Historias

El primer magnicidio en la historia de EE.UU.: el actor que mató a Abraham Lincoln frente a cientos de espectadores

El asesinato conmocionó a Estados Unidos cuando la paz recién comenzaba. El presidente murió a las 7:22 de la mañana del 15 de abril de 1865

Guardar
El lado oscuro de la fama: magnicidios y asesinatos que estremecieron a la humanidad
Crédito: The grosby group

En Specimen Days, obra publicada en 1882, el poeta estadounidense Walt Whitman reconstruyó los momentos previos y el primer magnicidio en Estados Unidos. Whitman vivía en Washington D.C. durante la Guerra Civil y trabajaba como empleado público y voluntario en hospitales. Admiraba profundamente a Lincoln y dedicó poemas también hacia su figura.

“El 14 de abril de 1865 parece un día agradable en todo el territorio (…) La larga tormenta, tan oscura, tan fratricida, tan llena de sangre (…) había terminado al fin con el amanecer de una victoria absolutamente nacional, y la caída total del secesionismo (…) El general Robert E. Lee había capitulado bajo el manzano de Appomattox (…) los primeros pastos, las primeras flores, habían nacido (…) El popular diario de Washington, el pequeño Evening Star, había esparcido en cien lugares de toda su tercera página: ‘El Presidente y su esposa asistirán al Teatro esta noche’ (…) Llegaron en buena hora, y presenciaron la obra desde los grandes palcos del segundo piso, engalanados con la bandera nacional (…) La pieza se llama Nuestro primo americano (…) En el intervalo sobrevino el asesinato de Abraham Lincoln, con la discreción y simpleza de cualquier ocurrencia ordinaria (la apertura de un capullo o una vaina en medio de la vegetación, por ejemplo). Llegó el sonido de un disparo que no todos los presentes escucharon (…) Una figura súbita, un hombre, se yergue con manos y pies, se detiene un momento en la barandilla, salta hacia abajo al escenario, cae descompuesto pues el espolón de su bota se ha atorado en el espeso cortinaje —la bandera americana—, se desploma sobre una rodilla, se recupera prestamente, se levanta (…) y así la figura, John Wilkes Booth, el asesino, vestido con paño liso y negro, descubierta la cabeza, la cabellera espesa, brillante, y sus ojos centelleantes de luz y osadía (…) sostiene elevado en una mano un gran cuchillo, se da vuelta hacia el público, y lanza las palabras Sic semper tyrannis, y desaparece".

Aquella noche de viernes del 14 de abril, hace 161 años, un actor de fama irregular, John Wilkes Booth, le quitó la vida al decimosexto presidente de los Estados Unidos: el hombre que había conducido a su país al final de la Guerra de Secesión —Norte contra Sur, 1861 a 1865—, el conflicto más sangriento de la historia estadounidense, con cientos de miles de muertos y un país entero marcado por cicatrices que tardarían generaciones en cerrar.

Días antes, el general Robert Lee había rendido su ejército ante su par, el general Ulysses S. Grant, en la pequeña localidad de Appomattox. El gesto selló el derrumbe militar de la Confederación y el triunfo de la Unión. Y se abrió así una nueva etapa: el inicio del proceso que llevaría a la libertad legal de millones de esclavos, consagrada meses después en la Decimotercera Enmienda a la Constitución.

Entonces, se resquebrajó la economía del Sur, sostenida durante décadas por los campos de algodón, llenos de espinas y manos negras esclavas y sangrantes que trabajaban de sol a sol. El sistema que había enriquecido a plantadores y comerciantes comenzó a caerse a pedazos. La Confederación fracasó en su intento de romper el país. La Unión sobrevivió.

