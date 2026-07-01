Un bocado mortal, un temor cotidiano y una mirada determinante: la historia de los catadores de veneno

El probador de comida de la realeza surgió en palacios y centros de poder por el temor al envenenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El probador de comida de la realeza no es un personaje de leyenda: durante siglos fue una figura real de palacios, villas imperiales y otros centros de poder, creada por el temor al envenenamiento. El cargo exponía a quien lo ejercía a un riesgo directo de muerte y, aun así, no aseguraba que el gobernante quedara a salvo, según explica National Geographic.

El probador de comida de la realeza era uno de los oficios más peligrosos de la corte porque exigía ingerir antes que el soberano alimentos o bebidas que podían contener veneno. Su utilidad, según detalla National Geographic, era limitada, ya que varios tóxicos no actuaban de inmediato y el objetivo del atentado podía comer antes de que aparecieran los síntomas.

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El miedo al veneno acompañó a las élites desde la Antigüedad. Cuanto mayor era el poder de un gobernante, mayor era también el número de enemigos potenciales y más atractivo resultaba un método discreto para eliminarlo.

De ese contexto surgió la figura del probador de comida y, en el caso de las bebidas, la del copero. Su tarea consistía en ingerir una parte de lo servido y comprobar si podía consumirse sin peligro.

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Por qué el método fallaba

El miedo al veneno acompañó a las élites desde la Antigüedad y creció con el poder y la cantidad de enemigos potenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema era que, si el tóxico tardaba horas en actuar, el monarca ya habría comido cuando alguien advirtiera que algo iba mal, y el sacrificio del catador no habría evitado el ataque. Probar un plato no ofrecía una respuesta exacta ni inmediata frente a todos los venenos.

Sustancias como el arsénico, la estricnina o la atropina podían tardar en provocar una reacción clara. El probador podía aparentar normalidad durante minutos o incluso horas, y para entonces el blanco del complot ya habría ingerido la comida.

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El historiador de la química John Emsley explicó, en declaraciones recogidas por National Geographic, que compuestos como el cianuro sí podían actuar con rapidez suficiente para alertar al entorno casi de inmediato. Otros, en cambio, demoraban demasiado como para convertir la prueba previa en una defensa.

Pese a esas limitaciones, las cortes mantuvieron la práctica durante siglos. La figura funcionaba también como elemento disuasorio, reforzaba la sensación de seguridad y añadía control sobre el servicio de mesa, la preparación y el acceso a los alimentos.

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De la Roma imperial a Hitler

El praegustator de la Roma imperial incluía casos como el de Haloto, catador del emperador Claudio, que murió presuntamente envenenado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los casos más citados aparece en la antigua Roma, donde existía el praegustator, por lo general un esclavo o servidor encargado de probar la comida imperial. El ejemplo más conocido es Haloto, catador oficial del emperador Claudio.

Claudio murió en 54 d. C., presuntamente envenenado, pese a contar con un probador de alimentos. La leyenda sostiene que consumió unas setas distintas de las que probó su catador, aunque National Geographic señala que, más allá de la reconstrucción, disponer de un catador no garantizaba la supervivencia.

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La práctica no quedó confinada a la Antigüedad ni a la realeza. En el siglo XX, Margot Wölk relató que la obligaban a probar la comida destinada a Adolf Hitler.

Según su testimonio, recogido por National Geographic, cada mañana ella y otras mujeres esperaban para comprobar si los platos causaban algún síntoma antes de que llegaran al dictador. El caso mostró que el oficio podía mantenerse bajo coerción y con peligro diario incluso en tiempos recientes.

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Cómo cambió la protección del poder

Los protocolos de seguridad alimentaria para jefes de Estado reemplazaron al probador de comida con cadena de custodia, análisis y personal especializado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy los protocolos de seguridad alimentaria para jefes de Estado no descansan solo en una persona que prueba la comida. La protección se apoya en cadena de custodia, análisis, personal especializado y medidas preventivas.

Además, en muchos gobiernos actuales, la vigilancia de los alimentos incluye laboratorios móviles, inspecciones sorpresivas y monitoreo constante de todo el proceso, desde la selección de ingredientes hasta el momento del servicio, con el objetivo de reducir cualquier vulnerabilidad y asegurar la integridad de los platos destinados a figuras de alto rango.

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