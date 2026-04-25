Crimen y Justicia

Jury a los fiscales del caso Nora Dalmasso: las claves de la primera semana

El proceso se desarrolla en la Legislatura de Córdoba a 20 años del crimen. Declaró la familia de la víctima, los funcionarios acusados y peritos que intervinieron en la investigación

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Jury de Enjuiciamiento a fiscales del caso Nora Dalmasso
El Jury de Enjuiciamiento

La primera semana del jury contra los tres fiscales que investigaron el asesinato de Nora Dalmasso en Río Cuarto estuvo marcada por acusaciones de mal desempeño, testimonios críticos y revelaciones sobre la gestión de la escena del crimen ocurrido en noviembre de 2006.

El proceso, que se desarrolla 20 años después del crimen, tiene como acusados a Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes respondieron a señalamientos de negligencia grave en sus funciones y defendieron la exhaustividad de su investigación. Especialmente en torno a Roberto Bárzola, el presunto asesino, quien fue descubierto por el fiscal Pablo Jávega en 2024 a partir de las pruebas que estuvieron desde el día uno en el expediente.

Las audiencias iniciales incluyeron declaraciones de familiares de la víctima. Facundo Macarrón, hijo de Nora, denunció: “Pensamos que había mala praxis y vemos que hay delito”. Valentina Macarrón, por su parte, acompañó la postura de su hermano, subrayando la necesidad de una revisión profunda del accionar fiscal y señalando la sensación de desprotección que vivió la familia a lo largo de todos estos años.

El hermano de la vícitma, Juan Dalmasso, calificó la investigación como “un descontrol”; mientras que Marcelo Macarrón, el viudo, expresó su malestar por el manejo de la causa, reiteró que la familia siempre esperó una actuación transparente y profesional de los fiscales, y reclamó que el eje nunca debió haberse desviado de los hechos comprobados.

Las mil muertes de Nora Dalmasso
Nora Dalmasso

Durante la segunda y tercera jornada, peritos y forenses convocados por el tribunal subrayaron deficiencias en el manejo de la escena del crimen. El forense Martín Subirachs, por ejemplo, detalló en su intervención que “no tenían insumos” y debió improvisar ante la falta de materiales estériles, lo que dificultó una labor adecuada en el lugar donde se halló el cuerpo de Dalmasso.

También declaró el fiscal Fernando Juan Moine, quien colaboró en la etapa inicial de la investigación y Miguel Rohrer, el empresario al que la familia de la víctima apuntaba por el homicidio, que fue una de las declaraciones llamativas de la cuarta audiencia.

El testigo, ante los jueces del jury, acusó a los Macarrón de no querer que se esclarezca el homicidio. En este sentido, también dijo que el viudo nunca estuvo “dolido por la muerte de su esposa”.

El cronograma de audiencias se extenderá hasta la próxima semana y, una vez concluida la etapa testimonial, se fijará la fecha para la presentación de los alegatos de las partes. Fuentes judiciales indicaron que el Jurado de Enjuiciamiento deberá emitir una resolución antes del 28 de mayo. La decisión final se limitará a determinar si corresponde o no la destitución de los fiscales involucrados.

Qué declararon los fiscales

En sus exposiciones, los tres funcionarios rechazaron los cargos, defendieron las hipótesis que guiaron sus decisiones y negaron haber omitido líneas relevantes. Sin embargo, uno de los momentos más tensos de la primera audiencia se produjo durante la declaración de Daniel Miralles, quien se refirió a la decisión de no avanzar en su momento con una toma masiva de ADN.

El fiscal defendió esa decisión con un argumento que generó controversia. “En el caso de Bárzola, ya que estamos hablando tanto de Bárzola, ¿no se le designó abogado defensor? Así queremos trabajar. Se pidieron 30 ADN, pero esos 30 ADN eran la primera tanda. Había una lista hipotética de 200. Como dicen ahora vulgarmente, le vamos a pinchar el brazo al que pasaba por el golf para ver quién había sido. No, está mal”, sostuvo durante la audiencia.

Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro ﻿﻿Jury Fiscales Caso Dalmasso
Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, los fiscales

A su turno, el abogado de la familia Macarrón cuestionó ese planteo. Según supo este medio, el letrado señaló que los fiscales Di Santo y Miralles ordenaron análisis de ADN sobre personas que no estaban imputadas, pero no avanzaron sobre Bárzola, pese a que existían indicios de que había estado en el lugar y momento del hecho, que habría mentido para justificar su presencia y que sabía que Dalmasso estaba sola. Además, remarcó que no explicaron por qué fue descartado como sospechoso.

En ese sentido, también cuestionó la imputación de Facundo Macarrón. “¿Por qué derivó la investigación hacia Facundo? No lo sabemos. Entendemos que no existieron motivos suficientes para no investigar otras hipótesis ni para acusarlo con un nivel de sospecha leve”, afirmó Liebau.

“Mi mamá y nosotros nos merecemos justicia”

Antes de que comenzara la primera audiencia, Facundo Macarrón, hijo de Nora Dalmasso, criticó a los tres fiscales ante la prensa y reclamó avances concretos. “Lo que pedimos es que sean destituidos, que esto no pase nunca más. Mi mamá y nosotros nos merecemos justicia”, sostuvo. Y agregó: “Los fiscales deben dar explicaciones y el asesino tiene que estar preso. Yo no puedo volver a Río Cuarto porque el asesino está suelto”.

En la misma línea, su abogada, María Ángeles Mussolini, planteó que la expectativa de la familia está puesta en obtener respuestas sobre lo ocurrido durante la investigación. “Quieren saber por qué pasó lo que pasó, por qué no se tomó el ADN en tiempo y forma y por qué hoy están peleando para que la causa no prescriba. Es lo que quiere toda la sociedad”, le dijo a Infobae.

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