Presidente EEUU- Presidentes Estados Unidos- USA Presidents
El presidente Abraham Lincoln fue baleado el 14 de abril de 1865 mientras asistía a una función en el Ford's Theatre (Crédito: Wikimedia/Dominio Público)

La Guerra Civil estadounidense había comenzado en abril de 1861, con el ataque confederado a Fort Sumter. Durante cuatro años, el conflicto se extendió por campos, ríos y ciudades, dejando un rastro de muerte y destrucción. La Unión, liderada por Lincoln y favorecida por su capacidad industrial y demográfica, fue imponiéndose lentamente, batalla tras batalla.

Cuando las armas callaron en abril de 1865, el país respiró con alivio. Pero la paz era frágil, reciente, todavía temblorosa.

Y entonces llegó el disparo.

Abraham Lincoln había nacido el 12 de febrero de 1809 en una cabaña de troncos cerca de Hodgenville, una zona rural de Kentucky. Era hijo de colonos modestos en una frontera dura, áspera, donde la supervivencia era un trabajo cotidiano.

Solo asistió a la escuela de manera esporádica. Se calcula que, en total, recibió menos de un año de educación formal.

Su juventud fue una sucesión de oficios: cortar madera, trabajar la tierra, transportar mercancías, atender negocios pequeños en pueblos que apenas comenzaban a existir. Estudió por su cuenta libros de gramática, matemáticas, literatura y derecho. Leía todo lo que podía conseguir, utilizando bibliotecas públicas y libros prestados.

Más adelante, comenzó a ejercer como abogado luego de estudiar derecho de manera autodidacta y aprobar el examen para ejercer la abogacía en Illinois.

Con el tiempo se convirtió en legislador en Illinois por el Partido Whig durante varios períodos, y más tarde en una figura política nacional.

Cumplidos los 51 años, en 1860, fue elegido presidente de los Estados Unidos. Su triunfo fue contundente en el Norte, pero escaso en el Sur, donde muchos lo veían como una amenaza directa al sistema esclavista que sostenía su economía y su modo de vida.

Cuatro años después, en medio de la guerra, fue reelegido.

Desde su despacho sobrio —tan sobrio como su ropa y su estilo personal— anunció una medida que anticipaba cambios profundos: su apoyo a un derecho limitado al voto para algunos afroamericanos, especialmente veteranos de guerra y hombres educados. Para los sectores más radicales del Sur, esa postura era inaceptable.

En algún lugar, en silencio, comenzó a gestarse la conspiración.

La noche del atentado, el presidente decidió asistir al teatro con su esposa, Mary Todd Lincoln, y dos acompañantes.

La ciudad estaba iluminada y animada. El palco presidencial en el Ford’s Theatre estaba decorado con banderas. En un momento de la función, mientras el público estaba atento a la función, John Wilkes Booth, un conocido actor y simpatizante confederado, ingresó al palco presidencial.

Aprovechó un momento en que el guardia de seguridad se había ausentado y disparó a Lincoln por detrás, a corta distancia, utilizando una pistola de un solo tiro, modelo Derringer. La bala impactó en la parte posterior izquierda de la cabeza de Lincoln, atravesando el cráneo y alojándose cerca del ojo derecho.

El actor John Wilkes Booth disparó contra el presidente a corta distancia y escapó del teatro tras saltar al escenario
El actor John Wilkes Booth disparó contra el presidente a corta distancia y escapó del teatro tras saltar al escenario

Lincoln se desplomó hacia adelante, inconsciente.

El disparo fue breve, seco. Muchos espectadores no lo distinguieron en medio del ruido de la sala. Algunos pensaron que formaba parte de la obra. La confusión duró apenas unos segundos.

Luego, el movimiento.

Booth saltó desde el palco hacia el escenario. Su espolón se enganchó en la bandera que decoraba la baranda y cayó torpemente. Se incorporó con rapidez, visiblemente agitado, y alzó un cuchillo.

Se volvió hacia el público.

Y gritó:

Sic semper tyrannis (en latín). ¡Así siempre a los tiranos!

Después huyó.

