De sobrevivir a un ataque de chimpancés a campeón nacional: la historia de Dunia Sibomana-Rodriguez que conmueve a Estados Unidos

El atleta de 18 años venció la adversidad tras un ataque de chimpancé en su infancia y dieciséis cirugías (Instagram: Dunia Sibomana)

A sus 18 años, Dunia Sibomana-Rodriguez se consagró campeón nacional de lucha libre en la categoría de 55,8 kg tras destacarse en el circuito escolar de Long Island, Nueva York. Detrás del logro deportivo hay una historia poco común, marcada por la adversidad desde la infancia.

Nacido en la República Democrática del Congo, sobrevivió a un ataque de chimpancés cuando tenía seis años, en el que perdió a un primo y sufrió heridas de extrema gravedad. Luego de ser trasladado a Estados Unidos para recibir tratamiento, hoy se prepara para comenzar una nueva etapa en la University of North Carolina at Chapel Hill, donde obtuvo una beca por su desempeño académico y deportivo.

El ataque que sufrió en la infancia dejó secuelas profundas: lesiones graves en el rostro, la boca y la oreja, además de la pérdida de un dedo, según reportaron New York Post y WABC-TV. A los ocho años llegó a Estados Unidos para iniciar un largo proceso de recuperación.

En ese camino, fue sometido a 16 cirugías reconstructivas en el Stony Brook Children’s Hospital, con el apoyo de la organización Smile Rescue for Kids. Pese a las pérdidas y los cambios, logró adaptarse a su nueva vida en Long Island y Brooklyn, creciendo en hogares de acogida tras la muerte de sus padres biológicos.

El joven se inició en la lucha libre sin experiencia previa y asumió el reto de aprender inglés teniendo como único idioma el suajili. “Me costó un poco adaptarme, conocer gente y lograr que les cayera bien”, relató Sibomana-Rodriguez al periódico estadounidense. Con dedicación, logró destacar tanto en el deporte como en el ámbito académico, acumulando varios títulos estatales y del condado antes de consagrarse campeón nacional en marzo.

Superación personal y logros deportivos

Se destacó en la escuela secundaria de Long Island con cinco títulos de condado, tres estatales y el campeonato estadounidense de lucha libre (Instagram: Dunia Sibomana)

El giro en su vida llegó de la mano de Miguel Rodríguez, entrenador asistente en Long Beach y luego su padre adoptivo, quien lo acercó a la lucha libre tras conocerlo a través de otro joven deportista. Sin experiencia previa, Dunia encontró en esta disciplina mucho más que un deporte: una forma de canalizar su energía y adaptarse a un entorno completamente nuevo. “La lucha libre era justo lo que necesitaba”, resumió el atleta.

Durante su etapa escolar, Sibomana-Rodriguez consiguió cinco títulos del condado de Nassau y tres campeonatos estatales, consolidando su posición entre los mejores luchadores juveniles de Nueva York. Además, participó como entrenador para niños y adolescentes, compartiendo su experiencia y motivación en Long Beach junto a su padre adoptivo. Estos logros deportivos le abrieron las puertas a una beca en la Universidad de Carolina del Norte, donde planea cursar la carrera de finanzas mientras continúa desarrollándose como deportista y estudiante.

La historia de Sibomana-Rodriguez es considerada una fuente de inspiración para compañeros y entrenadores. “Siempre mantenía una sonrisa en su rostro, ignoraba las cosas malas y siempre trabajaba duro haciendo lo correcto”, remarcó su compañero de equipo Ethan Andrueli en diálogo con la cadena local WABC.

Impacto social y mensaje de esperanza

Utiliza su experiencia como sobreviviente y deportista para guiar a nuevas generaciones, entrenando a niños y adolescentes (Instagram: Dunia Sibomana)

El atleta reconoce el valor fundamental del apoyo médico y familiar recibido durante todo su proceso de adaptación y recuperación. “He hecho muchos amigos en Long Beach. Soy un tipo normal que quiere estar con sus amigos. Sé que me espera un largo camino con más cirugías, pero confío en mis médicos y sé que harán lo mejor para mí”, declaró a Newsday, el diario de Long Island.

Dunia también espera que su experiencia inspire a otros jóvenes enfrentados a situaciones difíciles. “No dejes que la gente decida quién eres. Y tú debes crear tu propia historia”, expresó a la cadena local WABC.

El joven se prepara para iniciar una nueva etapa en la Universidad de Carolina del Norte, donde planea afianzar su carrera como luchador y estudiante. Su objetivo de trabajar en el rubro de las finanzas y su deseo de contribuir a la comunidad dan cuenta de una visión enfocada en el futuro.