows en Bahía Blanca, Santa Rosa y Paraná, la gira de nostalgia pop quedó en suspenso

Finalmente, se confirmó el debut como director de Pablo Trapero en Inglaterra

La divertida autocrítica de Wanda Nara en medio de su visita al EuroDisney en París con sus hijos: “Mi otro yo”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos lanzó una nueva ronda de ataques contra Irán para degradar su capacidad militar en estrecho de Ormuz

Estados Unidos lanzó una nueva ronda de ataques contra Irán para degradar su capacidad militar en estrecho de Ormuz

La ONU denunció una “purga” de abogados en Nicaragua y alertó sobre el deterioro de la independencia judicial

El Supremo de Brasil prohibió a Flavio Bolsonaro visitar a su padre durante 90 días por violar el arresto domiciliario

Guatemaltecos capturados tras intento de secuestro a una menor salvadoreña

Administración Mulino apunta a buscar una salida técnica al tema de la mina de cobre cerrada en 2023