El presidente fue trasladado de urgencia a una casa frente al teatro. Allí, en una habitación estrecha, comenzó una vigilia silenciosa.

Entre quienes lo atendieron estaba el joven médico militar Charles Augustus Leale, uno de los primeros en examinarlo. Comprendió de inmediato que la herida era mortal. No había cirugía posible, ni medicina capaz de revertir el daño.

Durante la noche, ministros, oficiales y familiares se reunieron alrededor de la cama. Afuera, la multitud se agolpaba en la calle. Nadie hablaba en voz alta. El país entero parecía contener la respiración.

La agonía se prolongó durante 9 largas horas.

A las 7:22 de la mañana del 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln murió sin recuperar el conocimiento.

Tenía 56 años.

La persecución de los responsables fue inmediata. John Wilkes Booth logró escapar durante varios días, ayudado por simpatizantes del Sur. Finalmente fue localizado en una granja de Virginia. Allí, rodeado por soldados federales, se negó a rendirse y fue abatido por un disparo.

Varios de sus cómplices fueron capturados, juzgados por un tribunal militar y ejecutados.

El cuerpo del presidente fue colocado en un tren fúnebre que recorrió varios estados. La ceremonia fastuosa se transformó en una despedida colectiva. En cada estación, se repetía la misma escena: multitudes que no podían contener las lágrimas y honraban al presidente.

El viaje terminó en Oak Ridge Cemetery, donde fue enterrado.

En el plano personal, Abraham Lincoln era un hombre reservado, introspectivo, con frecuentes períodos de melancolía. Las pérdidas familiares lo habían marcado profundamente.

Casado con Mary Todd, tuvieron cuatro hijos: Robert, Edward, William y Thomas. Solo el primero llegó a la vejez. Los otros murieron en la infancia o la adolescencia. Cada muerte dejó una herida abierta.

El Lincoln Memorial fue inaugurado en 1922 en homenaje al presidente ( REUTERS/Ken Cedeno)
El Lincoln Memorial fue inaugurado en 1922 en homenaje al presidente ( REUTERS/Ken Cedeno)

Su esposa provenía de una familia acomodada y activa en la vida social. Durante su estancia en la Casa Blanca atravesó momentos de inestabilidad emocional y fuertes tensiones personales, agravadas por el duelo y la presión pública.

Entre los recuerdos más persistentes de la vida de Lincoln aparece el nombre de Ann Rutledge, una joven de Nueva Salem que murió tempranamente a los 22 años durante una epidemia. La naturaleza exacta de esa relación fue objeto de debate entre historiadores, pero su muerte afectó profundamente al joven abogado.

El Lincoln Memorial recuerda la magnitud histórica de su figura. En una de sus paredes, las palabras permanecen talladas con una sobriedad casi íntima:

“En este templo como en los corazones de la gente por quien salvó la Unión la memoria de Abraham Lincoln se consagra para siempre”.

Temas Relacionados

Abraham LincolnAsesinato presidente de Estados UnidosTeatroActorJohn Wilkes Booth

Últimas Noticias

A cinco años de la muerte de Bernie Madoff, el rey de las finanzas que perpetró la mayor estafa de la historia de Wall Street

Utilizando un Esquema Ponzi perfeccionado estafó a inversores de todo el mundo por un total de 65.000 millones de dólares. Fue denunciado por sus dos hijos, que nunca se recuperaron del golpe que significaron las maniobras de su padre: uno se suicidó y otro murió de cáncer. Madoff fue condenado a 150 años de cárcel y murió en prisión a los 82, el 14 de abril de 2021

A cinco años de la muerte de Bernie Madoff, el rey de las finanzas que perpetró la mayor estafa de la historia de Wall Street

49 puñaladas de madrugada y una bebé sola que durante dos días intentó “curar” a su madre: el asesino serial que mató una única vez

