El crudo final de Bonnie y Clyde: cómo fue la sangrienta ejecución de la pareja criminal más famosa de Estados Unidos

Bonnie y Clyde protagonizaron la dupla criminal más famosa de Estados Unidos en la década de 1930 (FBI)

La historia de Bonnie y Clyde comenzó lejos del mito. Ambos nacieron en Texas a inicios del siglo XX: él en 1909, ella en 1910. Lo que parecía una unión improbable se transformó en una de las duplas criminales más recordadas de Estados Unidos.

Clyde fue arrestado por primera vez en 1926, acusado de no devolver un auto de alquiler. Poco después, tras conocerse en 1930, se convirtieron en pareja, y aunque Bonnie nunca se divorció formalmente de su primer esposo, lo acompañó fielmente incluso durante su paso por prisión, donde cumplió una condena de dos años.

Quiénes fueron Bonnie y Clyde

El vínculo entre ambos se consolidó en medio de la llamada “Era del Enemigo Público”, una época en la que nombres como John Dillinger y Baby Face Nelson dominaban los titulares. Juntos, iniciaron un camino delictivo que incluiría robos a bancos, tiendas y estaciones de servicio, sumando cómplices como el hermano de Clyde, Buck Barrow, y su esposa Blanche.

Su notoriedad creció tras un tiroteo en Joplin, Misuri, donde murieron dos policías y la policía halló una cámara con fotografías de la pareja, imágenes que circularon por periódicos de todo el país.

El FBI y la policía estatal persiguieron a Bonnie Parker y Clyde Barrow por una ola de robos, asesinatos y secuestros (FBI)

Durante dos años, la prensa estadounidense alimentó el mito de esta pareja rebelde. De acuerdo con los reportes de la época, él era descrito como un “notorio ‘malo’ y asesino de Texas”, mientras que ella era retratada como “su cómplice, fumadora de puros y experta en el manejo de armas”, explica el FBI.

La pareja fue señalada como responsable de al menos 13 asesinatos, además de múltiples robos y secuestros. Su persecución involucró a agencias estatales y federales, incluyendo la entonces Oficina de Investigación, hoy FBI, que los rastreó tras descubrir la relación de Clyde con varios autos robados y el uso de recetas médicas vinculadas a su familia en Texas.

Tras su unión se adentraron rápidamente en el mundo del crimen. El primer gran giro ocurrió cuando, en 1932, uno de los cómplices de Clyde asesinó al dueño de una tienda, lo que llevó a la pareja a huir. A medida que ampliaban su radio de acción, participaban en asaltos a bancos, negocios menores y estaciones de servicio, a menudo con violencia letal.

Clyde Barrow ya era un criminal conocido por sus primeros robos y asesinatos (FBI)

Durante 1933 y 1934, la ola de delitos atribuidos a la banda de Barrow incluyó robos a bancos y vehículos, asesinatos y secuestros. Un punto clave fue la conexión con la familia Methvin, especialmente con Henry Methvin, que frecuentaba la casa de su familia en la parroquia de Bienville, Luisiana.

En este contexto, la persecución se intensificó a nivel estatal y federal. El FBI emitió órdenes de arresto por el transporte interestatal de automóviles robados, y la policía tejana llegó a ofrecer una recompensa de 1.000 USD (Equivalentes a 25.000 USD actuales) por los cuerpos de Bonnie y Clyde, no por su captura.

La presión se incrementó aún más tras el asesinato de policías en Texas y Oklahoma, y el secuestro de varios agentes y civiles, lo que llevó a una vigilancia constante y a la colaboración entre diversas agencias.

Bonnie Parker se desempeñaba como camarera antes de conocer a Clyde (FBI)

Cómo fue el plan para asesinar a Bonnie y Clyde

La captura mortal de Bonnie Parker y Clyde Barrow fue el resultado de una estrategia minuciosa dirigida por agentes de policía de Texas y Luisiana. En los meses previos a la emboscada, las autoridades intensificaron la vigilancia sobre la pareja, tras una serie de crímenes que incluyeron homicidios y secuestros, y gracias a la colaboración de un cómplice clave en el desenlace.

