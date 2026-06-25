El día que flameó por primera vez el arcoíris, la bandera que nació como resistencia y visibilidad de la comunidad gay y lesbiana

Las primeras banderas arcoíris en el desfile del Día de la Libertad Gay en San Francisco, 1978 (James McNamara)

Era el 25 de junio de 1978. En San Francisco se realizaba el desfile del Día de la Libertad Gay y Lésbica cuando, por primera vez, ondeó la bandera arcoíris. Ese momento, que algunos pensaron que pasaría inadvertido, marcó un hito histórico para el movimiento LGBTQ+ al transformar un diseño artístico en un símbolo comunitario de orgullo, visibilidad y pertenencia.

La bandera fue creada por el artista y activista Gilbert Baker, quien buscaba construir un emblema positivo que reemplazara símbolos de opresión como el triángulo rosa, asociado a la persecución nazi. En el contexto del activismo de los años 70, Baker comprendió que el movimiento necesitaba un estandarte universal, reconocible y cargado de significado emocional que representara esperanza, diversidad y libertad.

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Su creación estuvo ligada a figuras clave como Harvey Milk, uno de los primeros funcionarios abiertamente homosexuales en Estados Unidos, quien impulsó la necesidad de un símbolo unificador. Desde su aparición en las calles, la bandera fue adoptada por la comunidad LGBTQ en todo el mundo. El propio Baker recordó que la reacción fue instantánea, como si el diseño hubiera existido siempre.

Harvey Milk durante el Desfile del Orgullo Gay (AP/Archivo)

La necesidad de un símbolo

Gilbert Baker llegó a San Francisco en 1972 luego de haber sido reclutado y licenciado con honores del ejército estadounidense, donde aprendió a coser de forma autodidacta remendando uniformes. En la ciudad del norte de California encontró un entorno creativo y político que lo conectó enseguida con la escena artística y con el activismo por los derechos civiles de la comunidad gay y lésbica.

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Durante esos años, Baker perfeccionó sus habilidades de diseño y confección creando pancartas para manifestaciones políticas, así como vestuario para la cultura drag y el naciente ambiente queer de la ciudad, llegando a realizar performances satíricas bajo el nombre artístico de Busty Ross. Su talento textil comenzó a entrelazarse con las luchas sociales emergentes en un momento de fuerte persecución policial y social, atrayendo la atención del líder activista Harvey Milk, quien lo llamó en 1974 para canalizar ese arte en una poderosa identidad visual que transformara el miedo de la comunidad en un mensaje de orgullo y resistencia callejera.

Gilbert Baker en medio de las banderas que confeccionaba (Jerry Telfer)

Milk, apodado el “alcalde de Castro Street”, promovía un mensaje radical de visibilidad y esperanza, convencido de que la comunidad homosexual debía salir del armario para ganar derechos reales. En el tenso contexto de 1977, marcado por las agresivas campañas homófobas nacionales de la activista conservadora Anita Bryant, nació la necesidad de cohesión que marcara el rumbo.

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Tras la histórica elección a la Junta de Supervisores de San Francisco en noviembre de 1977, Milk le encargó formalmente a Baker la creación de un nuevo emblema para el desfile del Día de la Libertad Gay del año siguiente. Este pedido directo marcó el inicio del proceso de diseño de la bandera arcoíris. El encargo no era solo estético, sino profundamente político: se trataba de construir una identidad visual propia, poderosa y luminosa, capaz de unir y dar dignidad a una comunidad históricamente marginada y perseguida.

Gilbert murió a los 65 años en su casa de Nueva York, en 2017 (CNN)

La creación de la primera bandera arcoíris

Baker concibió originalmente una bandera compuesta por ocho franjas de colores, y a cada una le dio un profundo significado cosmológico y humano: el rosa simbolizaba la sexualidad; el rojo, la vida; el naranja, la sanación; el amarillo, la luz del sol; el verde, la naturaleza; el turquesa, el arte y la magia; el índigo, la serenidad; y el violeta, el espíritu. En sus memorias, plasmó que el arcoíris era una elección natural y necesaria, un elemento de la naturaleza que representaba globalmente la diversidad y la luz frente a la oscuridad del estigma.

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Lejos de ser una obra solitaria, el proceso de creación de las dos primeras banderas fundacionales —que medían 9 por 18 metros— fue un esfuerzo comunitario y artesanal. El proyecto se consolidó gracias al talento de la artista del teñido textil Lynn Segerblom (conocida entonces como Faerie Argyle Rainbow), quien desarrolló la técnica química para fijar los pigmentos, y del sastre James McNamara, quien coordinó la costura y el registro fotográfico. Junto a un equipo de voluntarios que incluyó a figuras como Glenne McElhinney y Joe Duran, se instalaron talleres improvisados en el tercer piso del Gay Community Center, ubicado en el 330 de la calle Grove.