Robin Warr Lawrence fue asesinada en 1994 a los 37 años y la escena del crimen reflejaba que la víctima se había resistido y que el homicida solo había querido matar. Durante treinta años, el asesino vivió una vida normal y hasta formó una familia con dos hijos hasta que en un estudio de ADN apareció su nombre. La confesión ante los oficiales y la condena que recibió por el hecho

49 puñaladas de madrugada y una bebé sola que durante dos días intentó “curar” a su madre: el asesino serial que mató una única vez

Un beso y un misterio que aún intriga a la historia naval británica: la petición de Nelson que desafía dos siglos de historia

Entre la gloria y la muerte, el vínculo entre el almirante y su capitán revela la complejidad de la vida afectiva a bordo y la riqueza de los lazos en la marina del siglo XIX

Un beso y un misterio que aún intriga a la historia naval británica: la petición de Nelson que desafía dos siglos de historia

De Japón a la mesa occidental: la sorprendente historia de las galletas de la fortuna

El origen y la evolución de este icónico postre revela una trama de migraciones, transformaciones culturales y tradiciones familiares que siguen cautivando a distintas generaciones

De Japón a la mesa occidental: la sorprendente historia de las galletas de la fortuna

Cuatro bombas, dos muertes y cientos de heridos: el terrorista que causó terror por odio y fue capturado mientras revolvía la basura

En abril de 2005, Eric Rudolph confesó la autoría de cuatro atentados, uno en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Había escapado de las autoridades durante años y a través de una carta, justificó su accionar: “Cuando el régimen de Washington legalizó, sancionó y legitimó esta práctica, perdió su legitimidad y autoridad moral para gobernar”

Cuatro bombas, dos muertes y cientos de heridos: el terrorista que causó terror por odio y fue capturado mientras revolvía la basura
DEPORTES
Arde el Torneo Apertura a tres fechas del final de la fase regular: el cronograma de la 15ª y cuáles serían los cruces de octavos

Arde el Torneo Apertura a tres fechas del final de la fase regular: el cronograma de la 15ª y cuáles serían los cruces de octavos

El futbolista de Gimnasia de Jujuy habló luego de ser liberado tras gritar “bomba” en un avión: “Estoy arrepentido”

El video que compartió la Academia del Inter Miami con las perlas y goles de Ciro Messi

El Ratón Ayala dio detalles de la lesión del Cuti Romero y reveló el singular mensaje de Scaloni al plantel de la Selección

Ghana soprendió al contratar a un ex entrenador del Real Madrid a dos meses del inicio del Mundial

TELESHOW
Mario Pergolini recordó el día que hizo enfurecer a Mariano Mores: “No toca un carajo”

Mario Pergolini recordó el día que hizo enfurecer a Mariano Mores: “No toca un carajo”

Así fue el ingreso de Grecia Colmenares a Gran Hermano, a pura emoción en su vuelta al país: “Gracias, Argentina”

Brian y Lola quedaron en el mano a mano de Gran Hermano Generación Dorada: quién fue el último eliminado

Panam reveló el motivo por el que despidió a Gladys Florimonte de su show: “Empezó a mostrar las ‘tetis’”

Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes, a los 64 años

INFOBAE AMÉRICA

Un experimento con gusanos busca pistas para proteger la salud de astronautas en futuras misiones a la Luna

Un experimento con gusanos busca pistas para proteger la salud de astronautas en futuras misiones a la Luna

El dictador norcoreano Kim Jong Un supervisó nuevas pruebas de misiles balísticos desde el destructor de 5.000 toneladas Choe Hyon

Estados Unidos atacó a una embarcación que “participaba en operaciones de narcotráfico” el Pacífico oriental: dos muertos

El primer ministro Mark Carney se aseguró la mayoría parlamentaria tras ganar en las elecciones parciales en Canadá

La novela que convirtió en estrella a un joven escritor al que ya comparan con Thomas Mann y García Márquez