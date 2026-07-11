La foto acertijo: ¿Quién es este niño que creció con un padre famoso, sufrió un intenso miedo escénico y conquistó Hollywood?

El niño en una foto con su famoso padre ( Photo Date : 1950 - Grosby)

Nació el 25 de septiembre de 1944 en New Brunswick, Nueva Jersey, Estados Unidos. Creció en una familia vinculada al cine, pero asegura que la imagen de una infancia privilegiada está muy lejos de la realidad. “Las personas piensan que soy parte de la realeza del mundo del espectáculo. Aprecio la relación que tuve con mi padre, y me encantaría que esa fantasía fuera realidad. Pero cuando yo era chico, él era un actor ocupado y aún no había triunfado”, recordó al hablar de sus primeros años.

Al describirse de niño no duda: “Tímido, introvertido, cauteloso. No tenía mucha confianza”. Su padre provenía de una familia humilde de inmigrantes y el trabajo ocupaba casi todo su tiempo. “Mi padre era un tipo muy intenso. Cuando empezó a trabajar en California —era la época en que los actores hacían cinco películas al año— el matrimonio se vino abajo. Sé que me quería, pero se sentía culpable porque su padre había abandonado a su familia, y la única cosa que él nunca quiso hacer fue abandonar a sus hijos. Y sintió que lo estaba haciendo. Así que fue algo incómodo y tenso”.

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El gran cambio en su vida llegó cuando tenía 13 años y su madre volvió a casarse. “Bill fue el primer hombre que me escuchó y el primero con el que gané algo de confianza. Y mi padre siempre estuvo muy agradecido con él”, contó sobre su padrastro, a quien atribuye buena parte de la seguridad que fue construyendo con los años.

Antes de encontrar su vocación llevó una vida bastante distinta de la que muchos imaginarían para el hijo de una estrella de Hollywood. Trabajó en una estación de servicio, era fanático de los autos deportivos y hasta integró una pandilla de jóvenes apasionados por los motores. “No estoy orgulloso de ello, pero me mantuvo alejado de muchos otros problemas”, admitió con humor.

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La actuación apareció casi por casualidad. Mientras estudiaba en la Universidad de California en Santa Bárbara disfrutaba de la vida universitaria, viajaba en moto y asistía a recitales de rock. Hasta que un día recibió un ultimátum. “Me llamaron al despacho del vicerrector: ‘Tenés que elegir una especialización, hombre’. Así que pensé: de acuerdo... teatro”.

Los comienzos estuvieron lejos de ser fáciles. “Tenía un miedo escénico terrible. No sé por qué no abandoné la idea, pero trabajé duro durante un año y empecé a mejorar”, recordó. Su mayor crítico era, justamente, su padre, que asistía a casi todas sus presentaciones. “Desde el principio me decía: ‘Hijo, estuviste horrible. Estuviste horrible’”. Hoy lo recuerda entre risas, convencido de que esa exigencia también lo ayudó a crecer.

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Con el tiempo comprendió cuál era la enseñanza que más había heredado de él. “Hagas lo que hagas, asegúrate de esforzarte todo lo que puedas y de intentarlo al máximo. Y después de eso, olvídalo”.

Esa filosofía terminó guiando una carrera que superó las cinco décadas. No solo se convirtió en uno de los actores más reconocidos de Hollywood, sino también en un productor clave de películas que marcaron una época. Ganó dos premios Óscar, un Emmy y varios Globos de Oro, además de atravesar desafíos personales, como un cáncer del que logró recuperarse.

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Respuesta: el chico de la foto es Michael Douglas, quien juega con su padre Kirk.