Gilbert Baker, Lynn Segerblom, Robert Guttman y un voluntario sosteniendo una de las banderas arcoíris originales del Desfile del Día de la Libertad Gay en San Francisco, 1978 (James McNamara)

La fabricación de esta primera versión exigió jornadas extenuantes de trabajo manual. Las telas de algodón se tiñeron en grandes contenedores metálicos llenos de agua hirviendo y tintas orgánicas, y luego fueron llevadas a las terrazas del centro comunitario, donde las enjuagaron y tendieron al sol de San Francisco para fijar los colores. Esa no era una simple tarea textil, sino una acción política ligada a la mística del activismo que entonces hacían.

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La confección terminó apenas unas horas antes de la mañana del 25 de junio de 1978. Su diseño plano y geométrico fue pensado en detalle para cumplir con una máxima de Baker: el emblema debía ser simple de reproducir, identificable a la distancia y simbólico. Cuando las dos gigantescas telas se izaron por primera vez en la plaza de las Naciones Unidas durante el desfile de San Francisco, la reacción de la multitud fue un grito de alegría. La comunidad entendió el mensaje de esas franjas, adoptándolas como el estandarte más preciado de su identidad.

Abril de 1977: Harvey Milk y George Moscone en el acto de firma de la ley de derechos de las personas homosexuales en el despacho del alcalde, también asesinado el 27 de noviembre de 1978 en san Francisco (AP/Archivo)

La expansión del nuevo símbolo

La transición hacia la producción masiva de la bandera significó severas dificultades técnicas y comerciales. A finales de 1978, la demanda se disparó, pero Baker y los fabricantes locales, entre ellos la empresa Paramount Flag Co., chocaron con algo inesperado: la falta de tela rosa fucsia en el mercado industrial. Esto forzó la eliminación de la primera franja.

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Poco después, en 1979, el diseño sufrió su segunda modificación estructural debido a un problema de instalación urbana: al colgar las banderas de forma vertical en los faroles de la calle Market en San Francisco, los postes centrales tapaban por completo la franja turquesa. Para recuperar la simetría visual y facilitar la producción a gran escala, eliminaron ese color y unificaron el índigo y el azul en una sola banda central. Así, se consolidó la emblemática versión de seis franjas, un diseño industrialmente viable que agilizó su reproducción masiva a nivel internacional.

A nivel político, los trágicos eventos de noviembre de 1978 transformaron el significado del arcoíris. Los crímenes del alcalde George Moscone y del supervisor Harvey Milk a manos del exconcejal Dan White marcaron un doloroso punto de inflexión. Durante las masivas vigilias nocturnas y las posteriores protestas civiles de mayo de 1979 conocidas como las White Night riots —desatadas tras la leve condena al asesino—, la bandera ondeó como un estandarte de resistencia, duelo y memoria inquebrantable dentro de una comunidad en pie de lucha.

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Lynn Segerblom en tiempos de su alter ego, Faerie Argyle Rainbow debajo de la primera bandera arcoíris que flameó en San Francisco, en 1978 (James McNamara)

Ese mismo año, el Comité del Orgullo de San Francisco la adoptó formalmente como el emblema oficial de la movilización anual, integrándola en los principales espacios públicos de la ciudad. Desde esa consolidación institucional en el entorno urbano californiano, el símbolo trascendió las fronteras locales. Llegó a ciudades como Nueva York y Los Ángeles y, pronto, a distintas marchas y espacios de protesta en Europa y América Latina, transformándose de una insignia local a una representación mundial de la lucha por los derechos humanos y la visibilidad de la diversidad.

Desde la estandarización comercial de la bandera, Gilbert Baker defendió siempre su carácter dinámico y continuó impulsando intervenciones monumentales, entre las más importantes destacó la Mile-Long Flag (bandera de una milla de longitud), creada en junio de 1994 para conmemorar el 25º aniversario de los disturbios de Stonewall en Nueva York, una imponente obra de casi dos kilómetros que requirió el trabajo coordinado de miles de voluntarios para ser desplegada y transportada por la Quinta Avenida. Para Baker, el arcoíris nunca fue una pieza estática de museo, sino una forma de acción performativa constante, una herramienta política viva en permanente transformación junto con la comunidad que representaba.

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Con el paso de las décadas, las nuevas generaciones de activistas retomaron y reinterpretaron esa matriz cromática, logrando variantes contemporáneas que, sin alterar la esencia inclusiva concebida por Baker, incorporan a las personas transgénero, las comunidades discriminadas por su raza y las identidades intersexuales, ampliando así el espectro simbólico del arcoíris y reflejando a la comunidad LGBTQ+.