La banda de Barrow, conformada también por Buck Barrow (izquierda) y William Jones, alcanzó notoriedad nacional tras el tiroteo de Joplin, donde murieron dos policías (FBI)

El plan se centró en el hecho de que Henry Methvin, aliado de la pareja, tenía familia en la parroquia de Bienville, Luisiana. Los agentes sospechaban que, si la banda se separaba, ambos regresarían a la casa. Para aprovechar esta previsibilidad, convencieron al padre del aliado para que estacionara su vehículo al costado de una carretera rural en calidad de cebo, ya que la pareja confiaba en él y probablemente se detendrían al verlo.

Por lo tanto, y según una reconstrucción del FBI, la noche del 21 de mayo de 1934, los agentes se ocultaron en las malezas cerca del lugar eledigo. Esperaron durante horas con rifles semiautomáticos, escopetas y pistolas. Finalmente, el 23 de mayo se sentenció el final de la carrera criminal de Bonnie Parker y Clyde Barrow.

El operativo policial contra el Ford V8 robado de Bonnie y Clyde culminó con más de 130 disparos y la muerte de ambos (FBI)

Cerca de las nueve de la mañana, el Ford V8 robado y conducido por Clyde apareció en la carretera. Al ver al padre de Methvin al costado, detuvieron el vehículo, presuntamente para ofrecerle ayuda.

En ese momento, seis oficiales abrieron fuego y mataron al instante a Clyde con un disparo en la cabeza, mientras que Bonnie, según relataron los agentes, alcanzó a gritar al darse cuenta de lo ocurrido. El grupo policial disparó alrededor de 130 balas, vaciando el arsenal completo contra el automóvil, incluso cuando el mismo ya había caído en una zanja.

La decisión de abrir fuego sin advertencia previa se justificó, según los agentes, por el temor a que la pareja respondiera letalmente o escapara, ya que en el coche se encontraron posteriormente rifles, escopetas, pistolas, revólveres y 3.000 cartuchos de munición. Bonnie fue hallada con un arma en el regazo.

A la llegada de las autoridades, la escena era caótica: saqueadores intentaron llevarse recuerdos sangrientos, desde trozos de ropa hasta partes del cuerpo.

El forense determinó que Bonnie Parker recibió 26 disparos y Clyde Barrow 17, aunque algunos investigadores posteriores estimaron que ambos podrían haber recibido más de 50 disparos cada uno. El funerario encargado de los cuerpos reportó grandes dificultades para embalsamarlos debido a la cantidad de orificios de bala. Dos miembros del jurado que revisaron las fotografías del lugar de los hechos sufrieron náuseas ante la brutalidad de la escena.

El vehículo en el que se trasladaban quedó totalmente destruido

Qué sucedió tras el asesinato de Bonnie y Clyde

La ejecución desencadenó una oleada de reacciones inmediatas y un legado que se prolonga hasta el presente. Las autoridades recibieron críticas por la dureza del operativo y por haber disparado sin advertencia, pero los agentes involucrados insistieron en que no podían correr riesgos dada la peligrosidad de la pareja.

En tanto, el impacto social y mediático fue inmediato. La cobertura de los periódicos fue tan intensa en la muerte como lo había sido durante la vida criminal del dúo. Las imágenes de la escena se difundieron por todo el país, capturando la atención pública y consolidando la leyenda negra de la pareja.

En cuanto a su destino final, aunque ambos manifestaron el deseo de ser enterrados juntos, la familia de Bonnie no lo permitió. Fueron sepultados en cementerios separados en Dallas, Texas.

El legado de la pareja trascendió su época. El auto, conocido como el “coche de la muerte”, fue exhibido durante casi cuatro décadas en ferias y parques de atracciones antes de establecerse en el Hotel y Casino Whiskey Pete’s en Primm, Nevada.

La fascinación por la historia criminal se renovó en 1967 con el estreno de la película Bonnie y Clyde, protagonizada por Faye Dunaway y Warren Beatty, y volvió a cobrar fuerza en 2019 con la producción de Netflix The Highwaymen.

Hoy, el lugar donde murieron permanece silencioso, marcado por una lápida que recuerda el hecho con una inscripción sobria: “En este lugar, el 23 de mayo de 1934, Clyde Barrow y Bonnie Parker fueron asesinados por agentes de la ley”.